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Nhận định Aston Villa vs Man City, 18h30 ngày 24/10: Villa Park khó cản bước City

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Man City, 18h30 ngày 24/10, vòng 8 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa đang hồi sinh phong độ và sở hữu thành tích đối đầu tốt trước Man City. Nhưng đội khách vẫn được đánh giá cao hơn với khởi đầu hoàn hảo ở Premier League sau 7 chiến thắng liên tiếp.

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Nhận định trước trận Aston Villa vs Man City

Man City cho thấy họ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với cuộc chuyển giao trên băng ghế huấn luyện. Dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca, đội bóng thành Manchester toàn thắng cả 7 vòng đấu đầu tiên tại Premier League 2026/27, giành trọn vẹn 21 điểm và độc chiếm ngôi đầu bảng. Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng, bởi trong lịch sử giải đấu, chỉ Chelsea mùa 2005/06 và Liverpool mùa 2019/20 từng có khởi đầu tốt hơn Man City.

Đội bóng của Maresca cũng đang sở hữu hàng công rất đáng sợ khi ghi được 19 bàn sau 7 trận tại Premier League mùa này, đạt hiệu suất 2,7 bàn mỗi trận. Giữa tuần qua, hàng công ấy của Man City tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại AEK Athens 5-1 tại Champions League, qua đó lập tức trở lại đường đua ở sân chơi này sau thất bại 2-4 trước PSG.

Bên phần sân đối diện, Aston Villa đang đứng thứ 12 với 8 điểm trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng vị trí này chưa phản ánh đúng khả năng của đội bóng do Unai Emery dẫn dắt. Sau giai đoạn khởi đầu khó khăn, Aston Villa đã thắng 2 trong 3 vòng Premier League gần nhất, trong đó có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Newcastle. Giữa tuần qua, họ tiếp tục đánh bại Viking FK 3-1 tại Champions League, qua đó kéo dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên 6 trận.

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Aston Villa (trái) đang bất bại 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Với 8 điểm giành được tại Premier League 2026/27, Aston Villa thực ra cũng chỉ kém nhóm 6 đội dẫn đầu 2 điểm. Một chiến thắng trước Man City có thể giúp họ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng, thậm chí vươn lên thứ 6 trong trường hợp các kết quả khác thuận lợi. Đây là động lực rất lớn để thầy trò HLV Unai Emery hướng đến một trận đấu mà họ hiểu rằng mình hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Aston Villa vs Man City

Nhìn lại những trận đụng độ gần đây, Aston Villa có lý do để tự tin khi tiếp đón Man City. Họ đã thắng đối thủ này ở cả 2 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League, trong đó có chiến thắng 2-1 ngay tại Etihad ở trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola trên cương vị HLV trưởng Man City mùa trước. Nhìn rộng hơn, lịch sử đối đầu vẫn là điểm tựa cho đội chủ nhà khi họ đã thắng 4 trong 6 lần chạm trán Man City gần nhất tại Premier League.

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Man City đang hưng phấn sau thắng lợi 5-1 trước AEK Athens ở Champions League.

Nhưng thật trớ trêu là thành tích sân nhà hiện tại ở giải Ngoại hạng Anh lại đang trở thành vấn đề khiến HLV Unai Emery phải lo lắng. Aston Villa chưa thắng trận nào trong 3 lần tiếp khách tại Premier League mùa này, với 1 trận hòa và 2 thất bại. Họ ghi được 3 bàn nhưng đã phải nhận 5 bàn thua. Đây là điểm yếu đáng để các fan chủ nhà lo lắng khi đối thủ họ sắp đối mặt sở hữu hàng công toàn “thứ dữ” và đang ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

Càng đáng lo hơn cho Aston Villa khi Man City cũng có phong độ làm bàn ấn tượng trong những chuyến hành quân xa, khi họ ghi tới 8 bàn thắng ở 3 trận sân khách vừa qua tại Premier League. Đặc biệt, đội bóng của HLV Enzo Maresca mới chỉ nhận duy nhất 1 bàn thua khi thi đấu xa nhà ở Premier League mùa này, một con số cho thấy Man Xanh rất biết cách tạo dựng lối chơi chắc chắn và cân bằng mỗi khi làm khách.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Man City

Aston Villa sẽ không có sự phục vụ của Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Aaron Wan-Bissaka do chấn thương. Đây đều là những tổn thất đáng kể đối với Unai Emery, đặc biệt ở khu vực phòng ngự và tuyến giữa. Trong khi đó, Johan Manzambi và Modou Keba Cisse vẫn cần được kiểm tra thể trạng trước trận đấu.

Trường hợp của Manzambi nhận được nhiều sự quan tâm bởi tiền vệ người Thụy Sĩ đang có phong độ rất tốt kể từ khi gia nhập Villa. Anh đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 3 trận đá chính tại Premier League. Manzambi bỏ lỡ trận thắng Viking FK giữa tuần vì chấn thương nhẹ và chỉ có thể ra sân nếu vượt qua bài kiểm tra thể lực cuối cùng.

Ian Maatsen đã trở lại tập luyện sau thời gian điều trị chấn thương và nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái. Matty Cash cũng được kỳ vọng trở lại đội hình xuất phát ở cánh đối diện. Trong khi đó, cặp tiền vệ trung tâm Boubacar Kamara và Joao Gomes có thể tiếp tục được HLV Emery tin tưởng, còn đội trưởng John McGinn nhiều khả năng xuất phát ở vị trí tiền vệ tấn công lệch phải.

Bên phía Man City, cầu thủ chạy cánh Antoine Semenyo chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đầu gối và dự kiến phải nghỉ khoảng 8 tuần. Các hậu vệ cánh Nico O'Reilly, Matheus Nunes và tiền vệ Mateo Kovacic đều đang gặp những vấn đề thể lực, cần được đánh giá thêm trước giờ bóng lăn.

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Liệu Foden (trái) có tiếp tục ghi bàn vào lưới Aston Villa?

Tin vui lớn nhất với Maresca là Erling Haaland đã hoàn toàn bình phục. Tiền đạo người Na Uy phải ngồi ngoài trong chiến thắng trước AEK Athens giữa tuần, nhưng HLV Man City xác nhận anh sẵn sàng thi đấu trước Aston Villa. Với 8 bàn thắng sau 7 vòng Premier League mùa này, Haaland vẫn là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công đội khách.

Phil Foden cũng đang có phong độ cao sau khi lập một hat-trick vào lưới AEK Athens tại Champions League. Tiền vệ người Anh nhiều khả năng tiếp tục được trao suất đá chính để tạo ra một mũi tấn công lợi hại phía sau Haaland. Trong 5 lần gần nhất đụng độ Aston Villa, Foden đã có 4 bàn thắng. Nếu anh tiếp nối được cái duyên ấy, rất có thể Man City sẽ ca khúc khải hoàn với 3 điểm trọn vẹn rời Birmingham.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Man City

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Manzambi, Buendia; Jackson.

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, O'Reilly; Anderson, Bouaddi, Fernandez; Foden, Haaland, Doku.

Dự đoán tỷ số: Aston Villa 1-2 Man City

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#Aston Villa vs Man City #Premier League #phong độ #lịch sử đối đầu #Villa Park #Haaland #Foden

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