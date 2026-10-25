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Ông Nguyễn Xuân Vũ xin thôi Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn để tranh cử đại hội 10 VFF: Nước cờ gì của Sacombank?

Nguyên Phong

TPO - Sacombank sẽ có 2 đại diện tại Đại hội nhiệm kỳ 10 Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nếu Phó chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Đức Thuỵ và Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Vũ cùng tranh cử ghế Chủ tịch.

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Sacombank sẽ cử 2 Phó chủ tịch tranh cử ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 10?

Ngày 25/10, một tờ báo cho biết ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank dự kiến sẽ xin thôi chức Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn để tập trung tranh cử Đại hội nhiệm kỳ 10 VFF.

Trước đó theo danh sách do VFF công bố, ngân hàng Sacombank có 2 đại diện được đề cử tranh chức Phó chủ tịch tại đại hội 10 VFF, dự kiến diễn ra đầu tháng 1/2027, gồm Phó chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Đức Thuỵ và Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Vũ.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thuỵ) gắn liền hình ảnh với các đội bóng Ninh Bình, HAGL với tư cách khác nhau và các doanh nghiệp liên quan cũng đang tài trợ V.League, cúp Quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Vũ trong khi đó đang là Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF nhiệm kỳ 9. Bên cạnh ghế Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Xuân Vũ cũng là ứng viên duy nhất cho vị trí Phó chủ tịch truyền thông VFF nhiệm kỳ 10.

Danh sách đề cử tranh ghế ở đại hội 10 VFF còn 2 đại diện khác đến từ ngân hàng Lộc Phát (LPB).

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Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ (ngoài cùng bên trái) bên cạnh Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Nhật Bản

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Vũ hôm nay cho biết hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên trong trường hợp cả ông Nguyễn Đức Thuỵ và Nguyễn Xuân Vũ cùng ra tranh cử vị trí Chủ tịch VFF, ngân hàng Sacombank sẽ có 2 đại diện trong cuộc đua.

Ứng viên thứ 3 vị trí này là đương kim Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Nhiệm kỳ 9 VFF được đánh giá thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam cả khía cạnh tổ chức quản lý, chuyên môn, tài chính và quan hệ quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam 2 lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2024 và 2026, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng…

Đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026, 2 HCV SEA Games 2022 và 2025, hai lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và 2025. Đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết U17 World Cup 2026 vào tháng 11 tới tại Qatar.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand, giành HCV SEA Games 2023, góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2026.

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Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được đánh giá cao bởi thành tích của bóng đá Việt Nam ở nhiệm kỳ 9

Với futsal, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng lần đầu vô địch Giải futsal nữ Đông Nam Á 2024 và giành HCV SEA Games 2025.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino 2 lần đến Việt Nam, gần nhất tại chung kết ASEAN Cup 2026, giải đấu thầy trò HLV Kim Sang-sik đăng quang ngôi vô địch trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Đại hội VFF sẽ tổ chức bầu chọn các chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch theo hình thức bỏ phiếu kín. Trong trường hợp "trượt" vị trí Chủ tịch, ứng viên có thể tranh cử xuống ghế Phó chủ tịch.

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#Đại hội VFF #Trần Quốc Tuấn #Sacombank #Nguyễn Xuân Vũ #đội tuyển Việt Nam #Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

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