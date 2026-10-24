Thua Aston Villa 1-2, Man City đứt mạch toàn thắng

TPO - Aston Villa đánh bại Man City 2-1 tại Villa Park ở vòng 8 Premier League, với cú đúp của Nicolas Jackson. Thất bại đầu tiên sau 7 vòng toàn thắng khiến đội bóng của HLV Enzo Maresca không còn duy trì được khởi đầu hoàn hảo.

Man City hành quân đến Villa Park với quyết tâm duy trì thành tích toàn thắng lên 8 vòng đấu, nhưng tham vọng ấy sớm bị đặt vào thử thách. Aston Villa nhập cuộc đầy chủ động và chỉ cần 6 phút để mở tỷ số nhờ tận dụng một sai lầm của đội khách.

Trong một tình huống trung vệ Marc Guehi đỡ bước một vụng về, bóng tới chân John McGinn và tiền vệ này chuyền cho Nicolas Jackson. Tiền đạo người Senegal xử lý gọn gàng trong vòng cấm, loại bỏ Elliot Anderson trước khi tung cú sút quyết đoán đưa bóng vào nóc lưới Gianluigi Donnarumma.

Nicolas Jackson tung cú sút mở tỷ số cho Aston Villa.﻿

Bàn thua sớm buộc Man City phải đẩy cao đội hình. Đội khách nhanh chóng kiểm soát bóng và tạo ra một số cơ hội đáng kể, nhưng không thể đánh bại Zion Suzuki. Thủ môn người Nhật Bản phản xạ tốt để cản cú cứa lòng của Iliman Ndiaye, trước khi tiếp tục từ chối nỗ lực dứt điểm của Rayan Cherki sau đường chuyền từ Jeremy Doku. Ndiaye còn có một tình huống nguy hiểm khác khi đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi cứa lòng chân trái, nhưng bóng tìm đến cột dọc.

Trước áp lực dữ dội của đội khách, Aston Villa không duy trì được sức ép như những phút đầu, song vẫn biết cách khiến hàng thủ Man City phải cảnh giác mỗi khi chuyển trạng thái. Jackson hoạt động năng nổ, liên tục gây khó khăn cho Guehi. Trung vệ này thậm chí phải nhận thẻ vàng ở phút 32 sau pha phạm lỗi với tiền đạo chủ nhà.

Aston Villa bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn, nhưng Man City nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ngay đầu hiệp 2. Phút 52, từ một tình huống đá phạt được triển khai, Ndiaye nhận bóng bên cánh phải rồi tạt chính xác vào khu vực phía cột xa. Erling Haaland chọn vị trí tốt, bật cao hơn Victor Lindelof và đánh đầu hiểm hóc, đánh bại Suzuki. Đây là bàn thắng thứ 9 của tiền đạo người Na Uy tại Premier League mùa này.

Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Aston Villa, gỡ hòa 1-1 cho Man City.

Bàn gỡ giúp Man City chơi hưng phấn hơn. Đội khách có cơ hội vượt lên khi Josko Gvardiol tung cú sút căng, buộc Suzuki phải bay người đẩy bóng qua xà ngang. Tuy nhiên, Unai Emery cũng có sự điều chỉnh đúng lúc. Phút 60, ông tung Ibrahim Mbaye vào sân thay Alysson và cầu thủ này lập tức để lại dấu ấn.

Trong tình huống phản công, Jackson nhận bóng ở giữa sân rồi mở sang cánh phải cho Mbaye. Tiền đạo vào sân từ ghế dự bị dẫn bóng áp sát vòng cấm trước khi trả ngược để Jackson băng lên dứt điểm một chạm. Cú sút không quá hiểm, nhưng Donnarumma xử lý lúng túng, để bóng đi qua tay và lăn vào lưới. Aston Villa một lần nữa vượt lên dẫn trước, còn Jackson hoàn tất cú đúp.

Nicolas Jackson - tác giả cú đúp nhấn chìm Man City.

Man City dồn lên trong những phút cuối, nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà. Suzuki tiếp tục phản xạ xuất sắc để ngăn Gvardiol đá bồi ở cự ly gần, trong khi Ian Maatsen có pha phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Haaland ở phút 89. Tiền đạo người Na Uy còn có thêm một cơ hội trong thời gian bù giờ, nhưng cú đánh đầu của anh không thắng được Suzuki.

Aston Villa bảo toàn tỷ số 2-1, qua đó có trận thắng đầu tiên trên sân nhà tại Premier League mùa này. Với Man City, thất bại tại Villa Park buộc họ phải dừng mạch khởi đầu toàn thắng tại con số 7 vòng đấu. Đội bóng của Maresca bỏ lỡ cơ hội trở thành CLB thứ 8 trong lịch sử Premier League thắng cả 8 trận đầu mùa và chỉ hơn Arsenal khoảng cách đúng bằng một chiến thắng trước khi đội nhì bảng bước vào trận đấu với Everton.