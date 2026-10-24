Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp Arsenal vs Everton 1-0 (H1): Vào!!! Arsenal ghi bàn

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải, thêm một tình huống lộn xộn trong vòng cấm và Konsa dứt điểm cận thành ghi bàn đưa Arsenal vươn lên dẫn 1-0.

report Thủ thành Raya cứu thua

11': Cú sút của Garner từ khoảng 20m chạm người đổi hướng, buộc thủ thành Raya của Arsenal phải xử lý hai nhịp mới ôm gọn bóng khi Armstrong lao vào áp sát.

goal VÀO!!! Arsenal mở tỷ số

7': Từ quả phạt góc thứ ba liên tiếp, Arsenal đưa bóng vào vòng cấm khiến hàng thủ Everton lúng túng. Các hậu vệ đội khách không thể phá bóng dứt khoát, tạo cơ hội để Konsa ập vào đá bồi, đánh bại thủ thành Pickford.

2-2868.jpg
1-5381.jpg
2-2642.jpg
report Pha dứt điểm đầu tiên

4': Rice tung cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, nhưng không qua được hàng thủ Everton.

foul Trận đấu bắt đầu

1': Everton giao bóng trước.

report Everton vắng Grealish và Branthwaite

HLV David Moyes đưa Tyrique George và Brennan Johnson trở lại đội hình xuất phát của Everton, trong khi Jack Grealish không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Merlin Rohl trở lại đá hậu vệ phải, còn cựu hậu vệ Arsenal Ainsley Maitland-Niles phải ngồi dự bị.

Everton cũng thiếu Jarrad Branthwaite, người va chạm mạnh với thủ môn Emi Martinez của Chelsea vào thứ Bảy tuần trước.

Jake O’Brien đá trung vệ thay Branthwaite.

report Gyokeres và Merino đá chính cho Arsenal

Viktor Gyokeres và Mikel Merino lần đầu được xếp đá chính tại Premier League mùa này trong đội hình Arsenal. Gyokeres thay Kai Havertz ở vị trí tiền đạo, còn Merino thế chỗ Bruno Guimaraes.

Myles Lewis-Skelly trở lại đội hình, thay Riccardo Calafiori ở vị trí hậu vệ trái. Ben White cũng đá chính thay Jurrien Timber ở cánh phải hàng thủ.

Đúng như dự đoán, Noni Madueke và Eberechi Eze xuất phát ở hai cánh trong bối cảnh Bukayo Saka vắng mặt.

Max Dowman, người ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong trận gặp Everton mùa trước, có tên trên ghế dự bị và sẵn sàng vào sân.

report Dàn sao hai đội khởi động
1-3333.jpg
2-8074.jpg
3.jpg
4.jpg
report Đội hình xuất phát Everton
1-4878.jpg
report Đội hình ra sân Arsenal
1-4018.jpg
2.jpg

Một trận hòa không bàn thắng tại City Ground tưởng như đã là kết cục dành cho Arsenal cuối tuần trước. Đội bóng của Mikel Arteta đứng trước nguy cơ hòa 0-0 trên sân Nottingham Forest năm thứ ba liên tiếp, cho đến khi những điều chỉnh của HLV người Tây Ban Nha một lần nữa tạo ra khác biệt.

Sau hiệp một chưa đáp ứng kỳ vọng, Eberechi Eze được rút ra nghỉ. Noni Madueke vào sân trong hiệp hai và ghi bàn quyết định ở phút 80, dù cú dứt điểm có chạm người đổi hướng. Chiến thắng giúp Arsenal tiếp tục bám sát Man City, với khoảng cách ba điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

Man City có thể nới cách biệt lên 6 điểm trong vài giờ nếu đánh bại Aston Villa ở trận đấu sớm. Tuy nhiên, phong độ của Arsenal tại Emirates cho thấy khoảng cách ấy có thể nhanh chóng được thu hẹp.

Arsenal toàn thắng cả ba trận sân nhà ở Premier League mùa này. Tính rộng hơn, thầy trò HLV Arteta đã thắng sáu trận liên tiếp tại Emirates ở giải đấu cao nhất nước Anh, chỉ để thủng lưới hai bàn.

Giữa những chỉ trích cho rằng lối chơi của Arsenal ngày càng “nhàm chán”, đội bóng vẫn ghi từ hai bàn trở lên ở năm trong bảy trận gần nhất. Họ cũng có trận hòa 2-2 đáng khen trước Bayern Munich tại Champions League hôm thứ Tư. Eze góp công đáng kể trong màn trình diễn ấy, sau khi chơi không tốt ở trận gặp Nottingham Forest.

Trong nỗ lực trở lại các giải đấu châu Âu sau chín năm vắng bóng, Everton có thành tích đáng chú ý giống Arsenal: mới thua một trận tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, thất bại duy nhất ấy đến trong hoàn cảnh đáng thất vọng cuối tuần trước.


