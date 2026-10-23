Thể Công Viettel và Bắc Ninh rượt đuổi tỷ số khó tin tại Hàng Đẫy

TPO - Thể Công Viettel đã dẫn bàn tới phút bù giờ thứ 10. Và họ thi đấu hơn người trong thời gian cuối. Nhưng những giây phút lơi là đã khiến CLB này bị gỡ hòa 2-2. Sau 4 trận, CLB của HLV Popov vẫn chưa thể tìm thấy chiến thắng

goal Hết giờ Thể Công Viettel tưởng như sẽ chấm dứt mạch 3 trận thua liên tiếp bằng 3 điểm khó nhọc trước Bắc Ninh. Tuy nhiên những phút cuối thiếu tập trung đã khiến họ thủng lưới. Tỷ số trận đấu là 2-2 và Thể Công Viettel vẫn chưa thể chấm dứt mạch trận đáng quên. goal 2-2, Thể Công Viettel thủng lưới khó tin Thể Công Viettel tưởng như đã nắm chắc 3 điểm thì họ lại thủng lưới phút bù giờ thứ 10. Fisher đi bóng mạnh mẽ bên cánh phải rồi tạt vào để Brenner chọn vị trí, đánh đầu gỡ hòa 2-2. goal VÀO, 2-1 cho Thể Công Viettel 90'+4: Sau hàng loạt tranh cãi, quả penalty cũng được thực hiện. Paulinho tung ra cú sút cực căng, bóng găm vào góc cao khiến thủ môn Bắc Ninh bó tay. penalty Penalty cho Thể Công Viettel 88': Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Thể Công Viettel được hưởng penalty vì ở tình huống ngăn chặn Ribamar, hậu vệ Bắc Ninh đã kéo áo anh. report Nguy hiểm quá 86': Thể Công Viettel đưa bóng xuống biên rồi căng vào để Ribamar áp sát khung thành. Anh không thể chạm bóng khi bị hậu vệ Bắc Ninh theo sát. report Khung thành chủ nhà liên tiếp rung chuyển 80': Hàng thủ Thể Công Viettel lại trải qua một phen hú vía khi Fisher cùng đồng đội dứt điểm liên tục. Nhưng may mắn cho Thể Công Viettel là các hậu vệ của họ đã kịp giải nguy. goal VÀO, Bắc Ninh gỡ hòa 1-1 73': Văn Đại cầm bóng trước hàng thủ đông đảo của Thể Công Viettel nhưng anh vẫn kịp cứa lòng đẳng cấp gỡ hòa 1-1. report Quá tiếc cho Bắc Ninh 67': Một pha phản công rất hay của Bắc Ninh. Bóng được triển khai tuần tự đưa bóng đến sát đáy biên. Nhưng trong pha căng vào, không cái bóng áo vàng nào tiếp cận tình huống. report Bắc Ninh nỗ lực vùng lên 63': Bắc Ninh đang nỗ lực giành lại bóng để nắm giữ thế trận, qua đó tổ chức nhiều hơn các pha tấn công. Tuy nhiên họ chưa thực sự tìm thấy sự gắn kết. report Nguy hiểm 57': Mạnh Dũng nỗ lực lấy bóng bên cánh phải, sau đó bóng được rót đúng đầu Ribamar. Tiền đạo này đánh đầu không hiểm nhưng Văn Công cũng phải mất 2 nhịp để cản phá. goal 1-0 cho Thể Công Viettel 50': Khi tất cả còn đang tranh cãi về pha bóng trên sân thì Thể Công Viettel đã nhanh chóng ghi bàn. Ribamar thoát xuống dứt điểm tinh tế làm tung lưới. time Hiệp 2 bắt đầu, liệu bàn thắng sẽ xuất hiện? foul Hết hiệp 1, hai bên hòa nhau 0-0 report Không được! 43': Văn Đạt lấy bóng từ tuyến giữ rồi tung ra cú sút căng. Bóng đi không chính xác. report Hai bên lên bóng rất thiếu mạch lạc 40': Hàng loạt tình huống thoáng đạt xuất hiện nhưng cả Thể Công Viettel lẫn Bắc Ninh đều xử lý không tốt. Họ chuyền sai liên tục khiến thời cơ trôi đi một cách đáng tiếc. report Hú vía cho Thể Công Viettel 35': Các hậu vệ Thể Công Viettel để Fisher qua người dễ dàng rồi tạt vào nguy hiểm. Rất may là Văn Việt kịp nhoài người đẩy bóng. report Thể Công Viettel thiếu may mắn 29': Ribamar đón bóng trong vòng cấm và đánh đầu rất nhanh, tiếc rằng bóng lại đập hậu vệ Bắc Ninh. Thể Công Viettel chưa hay nhưng thực sự cũng chưa may mắn. report Nhâm Mạnh Dũng thử vận may 23': Mạnh Dũng có bóng từ cự ly 25 mét rồi anh dứt điểm nhanh. Bóng đi không chính xác. Cơ hội này cho thấy sự bế tắc của Thể Công Viettel. report Quá tiếc 20': Văn Đại nỗ lực lên bóng và chuyền chuẩn xác cho Fisher. Tiếc rằng chân sút này lại xử lý vụng về. Anh không thể qua được hậu vệ Thể Công Viettel và để cơ hội trôi qua đầy tiếc nuối. report Thể Công Viettel đang khá loay hoay 16': Thể Công Viettel cầm bóng nhiều nhưng như thường lệ, họ khá bế tắc trong khâu triển khai tấn công. report Không được! 10': Tuấn Tài chuyền một chạm cực kỳ nhạy cảm. Bóng tìm đến đúng vị trí mà Ribamar đã chọn sẵn. Anh đã đánh đầu nhanh nhưng chưa đủ hiểm để hạ thủ môn bên phía Bắc Ninh. report Bắc Ninh gần như chỉ biết săn bóng 5': Thể Công Viettel luân chuyển trái bóng liên tục bất chấp Bắc Ninh đã theo người rất rát. Các cầu thủ đội khách gần như chỉ biết đuổi theo bóng chứ không có bóng để chơi trong thời gian đầu. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của Bắc Ninh Bắc Ninh tung ra sân bộ ba ngoại binh quen thuộc ở LPBank V.League 1 gồm Vitao, Brenner và Fisher. report Đội hình ra sân của Thể Công Viettel Ngọc Tân dự bị trận này, trong khi Brandao cũng không đá chính. Thay thế cho anh là Nhâm Mạnh Dũng.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên, đội bóng áo lính chỉ vỏn vẹn giành được 3 điểm, trôi dạt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và chịu áp lực ngàn cân sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp. Trận thua 0-1 trước Công an TPHCM ngày 19/10 chính là lát cắt rõ ràng nhất phản ánh cuộc khủng hoảng phong độ hiện tại.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, đội bóng không chỉ liên tục đánh rơi điểm số mà còn bất lực trong việc biến sức ép trên sân thành bàn thắng cụ thể. Chi tiết đáng lo ngại nhất nằm ở tính đột biến và sự sắc bén của mặt trận tấn công.

