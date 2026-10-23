16 đội bóng sinh viên tranh tài tại THACO Cup 2026

Giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM mở rộng - THACO Cup 2026 quy tụ 16 đội, diễn ra từ ngày 31/10 đến 21/11 tại sân vận động Dĩ An, phường Đông Hòa, TPHCM.

Ngày 23/10, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) thông tin về Giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM mở rộng - THACO Cup 2026. Giải do nhà trường phối hợp với Cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa tổ chức.

Mùa giải năm nay có 8 đội đến từ các trường thành viên ĐH Quốc gia TPHCM và 8 đội khách mời. So với năm 2025, số đội tham dự tăng thêm 4 đội, đồng thời gấp đôi mùa giải năm 2024.

Giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM mở rộng - THACO Cup 2026 quy tụ 16 đội bóng tham gia.

Các đội khách mời gồm Học viện Hàng không Việt Nam, ĐH RMIT Việt Nam (cơ sở Nam Sài Gòn), ĐH Y Dược TPHCM và các trường ĐH An ninh nhân dân, ĐH Luật TPHCM, ĐH Ngân hàng TPHCM, ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Hùng Vương TPHCM.

Theo ban tổ chức, 16 đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn. Toàn giải dự kiến có 32 trận, áp dụng luật bóng đá hiện hành của Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB). Giải diễn ra từ ngày 31/10 đến 21/11 tại sân vận động Dĩ An, phường Đông Hòa, TPHCM.

Đội vô địch nhận 50 triệu đồng cùng cúp và Huy chương vàng, đội Á quân nhận 30 triệu đồng, đội hạng Ba nhận 20 triệu đồng. Ban tổ chức còn trao giải phong cách, giải cổ động viên, các danh hiệu Quả bóng vàng, Chiếc giày vàng, Găng tay vàng và quà tặng cho cầu thủ xuất sắc nhất từng trận.

Phát biểu tại lễ công bố và bốc thăm chia bảng, GS.TS Lê Minh Phương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, cho biết giải đấu tiếp nối 2 mùa tổ chức năm 2024 và 2025, nhằm tạo cơ hội rèn luyện thể chất, giao lưu giữa sinh viên các trường.

GS.TS Lê Minh Phương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) phát biểu tại chương trình.

Theo ông Phương, thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn là môi trường rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội và khát vọng vươn lên. Đây là những phẩm chất quan trọng góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh và năng lực của sinh viên trong thời đại mới.

"Giải đấu năm nay là cơ hội để sinh viên học hỏi, giao lưu, khẳng định bản thân. Hãy thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Dù thắng hay thua, những giọt mồ hôi trên sân cỏ, những cái bắt tay thân tình và những kỷ niệm đẹp của mùa giải sẽ trở thành hành trang quý giá trong quãng đời sinh viên của các em", ông Phương nói.