Pedro Neto hai lần xuyên thủng hàng phòng ngự Everton, trong trận đấu bị phủ bóng bởi chấn thương đầu nghiêm trọng của Emiliano Martinez. Kết quả này chấm dứt chuỗi bất bại của Everton, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về khả năng giành vé dự cúp châu Âu của đội bóng.

Everton chỉ thắng một trong 6 trận Premier League gần nhất. Vấn đề của thầy trò HLV David Moyes không hẳn nằm ở việc thường xuyên thất bại, mà là chưa thể biến những trận hòa thành chiến thắng. Họ đã hòa bốn trận, ngang với Brentford, Leeds United và Manchester United - nhóm có số trận hòa nhiều nhất giải.

Everton đứng thứ tám, sau Brentford và Leeds United về hiệu số bàn thắng bại, đồng thời chỉ kém nhóm bốn đội dẫn đầu ba điểm. Đội bóng của HLV Moyes hòa cả ba trận sân khách từ đầu mùa và là một trong bốn đội chưa thua trên sân khách tại Premier League mùa giải 2026-2027.

Dù vậy, Everton từng thất bại 0-2 trước Arsenal tại Emirates hồi tháng 3. Trận đấu đó cũng chứng kiến Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Premier League. Everton chưa thắng Arsenal trong bảy lần đối đầu gần nhất, kể từ chiến thắng 1-0 trước đối thủ này tại Goodison Park vào tháng 2/2023.

Xem thêm

#Arsenal vs Everton #Premier League #sân Emirates #Mikel Arteta #David Moyes #Man City #trực tiếp bóng đá

Cùng chuyên mục

Thua Aston Villa 1-2, Man City đứt mạch toàn thắng

Thua Aston Villa 1-2, Man City đứt mạch toàn thắng

TPO - Aston Villa đánh bại Man City 2-1 tại Villa Park ở vòng 8 Premier League, với cú đúp của Nicolas Jackson. Thất bại đầu tiên sau 7 vòng toàn thắng khiến đội bóng của HLV Enzo Maresca không còn duy trì được khởi đầu hoàn hảo.

Nhận định Arsenal vs Everton, 21h00 ngày 24/10: Nối dài mạch thắng

Nhận định Arsenal vs Everton, 21h00 ngày 24/10: Nối dài mạch thắng

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Everton, vòng 8 Premier League 2026/27, lúc 21h00 ngày 24/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội bóng của HLV Mikel Arteta đang hướng tới trận thắng thứ ba liên tiếp ở Premier League trước đối thủ chỉ giành một chiến thắng trong 6 vòng gần nhất.

Phó Tổng Giám đốc BRG: 'Legend Valley mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho Tiền Phong Golf Championship'

Phó Tổng Giám đốc BRG: 'Legend Valley mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho Tiền Phong Golf Championship'

TPO - Gắn bó với Tiền Phong Golf Championship suốt 10 mùa giải, BRG Group xem đây là nền tảng góp phần phát triển golf trẻ Việt Nam. Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG, đánh giá việc tổ chức mùa giải kỷ niệm trên hai sân của Legend Valley Country Club sẽ đem đến trải nghiệm mới cho golfer, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch golf của Ninh Bình

Nhận định Aston Villa vs Man City, 18h30 ngày 24/10: Villa Park khó cản bước City

Nhận định Aston Villa vs Man City, 18h30 ngày 24/10: Villa Park khó cản bước City

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Man City, 18h30 ngày 24/10, vòng 8 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa đang hồi sinh phong độ và sở hữu thành tích đối đầu tốt trước Man City. Nhưng đội khách vẫn được đánh giá cao hơn với khởi đầu hoàn hảo ở Premier League sau 7 chiến thắng liên tiếp.

Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Nhận định Hà Tĩnh vs Hải Phòng, 18h00 ngày 24/10: Căng như dây đàn

TPO - Nhận định bóng đá Hà Tĩnh vs Hải Phòng, vòng 5 LPBank V. League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Tĩnh và Hải Phòng cùng khát khao chen chân vào top đầu V.League, nhưng ai sẽ giành chiến thắng trong màn so tài được dự báo căng thẳng tại vòng 5?

Nhật Bản nhắc đến nguy cơ Asian Cup 2027 bị dời lịch

Nhật Bản nhắc đến nguy cơ Asian Cup 2027 bị dời lịch

TPO - Kế hoạch tổ chức Giải vô địch bóng đá châu Á dự kiến diễn ra vào đầu năm tới tại Saudi Arabia đang đối mặt với nhiều bất ổn lớn liên quan đến vấn đề an ninh. Hôm thứ Sáu, ông Tsuneyasu Miyamoto, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về sự kiện này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe