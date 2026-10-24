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Phó Tổng Giám đốc BRG: 'Legend Valley mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho Tiền Phong Golf Championship'

Trọng Đạt
Trọng Quân Trọng Quân

TPO - Gắn bó với Tiền Phong Golf Championship suốt 10 mùa giải, BRG Group xem đây là nền tảng góp phần phát triển golf trẻ Việt Nam. Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG, đánh giá việc tổ chức mùa giải kỷ niệm trên hai sân của Legend Valley Country Club sẽ đem đến trải nghiệm mới cho golfer, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch golf của Ninh Bình

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Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG. Ảnh: Trọng

BRG Group đã đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship suốt 10 mùa giải. Nhìn lại chặng đường ấy, điều gì đã thôi thúc BRG bền bỉ gắn bó với giải đấu mang sứ mệnh nuôi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam, thưa ông?

Tiền Phong Golf Championship là một nền tảng lý tưởng để phát triển các tài năng golf trẻ trong nước. Và đó cũng là điều mà BRG luôn hướng tới. Chúng tôi mong muốn góp phần phát triển ngành golf, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ có thêm nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Đó chính là lý do BRG luôn cam kết đồng hành cùng Giải Tiền Phong trong suốt 10 năm qua, và chúng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với giải đấu trong nhiều năm tiếp theo.

Sau tám mùa giải tổ chức tại Kings Island Golf Resort và năm thứ hai liên tiếp diễn ra ở Legend Valley Country Club, ông đánh giá thế nào về sự phát triển của Tiền Phong Golf Championship? Đặc biệt, việc mở rộng không gian thi đấu tại Legend Valley sẽ mang đến trải nghiệm mới nào cho các golfer?

Giải Tiền Phong đã không ngừng phát triển song hành với sự lớn mạnh của môn golf và những tiêu chuẩn ngày càng được nâng cao. Năm nay, các golfer được thi đấu trên những sân golf đẳng cấp quốc tế. Đó là tổ hợp sân 36 hố Legend Valley, trong đó 18 hố Canyon mới được bình chọn là sân golf mới tốt nhất Việt Nam.

Đây thực sự là một địa điểm tuyệt vời. Không chỉ sở hữu chất lượng sân golf xuất sắc, nơi đây còn có thể được xem là một trong những sân golf có cảnh quan ấn tượng bậc nhất châu Á. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn về dịch vụ, chất lượng phục vụ của đội ngũ caddie và công tác vận hành sân cũng liên tục được nâng cao qua từng năm, song hành với sự phát triển của môn golf tại Việt Nam.

Ở cột mốc mùa giải thứ 10, các golfer sẽ thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley. Đâu là những khác biệt nổi bật giữa hai sân golf này, và mỗi sân sẽ mang đến những trải nghiệm thi đấu như thế nào cho các golfer?

Tôi cho rằng cả hai sân đều xuất sắc và có những nét đặc trưng riêng. Canyon Course nổi bật với các hố golf mang tính biểu tượng. Tiêu biểu là hố số 10, nơi người chơi thi đấu giữa địa hình hẻm núi. Đây cũng là nguồn gốc tên gọi Canyon Course. Một số hố khác, như hố số 8 và hố số 11, có độ chênh cao địa hình rõ nét. Sân còn có nhiều hồ nước và bẫy, tạo thêm thử thách cho golfer.

Sân Rose Course cũng có những đặc điểm tương tự, nhưng địa hình có phần thoáng hơn Canyon Course và chiều dài sân tính từ tee đến green cũng nhỉnh hơn. Rose Course sở hữu những hố golf giàu kịch tính, chẳng hạn hố số 3. Tuy nhiên, hố số 3 vẫn khó có thể sánh với hố số 18 của Canyon Course về độ thử thách và tính chiến thuật.

Tại hố số 18 của Canyon Course, người chơi thực hiện cú phát bóng từ tee đặt trên cao xuống khu vực tiếp đất của bóng. Sau đó, bóng cần vượt qua một dải gờ địa hình để tiếp cận khu vực đánh bóng tiếp theo, trước khi vượt qua một con suối để đưa bóng lên green bằng cú đánh thứ ba. Đây là hố par 5, đòi hỏi người chơi phải tính toán kỹ lưỡng về chiến thuật và lựa chọn cú đánh.

