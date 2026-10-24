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Nhận định Hà Tĩnh vs Hải Phòng, 18h00 ngày 24/10: Căng như dây đàn

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs Hải Phòng, vòng 5 LPBank V. League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Tĩnh và Hải Phòng cùng khát khao chen chân vào top đầu V.League, nhưng ai sẽ giành chiến thắng trong màn so tài được dự báo căng thẳng tại vòng 5?

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Nhận định Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Hà Tĩnh đang có khởi đầu tích cực ở mùa giải năm nay. Sau bốn vòng đấu, đội bóng của HLV Phan Như Thuật giành được 7 điểm. Hà Tĩnh cho thấy sự khó chịu nhờ lối chơi thực dụng và tinh thần thi đấu quyết tâm. Đội bóng núi Hồng thường ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, đồng thời tận dụng những tình huống chuyển trạng thái để tiếp cận khung thành đối phương.

Ở phía đối diện, Hải Phòng đang có lý do để tự tin trước chuyến hành quân đến miền Trung. Chiến thắng 5-1 trước Đà Nẵng ở vòng đấu vừa qua giúp đội bóng đất Cảng giải tỏa áp lực, đồng thời tạo cú hích tinh thần quan trọng trước trận đấu được dự báo nhiều khó khăn.

Sau bốn vòng, Hải Phòng có thành tích tương tự Hà Tĩnh với hai chiến thắng, một trận hòa và một thất bại. Đội bóng của HLV Đặng Văn Thành hiện có cùng 7 điểm với đối thủ, nhưng xếp phía sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Chính sự sít sao về điểm số khiến cuộc đối đầu sắp tới trở nên đáng chú ý. Nếu giành chiến thắng, Hải Phòng không chỉ có cơ hội vượt qua Hà Tĩnh mà còn có thể cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng.

Điểm mạnh của đội khách nằm ở khả năng tổ chức tấn công tương đối linh hoạt. Khi có không gian, Hải Phòng sẵn sàng đẩy cao tốc độ luân chuyển bóng, khai thác hai hành lang biên và đưa bóng nhanh vào khu vực nguy hiểm. Màn trình diễn trước Đà Nẵng cho thấy hàng công của họ có thể bùng nổ nếu tìm được nhịp thi đấu phù hợp.

Dẫu vậy, chiến thắng đậm ở vòng trước không đồng nghĩa Hải Phòng sẽ dễ dàng tái hiện màn trình diễn tương tự. Hà Tĩnh có cách tiếp cận trận đấu khác biệt và thường ưu tiên sự an toàn khi đối đầu những đội bóng có khả năng tấn công tốt. Bởi thế, đội khách cần tránh nhập cuộc quá nóng vội. Việc duy trì sự kiên nhẫn, kiểm soát tốt khu vực giữa sân và hạn chế những đường chuyền thiếu chính xác sẽ giúp Hải Phòng có thêm cơ hội áp đặt lối chơi.

Khu vực giữa sân nhiều khả năng trở thành điểm nóng của trận đấu. Hà Tĩnh cần bảo đảm khả năng tranh chấp và giữ cự ly đội hình nhằm ngăn đối thủ triển khai bóng thuận lợi. Trong khi đó, Hải Phòng có thể chủ động tăng sức ép để buộc đội chủ nhà mắc sai lầm ngay từ khâu tổ chức tấn công.

Tương quan giữa hai đội không có sự khác biệt quá lớn. Hà Tĩnh có điểm tựa sân nhà, còn Hải Phòng sở hữu lợi thế về tinh thần sau màn trình diễn bùng nổ ở vòng trước. Bởi vậy, cục diện trận đấu có thể được quyết định bởi một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc sai lầm cá nhân.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Phong độ của Hà Tĩnh trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Hà Tĩnh trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Hải Phòng trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Hải Phòng trong 5 trận đấu gần nhất.

Trong 12 lần gặp nhau kể từ năm 2020, Hà Tĩnh giành ba chiến thắng, Hải Phòng có bốn lần ca khúc khải hoàn và hai đội hòa nhau năm trận.

Thông tin lực lượng Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Cả hai đội đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Hà Tĩnh: Thanh Tùng; Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường; Văn Đức, Luiz Antonio, Trung Nguyên; Văn Lương, Floro Daniel, Atshimene.

Hải Phòng: Văn Toản; Ngọc Tú, Esteban, Quốc Anh, Mạnh Dũng; Vũ Tín, Hữu Sơn, Minh Dĩ; Makaric, Tagueu, Mpande.

Dự đoán tỷ số Hà Tĩnh 1-2 Hải Phòng

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