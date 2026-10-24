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Tuyển U15 Việt Nam thua đối thủ châu Âu trong trận cầu 9 bàn thắng ở World Cup

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển U15 Việt Nam vừa trải qua trận mở màn đầy cảm xúc tại U15 World Cup 2026. Dù đã rất nỗ lực nhưng đội không thể tránh khỏi thất bại 3-6 trước đối thủ mạnh U15 Bosnia.

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Bước vào giải đấu tầm cỡ thế giới, các cầu thủ trẻ Việt Nam không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ và bị khớp tâm lý ở những phút đầu tiên. Điều đó được thể hiện qua diễn biến trên sân. U15 Bosnia đã tận dụng tối đa sự vượt trội về thể hình, tốc độ cùng kỹ chiến thuật sắc sảo để nhanh chóng làm chủ hoàn toàn thế trận và sớm vươn lên dẫn trước với tỷ số cách biệt 4-0.

U15 Bosnia gồm các tài năng trẻ từ những CLB hàng đầu quốc gia này như Sarajevo, Borac Banja Luka hay Zrinjski Mostar... Trong số đó, có những người được đào tạo ở những nền bóng đá phát triển. Đó là lý do họ không gặp khó khăn để áp đảo đối thủ Đông Nam Á.

Tuy nhiên, thay vì suy sụp trước cách biệt lớn, U15 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu quật cường và sự lì lợm đáng khen ngợi. Các cầu thủ bắt đầu lấy lại sự tự tin, triển khai những pha phối hợp mạch lạc và tích cực dâng cao tìm kiếm cơ hội. Những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng 3 pha lập công do Tuấn Bảo, Vận Tài và Anh Hào ghi dấu ấn.

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Dù không thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng thần kỳ và đành chấp nhận kết quả thua chung cuộc 3-6, song màn rượt đuổi cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của toàn đội đã để lại dấu ấn rất đậm nét.

Thất bại trước một đối thủ vượt tầm đẳng cấp là bài học kinh nghiệm quý giá cho các tuyển thủ trẻ trên con đường cọ xát quốc tế. Thử thách vẫn còn ở phía trước khi U15 Việt Nam sẽ bước vào lịch thi đấu đầy bận rộn với hai trận đấu tiếp theo diễn ra ngay vào ngày mai (25/10), lần lượt gặp U15 Brunei và U15 Mauritius.

Trong ngày ra quân, U15 Việt Nam là đội gặp “quân xanh” đáng gờm nhất. Các đội tuyển khác của Đông Nam Á nhìn chung đều không đối diện với khó khăn. U15 Indonesia vùi dập đội trẻ Fiji 7-1, U15 Malaysia hạ U15 Dominica 3-1, trong khi U15 Thái Lan vượt qua U15 CH Dominica với tỷ số 3-2...

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#U15 Việt Nam #U15 Bosnia #U15 World Cup 2026 #Tuấn Bảo #Vận Tài #Anh Hào #bóng đá trẻ

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