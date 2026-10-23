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HLV Kompany ngã quỵ trong buổi tập, phải nhập viện khẩn cấp

Đặng Lai

TPO - Mối lo ngại sâu sắc đang bao trùm Bayern Munich và người hâm mộ sau thông tin HLV trưởng Vincent Kompany phải nhập viện khẩn cấp trong buổi tập chiều thứ Sáu (23/10).

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Theo thông tin ban đầu từ tờ Bild, HLV Kompany bất ngờ gục ngã ngay khi buổi tập của toàn đội tại trung tâm huấn luyện Sabener Strabe vừa kết thúc. Tình huống diễn ra đột ngột khiến không khí tại sân tập trở nên căng thẳng, buộc lực lượng y tế phải nhanh chóng can thiệp để sơ cứu tại chỗ.

Mức độ nghiêm trọng của sự việc càng khiến dư luận thêm lo lắng khi có nguồn tin ghi nhận một chiếc trực thăng cứu hộ đã hạ cánh khẩn cấp xuống khuôn viên sân tập. Ngay sau đó, Kompany được đưa thẳng đến một bệnh viện tại Munich để tiến hành kiểm tra chuyên sâu và theo dõi y tế chặt chẽ.

Hiện tại, những chi tiết cụ thể xoay quanh hoàn cảnh dẫn đến sự cố y tế này vẫn chưa được phía Bayern Munich xác nhận chính thức. Nhưng cánh săn tin hiện trường đều khẳng định chiến lược gia người Bỉ đang được điều trị trong viện.

Trước biến cố này, thể trạng của HLV 40 tuổi vốn đã không ở trạng thái lý tưởng. Ông đã phải trải qua một đợt ốm nặng, được cho là do nhiễm virus, kết hợp với các vấn đề dai dẳng ở vùng hông. Kompany cảm thấy khó di chuyển trước chuyến làm khách căng thẳng gặp Arsenal tại Champions League.

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HLV Kompany thường xuyên tham gia vào các buổi tập cùng các học trò

Dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, song cựu trung vệ này vẫn nỗ lực đồng hành cùng các học trò và kịp thời trở lại băng ghế chỉ đạo trong trận hòa 2-2 hôm thứ Tư vừa qua. Sau trận cầu tại cúp châu Âu, HLV Bayern Munich lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Freiburg tại Bundesliga, tạo ra một lịch thi đấu dày đặc và áp lực. Kết cục là Kompany, người thường xuyên tham gia vào các buổi tập cùng các học trò, đã không thể trụ vững.

Vào lúc này, mọi toan tính chiến thuật hay sự chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần đều phải tạm gác lại phía sau. Điều quan trọng nhất đối với toàn thể CLB xứ Bavaria là sức khỏe và sự an toàn tính mạng của vị thuyền trưởng.

Phía đội bóng Đức hiện vẫn chưa đưa ra kết luận y khoa chính thức về nguyên nhân nhập viện, cũng như bỏ ngỏ khả năng liệu ông có thể góp mặt để trực tiếp chỉ đạo trận đấu sắp tới hay không. “Toàn thể người hâm mộ và giới truyền thông thể thao đang nín thở chờ đợi những thông báo tiếp theo từ Bayern Munich với mong muốn sớm nhận được tin tức lạc quan về tình trạng hồi phục của Vincent Kompany”, tờ Bild nhấn mạnh.

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#Kompany #Bayern Munich #sức khỏe #bệnh viện #chấn thương #buổi tập #Bayern #Bundesliga

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