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Ban tổ chức giải VĐQG Saudi Arabia công nhận bàn thắng tranh cãi cho Ronaldo

Đặng Lai

TPO - Chiến thắng thuyết phục 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại vòng 11 Saudi League mùa giải 2026/27 rạng sáng nay đã trở thành tâm điểm của dư luận sau tình huống ghi bàn đầy tranh cãi của Cristiano Ronaldo.

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Ở tình huống phút 49, từ quả đá phạt chuẩn xác do Joao Felix thực hiện, bóng được treo vào vòng cấm và dường như bóng đã chạm đầu Ronaldo trước khi bay thẳng vào lưới thủ môn Fernando Pacheco. Các khán đài như nổ tung khi người hâm mộ Al Nassr cuồng nhiệt ăn mừng pha lập công thứ 982 của siêu sao người Bồ Đào Nha, giúp anh tiến gần hơn bao giờ hết tới cột mốc 1.000 bàn thắng vĩ đại.

Pha lập công này mang ý nghĩa giải tỏa to lớn đối với cá nhân Ronaldo, đặc biệt là sau màn trình diễn đáng quên trước Neom ở vòng đấu trước, nơi anh sút hỏng phạt đền, phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn và phải hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt.

Dẫu vậy, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một làn sóng tranh luận nảy lửa đã bùng nổ dữ dội trên khắp các nền tảng mạng xã hội xoay quanh chủ nhân thực sự của bàn thắng. Nhiều ý kiến cho rằng bóng dường như đã đập trúng đầu trung vệ Andrei Girotto bên phía Al Faisaly trước khi làm tung lưới.

Các góc quay lại bàn thắng của Ronaldo

Dù các góc máy quay chậm từ đơn vị phát sóng truyền hình chính thức đã được mổ xẻ liên tục, song người hâm mộ và giới chuyên môn vẫn chia rẽ sâu sắc thành ba luồng quan điểm: Ronaldo là người trực tiếp ghi bàn; Girotto vô tình đánh đầu phản lưới nhà; hoặc Ronaldo đã khẽ chạm bóng rồi từ đó, bóng đập vào đầu hậu vệ đối phương rồi đi vào lưới.

Sự bối rối càng bị đẩy lên đỉnh điểm khi xuất hiện mâu thuẫn lớn giữa các hệ thống dữ liệu. Trong khi trang web chính thức của Saudi Pro League nhanh chóng điền tên Cristiano Ronaldo lên bảng tỷ số thì các nền tảng thống kê bóng đá quốc tế uy tín lại quyết định tính đây là pha phản lưới nhà của Andrei Girotto.

Mọi nghi vấn chỉ thực sự được khép lại khi tờ báo danh tiếng Al Riyadiyah công bố trích lục báo cáo trận đấu do trọng tài chính điều khiển trận đấu, ông Abdullah Al Owaidan. Trong biên biên bản chính thức, ông Abdullah Al Owaidan khẳng định rằng bàn thắng thuộc về tiền đạo đội trưởng của Al Nassr. Báo cáo ghi nhận rõ ràng Cristiano Ronaldo “đã chủ động tác động vào quả tạt của Joao Felix để đưa bóng vào lưới đối phương”.

Ủy ban Trọng tài cũng chính thức phê duyệt báo cáo này và tái xác nhận pha lập công hợp lệ cho CR7. Ủy ban kết luận quỹ đạo bay của bóng “không hề có sự đổi hướng do tác động từ cầu thủ đối phương”, qua đó chính thức hợp thức hóa bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp phi thường của chân sút huyền thoại.

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#Cristiano Ronaldo #Saudi League #Al Nassr #Al Faisaly #bàn thắng Ronaldo #Andrei Girotto #Joao Felix

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