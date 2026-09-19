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Địa ốc

Khởi động giải bóng đá ngành Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng 'Đam San Cup 2026'

Thúy Hiền

Giải bóng đá Đam San Cup chính thức trở lại với mùa giải thứ 3, tiếp tục hành trình kết nối cộng đồng doanh nghiệp, kiến trúc sư, kỹ sư và những người hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng.

Mùa giải 2025 từng để lại dấu ấn với 16 đội bóng, 32 trận đấu sôi động và 231 bàn thắng được ghi. Bên cạnh hoạt động thể thao, hơn 116 triệu đồng đã được quyên góp cho Quỹ thiện nguyện Ban Mai Xanh, góp phần hỗ trợ 700 trẻ em mồ côi tại Mái ấm Vinh Sơn (Kon Tum).

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Năm nay, Đam San Cup do PT&T Group và LEISURE Studio phối hợp tổ chức, cùng sự đồng hành của nhiều thương hiệu trong ngành. Giải đấu quy tụ 16 đội bóng, tranh tài theo thể thức chia bảng và loại trực tiếp để tìm ra các ngôi vị Vô địch, Hạng nhì, Hạng ba, cùng nhiều giải thưởng cá nhân như Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc, Thủ môn xuất sắc và Bàn thắng đẹp nhất…

Hoạt động thiện nguyện tiếp tục được duy trì, toàn bộ số tiền quyên góp từ giải đấu và thẻ phạt phát sinh trong khuôn khổ giải sẽ được chuyển trực tiếp đến Quỹ thiện nguyện Ban Mai Xanh.

Lịch trình chính thức Đam San Cup 2026

  • 26/09/2026: Họp báo & Bốc thăm chia bảng
  • 10/10 - 25/10/2026: Khai mạc giải & Vòng bảng
  • 31/10 - 01/11/2026: Vòng Tứ kết
  • 07/11 - 08/11/2026: Vòng Bán kết
  • 14/11 - 15/11/2026: Vòng Chung kết, Bế mạc & Trao giải

Địa điểm thi đấu: Sân Kaly Arena, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ truyền thông và tài trợ:

Ban Tổ chức Đam San Cup 2026

  • Website: www.damsancup.asia
    • Hotline: 0379 692 645 (Mr. Kiên)
Thúy Hiền
Đam San Cup 2026
#Giải bóng đá #Đam San Cup #Kiến trúc #Nội thất #Xây dựng #Thiện nguyện

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