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Sân Canyon Course đưa vào vận hành từ ngày 10/10. Ảnh: Như Ý

Sân Canyon Course vừa mở cửa đón khách chơi golf từ ngày 10/10. Ông có thể chia sẻ về quá trình hình thành, phát triển sân golf này và những nét đặc trưng trong thiết kế? Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2026, BRG đã chuẩn bị như thế nào về chất lượng thảm cỏ, cảnh quan, tốc độ green và các điều kiện thi đấu tổng thể để bảo đảm sân sẵn sàng đón giải?

Thực tế, hố golf đầu tiên mà chúng tôi phát hiện tại khu đất này chính là hố số 10 của Canyon Course. Và đó cũng là nguồn gốc của tên gọi ban đầu Rose Canyon. Chúng tôi quyết định xây dựng sân ở khu vực phía Nam vì điều kiện thi công thuận lợi hơn, ít đá hơn, nhờ đó giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên.

Chúng tôi rất may mắn khi cả hai sân golf đều đang có chất lượng thảm cỏ rất tốt. Tốc độ green dự kiến sẽ khá nhanh, ở mức khoảng 9 đến 9,5. Đây là mức tốc độ phù hợp với một giải đấu dành cho các golfer nghiệp dư.

Thông thường, tháng 10 cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm để chơi golf tại khu vực miền Bắc. Vì vậy, cả hai sân sẽ bước vào giai đoạn có điều kiện thi đấu lý tưởng nhất, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chơi golf thực sự thú vị cho các golfer.

Ngoài hoạt động thi đấu, Legend Valley có thể mang đến những trải nghiệm gì cho các golfer và khách mời muốn khám phá cảnh quan thiên nhiên đặc trưng cùng di sản văn hóa của Ninh Bình?

Legend Valley hiện là một mô hình du lịch golf toàn diện. Chúng tôi có hệ thống khách sạn tiện nghi với khoảng 200 phòng, một công viên giải trí sôi động với nhiều hoạt động như đua xe kart, đường trượt zipline và các đường trượt giải trí...Bên cạnh đó còn có những bãi cỏ tổ chức sự kiện, phù hợp cho các hoạt động team building, và tất nhiên rồi- trải nghiệm bộ môn golf 600 năm tuổi trên sân 36 hố tiêu chuẩn quốc tế.

Tất cả những tiện ích này đều nằm trong khoảng cách thuận tiện để du khách tiếp cận các điểm đến văn hóa tuyệt đẹp, những ngôi đền và hồ nước đặc trưng của khu vực. Đây là một sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, hội tụ những giá trị nổi bật nhất của cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa, kết hợp với tiêu chuẩn du lịch quốc tế để hình thành một điểm đến du lịch golf thực sự hấp dẫn.

Legend Valley nằm giữa không gian cảnh quan đặc trưng của Ninh Bình. Theo ông, Tiền Phong Golf Championship có thể đóng góp như thế nào vào việc quảng bá và thúc đẩy du lịch golf địa phương?

Giải Tiền Phong hiện đã trở thành một sự kiện có sức lan tỏa lớn, đồng thời mang ý nghĩa xã hội tích cực thông qua việc hỗ trợ và phát triển các tài năng trẻ.

Giải đấu thu hút sự quan tâm rộng rãi trên cả nước, đặc biệt thông qua hoạt động đưa tin của báo Tiền Phong - một cơ quan báo chí có uy tín và bề dày hoạt động lâu năm. Đây là năm thứ 10 giải đấu được tổ chức, vì vậy, sự kiện đã tạo dựng được vị thế và mức độ nhận diện trong cộng đồng golf cũng như giới truyền thông nói chung, đồng thời được biết đến rộng rãi trên cả nước.

Sự hiện diện của giải đấu mang lại cơ hội quảng bá vô cùng lớn, giúp giới thiệu hình ảnh Ninh Bình đến đông đảo công chúng thông qua việc Giải Tiền Phong lựa chọn Legend Valley làm địa điểm tổ chức mùa giải kỷ niệm 10 năm.

Qua đó, giải đấu không chỉ tiếp tục khẳng định giá trị trong việc phát triển tài năng golf trẻ mà còn góp phần nâng cao hình ảnh Legend Valley và quảng bá tiềm năng du lịch golf của Ninh Bình đến du khách trong nước và quốc tế.

Trân trọng cảm ơn ông!

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#BRG #Tiền Phong Golf #Legend Valley #du lịch golf #Ninh Bình #giải golf

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