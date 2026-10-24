Trực tiếp Arsenal vs Everton 1-0 (H1): Vào!!! Arsenal ghi bàn

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải, thêm một tình huống lộn xộn trong vòng cấm và Konsa dứt điểm cận thành ghi bàn đưa Arsenal vươn lên dẫn 1-0.

report Thủ thành Raya cứu thua 11': Cú sút của Garner từ khoảng 20m chạm người đổi hướng, buộc thủ thành Raya của Arsenal phải xử lý hai nhịp mới ôm gọn bóng khi Armstrong lao vào áp sát. goal VÀO!!! Arsenal mở tỷ số 7': Từ quả phạt góc thứ ba liên tiếp, Arsenal đưa bóng vào vòng cấm khiến hàng thủ Everton lúng túng. Các hậu vệ đội khách không thể phá bóng dứt khoát, tạo cơ hội để Konsa ập vào đá bồi, đánh bại thủ thành Pickford. report Pha dứt điểm đầu tiên 4': Rice tung cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, nhưng không qua được hàng thủ Everton. foul Trận đấu bắt đầu 1': Everton giao bóng trước. report Everton vắng Grealish và Branthwaite HLV David Moyes đưa Tyrique George và Brennan Johnson trở lại đội hình xuất phát của Everton, trong khi Jack Grealish không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Merlin Rohl trở lại đá hậu vệ phải, còn cựu hậu vệ Arsenal Ainsley Maitland-Niles phải ngồi dự bị. Everton cũng thiếu Jarrad Branthwaite, người va chạm mạnh với thủ môn Emi Martinez của Chelsea vào thứ Bảy tuần trước. Jake O’Brien đá trung vệ thay Branthwaite. report Gyokeres và Merino đá chính cho Arsenal Viktor Gyokeres và Mikel Merino lần đầu được xếp đá chính tại Premier League mùa này trong đội hình Arsenal. Gyokeres thay Kai Havertz ở vị trí tiền đạo, còn Merino thế chỗ Bruno Guimaraes. Myles Lewis-Skelly trở lại đội hình, thay Riccardo Calafiori ở vị trí hậu vệ trái. Ben White cũng đá chính thay Jurrien Timber ở cánh phải hàng thủ. Đúng như dự đoán, Noni Madueke và Eberechi Eze xuất phát ở hai cánh trong bối cảnh Bukayo Saka vắng mặt. Max Dowman, người ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong trận gặp Everton mùa trước, có tên trên ghế dự bị và sẵn sàng vào sân. report Dàn sao hai đội khởi động report Đội hình xuất phát Everton report Đội hình ra sân Arsenal

Một trận hòa không bàn thắng tại City Ground tưởng như đã là kết cục dành cho Arsenal cuối tuần trước. Đội bóng của Mikel Arteta đứng trước nguy cơ hòa 0-0 trên sân Nottingham Forest năm thứ ba liên tiếp, cho đến khi những điều chỉnh của HLV người Tây Ban Nha một lần nữa tạo ra khác biệt.

Sau hiệp một chưa đáp ứng kỳ vọng, Eberechi Eze được rút ra nghỉ. Noni Madueke vào sân trong hiệp hai và ghi bàn quyết định ở phút 80, dù cú dứt điểm có chạm người đổi hướng. Chiến thắng giúp Arsenal tiếp tục bám sát Man City, với khoảng cách ba điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

Man City có thể nới cách biệt lên 6 điểm trong vài giờ nếu đánh bại Aston Villa ở trận đấu sớm. Tuy nhiên, phong độ của Arsenal tại Emirates cho thấy khoảng cách ấy có thể nhanh chóng được thu hẹp.

Arsenal toàn thắng cả ba trận sân nhà ở Premier League mùa này. Tính rộng hơn, thầy trò HLV Arteta đã thắng sáu trận liên tiếp tại Emirates ở giải đấu cao nhất nước Anh, chỉ để thủng lưới hai bàn.

Giữa những chỉ trích cho rằng lối chơi của Arsenal ngày càng “nhàm chán”, đội bóng vẫn ghi từ hai bàn trở lên ở năm trong bảy trận gần nhất. Họ cũng có trận hòa 2-2 đáng khen trước Bayern Munich tại Champions League hôm thứ Tư. Eze góp công đáng kể trong màn trình diễn ấy, sau khi chơi không tốt ở trận gặp Nottingham Forest.



Trong nỗ lực trở lại các giải đấu châu Âu sau chín năm vắng bóng, Everton có thành tích đáng chú ý giống Arsenal: mới thua một trận tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, thất bại duy nhất ấy đến trong hoàn cảnh đáng thất vọng cuối tuần trước.



Pedro Neto hai lần xuyên thủng hàng phòng ngự Everton, trong trận đấu bị phủ bóng bởi chấn thương đầu nghiêm trọng của Emiliano Martinez. Kết quả này chấm dứt chuỗi bất bại của Everton, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về khả năng giành vé dự cúp châu Âu của đội bóng.

Everton chỉ thắng một trong 6 trận Premier League gần nhất. Vấn đề của thầy trò HLV David Moyes không hẳn nằm ở việc thường xuyên thất bại, mà là chưa thể biến những trận hòa thành chiến thắng. Họ đã hòa bốn trận, ngang với Brentford, Leeds United và Manchester United - nhóm có số trận hòa nhiều nhất giải.

Everton đứng thứ tám, sau Brentford và Leeds United về hiệu số bàn thắng bại, đồng thời chỉ kém nhóm bốn đội dẫn đầu ba điểm. Đội bóng của HLV Moyes hòa cả ba trận sân khách từ đầu mùa và là một trong bốn đội chưa thua trên sân khách tại Premier League mùa giải 2026-2027.

Dù vậy, Everton từng thất bại 0-2 trước Arsenal tại Emirates hồi tháng 3. Trận đấu đó cũng chứng kiến Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Premier League. Everton chưa thắng Arsenal trong bảy lần đối đầu gần nhất, kể từ chiến thắng 1-0 trước đối thủ này tại Goodison Park vào tháng 2/2023.