Thể Công Viettel bế tắc trong việc tìm kiếm khoảng trống khi đối thủ đủ người, và ngay cả ở khoảng thời gian cuối trận khi được thi đấu hơn người trước Công an TPHCM, họ vẫn không thể tìm ra phương án xuyên phá khung thành đối phương. Từ đầu chiến dịch, họ mới ghi 3 bàn, là một trong những hàng công cùn mòn nhất giải đấu.

Nhịp độ luân chuyển bóng quá chậm chạp, việc thiếu hụt những pha di chuyển không bóng thông minh cùng thói quen tạt hoặc chuyền bóng vào khu vực đối thủ đã bố trí phòng ngự dày đặc khiến ưu thế kiểm soát bóng trở nên vô nghĩa.

Bên cạnh đó, bài toán cân bằng cự ly giữa các tuyến đang khiến ban huấn luyện đau đầu. Nếu hàng tiền vệ dâng cao mà hàng công không mở được khoảng trống, rủi ro mất bóng ở các điểm nóng nhạy cảm là rất lớn. Ngược lại, việc tuyến giữa lùi quá sâu lại lập tức biến các tiền đạo phía trên thành những "ốc đảo" cô lập.

Khi chạm trán Bắc Ninh, HLV Popov buộc phải giải quyết song song hai mục tiêu: mài sắc các bài đánh tấn công và siết chặt kỷ luật nhằm hóa giải đòn phản công chớp nhoáng của đối thủ. Một chiến thắng lúc này là mệnh lệnh bắt buộc để giải tỏa sức ép ngột ngạt, bởi nếu tiếp tục trượt dài, Viettel sẽ khiến những mục tiêu ở mùa giải này sớm vụn vỡ.