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Việt Nam được AFF tín nhiệm giao đăng cai tổ chức giải U23 Đông Nam Á 2027

Vĩnh Xuân

TPO - Tại cuộc họp Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) diễn ra ngày 23/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Việt Nam đã được tín nhiệm giao quyền đăng cai tổ chức Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027.

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Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu này, thể hiện sự ghi nhận của AFF đối với uy tín, kinh nghiệm và năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế của VFF.

Ngày 23/10, Ban Thi đấu AFF đã tổ chức cuộc họp lần thứ 16 dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch VFF, trên cương vị Trưởng Ban Thi đấu AFF. Cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng các thành viên Ban.

Trong chương trình nghị sự, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức, điều chỉnh lịch thi đấu các giải hiện hành, đồng thời xem xét kế hoạch và định hướng tổ chức các giải đấu của AFF trong những năm tới.

Đáng chú ý, cuộc họp đã quyết định giao cho Việt Nam quyền đăng cai tổ chức Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu kể từ khi sân chơi này được AFF tổ chức.

Trong những năm gần đây, U23 Việt Nam đã tạo dấu ấn nổi bật tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á với ba lần liên tiếp giành chức vô địch trên sân khách. Thành tích này cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh và tính ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục.

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U23 Việt Nam tạo dấu ấn mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á dưới nhiệm kỳ 9 VFF

Theo kế hoạch, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7/2027, sau khi kết thúc Vòng loại U23 châu Á 2028 được tổ chức vào tháng 6/2027. Do vậy, việc đăng cai giải đấu mang ý nghĩa thiết thực đối với bóng đá Việt Nam, tạo điều kiện để U23 Việt Nam tiếp tục được thi đấu quốc tế, rà soát lực lượng và nâng cao chất lượng chuyên môn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đội tuyển hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có công tác chuẩn bị cho các giải đấu cấp châu lục trong tương lai.

Việc được AFF tín nhiệm giao quyền đăng cai không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực và kinh nghiệm của VFF trong công tác tổ chức, điều hành các giải đấu, trận đấu quốc tế thời gian qua, mà còn cho thấy điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi đấu và tổ chức tại Việt Nam có khả năng đáp ứng các yêu cầu chung của giải đấu cấp khu vực.

Đây cũng là cơ hội để VFF tiếp tục phát huy năng lực tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng các sự kiện bóng đá quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

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#VFF #Trần Quốc Tuấn #đội tuyển U23 Việt Nam #U23 Đông Nam Á 2027

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