Trực tiếp Thể Công Viettel vs Bắc Ninh (19h15 ngày 23/10): Tìm lại chiến thắng

TPO - Bước vào mùa giải 2026/2027 với tham vọng cạnh tranh sòng phẳng ở nhóm đầu, song CLB Thể Công Viettel lại đang phải nếm trải thực tế khác hoàn toàn với hàng loạt trận đấu chỉ hòa và thua. Gặp tân binh Bắc Ninh là cơ hội để Thể Công Viettel tìm lại chiến thắng.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên, đội bóng áo lính chỉ vỏn vẹn giành được 3 điểm, trôi dạt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và chịu áp lực ngàn cân sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp. Trận thua 0-1 trước Công an TPHCM ngày 19/10 chính là lát cắt rõ ràng nhất phản ánh cuộc khủng hoảng phong độ hiện tại.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, đội bóng không chỉ liên tục đánh rơi điểm số mà còn bất lực trong việc biến sức ép trên sân thành bàn thắng cụ thể. Chi tiết đáng lo ngại nhất nằm ở tính đột biến và sự sắc bén của mặt trận tấn công.

Thể Công Viettel bế tắc trong việc tìm kiếm khoảng trống khi đối thủ đủ người, và ngay cả ở khoảng thời gian cuối trận khi được thi đấu hơn người trước Công an TPHCM, họ vẫn không thể tìm ra phương án xuyên phá khung thành đối phương. Từ đầu chiến dịch, họ mới ghi 3 bàn, là một trong những hàng công cùn mòn nhất giải đấu.

Nhịp độ luân chuyển bóng quá chậm chạp, việc thiếu hụt những pha di chuyển không bóng thông minh cùng thói quen tạt hoặc chuyền bóng vào khu vực đối thủ đã bố trí phòng ngự dày đặc khiến ưu thế kiểm soát bóng trở nên vô nghĩa.

Bên cạnh đó, bài toán cân bằng cự ly giữa các tuyến đang khiến ban huấn luyện đau đầu. Nếu hàng tiền vệ dâng cao mà hàng công không mở được khoảng trống, rủi ro mất bóng ở các điểm nóng nhạy cảm là rất lớn. Ngược lại, việc tuyến giữa lùi quá sâu lại lập tức biến các tiền đạo phía trên thành những "ốc đảo" cô lập.

Khi chạm trán Bắc Ninh, HLV Popov buộc phải giải quyết song song hai mục tiêu: mài sắc các bài đánh tấn công và siết chặt kỷ luật nhằm hóa giải đòn phản công chớp nhoáng của đối thủ. Một chiến thắng lúc này là mệnh lệnh bắt buộc để giải tỏa sức ép ngột ngạt, bởi nếu tiếp tục trượt dài, Viettel sẽ khiến những mục tiêu ở mùa giải này sớm vụn vỡ.