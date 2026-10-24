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Hưng Yên thắng bùng nổ, tăng tốc trên hành trình đua vô địch giải hạng Nhất Quốc gia

Đặng Lai

TPO - Màn chạm trán diễn ra vào tối 24/10 tại vòng 4 Sacombank V.League 2-2026/27 đã chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của đội chủ nhà Hưng Yên trước các vị khách đến từ Long An. Họ giành chiến thắng thuyết phục 3-1 để duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch.

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Hưng Yên thi đấu vô cùng kỷ luật và gắn kết, liên tục dồn ép đối thủ Long An bằng những pha lên bóng dồn dập, đẩy khung thành của thủ môn Nguyễn Mạnh Cường vào tình trạng báo động liên tục. Mũi khoan lợi hại nhất của đội chủ nhà nằm ở hành lang cánh phải, nơi có sự phối hợp ăn ý giữa Trịnh Đức Lợi cùng Vũ Văn Quyết.

Sức ép không ngừng nghỉ ấy cuối cùng cũng đem lại thành quả ở phút 28. Xuất phát từ một quả tạt chuẩn xác bên cánh phải, Ngọc Toàn chọn điểm rơi chính xác rồi bật cao đánh đầu tung lưới Long An, khai thông thế bế tắc cho trận đấu. Bàn thắng này giúp Hưng Yên càng tự tin thi đấu. Họ sở hữu thêm nhiều cơ hội ngon ăn. Tiếc rằng đội chủ nhà vẫn không thể nới rộng cách biệt trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Bước sang hiệp hai, thế trận bất ngờ rẽ sang hướng khác khi đội khách tìm được bàn quân bình tỷ số ở phút 50. Từ chấm đá phạt trực tiếp ngay sát mép vòng cấm địa, Hà Vũ Em đã vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, đánh bại thủ thành dày dặn kinh nghiệm Huỳnh Tuấn Linh. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Long An chỉ kéo dài vỏn vẹn hai phút. Phút 52, lại là Đức Lợi thực hiện đường kiến tạo sắc bén từ cánh phải để ngoại binh Joseph Khalio băng vào đánh đầu cận thành, tái lập thế dẫn bàn cho CLB Hưng Yên.

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Những diễn biến trong nửa giờ thi đấu cuối cùng phản ánh rõ nét sự chênh lệch về bản lĩnh lẫn đẳng cấp giữa hai bên. Phút 61, Hưng Yên gặp tổn thất lớn khi trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Hà Vũ Em. Bất chấp thi đấu thiếu người song đội chủ nhà không hề nao núng mà thậm chí còn gia tăng sức ép lên đối phương.

Phút 67, sau tình huống phòng ngự lúng túng của hậu vệ Long An đưa bóng dội xà ngang bật ra, Joseph Khalio chớp thời cơ cực nhanh. Trong tư thế không bị ai theo kèm, tiền đạo ngoại binh dễ dàng đánh đầu bồi, hoàn tất cú đúp cá nhân và nâng tỷ số lên 3-1 cho đoàn quân áo đỏ.

Trong quãng thời gian thi đấu còn lại, Hưng Yên dù chỉ còn 10 người trên sân vẫn làm chủ cục diện và tạo ra hàng loạt pha bắn phá nguy hiểm. Họ khiến Long An dù rất muốn ghi thêm bàn thắng vẫn đành bất lực. Tất cả những gì đội bóng phía Nam có được chỉ là 2 cơ hội.

Ở các tình huống này, chân sút đội khách lại dứt điểm quá thiếu sắc bén để tạo nên sự khác biệt. Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục 3-1 dành cho CLB Hưng Yên, củng cố vững chắc vị trí thứ 2. Đáng chú ý là phong độ ấn tượng của họ. Đội bóng này sở hữu thành tích ghi bàn tốt nhất với 15 lần phá lưới đối phương sau 4 trận, đồng thời sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất với chỉ 3 lần thủng lưới.

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#Hưng Yên #Long An #giải hạng Nhất #đua vô địch #Joseph Khalio #Ngọc Toàn #kết quả bóng đá

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