Nhận định MU vs Bournemouth, 21h00 ngày 25/10: Lún sâu khủng hoảng

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Bournemouth, vòng 8 Premier League 2026/27, lúc 21h00 ngày 25/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. HLV Michael Carrick đang đối diện áp lực lớn khi Quỷ đỏ trải qua 7 trận không thắng.

Nhận định trước trận đấu

Thất bại 1-4 trên sân Como - đội bóng lần đầu góp mặt ở Champions League - tối thứ Tư vừa qua khiến MU nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 7, gồm 3 trận hòa và 4 thất bại. Đây là lần đầu “Quỷ đỏ” rơi vào tình cảnh này kể từ năm 2015.

Từng nhiều lần vô địch Premier League dưới thời Sir Alex Ferguson, HLV Michael Carrick giờ phải chật vật tìm cách giúp MU thoát khỏi khủng hoảng. Chiến thắng gần nhất của đội bóng đến từ đầu tháng 9, trước Sabah FK của Azerbaijan.

MU mới thắng một trong 7 vòng mở màn Premier League, khởi đầu tệ nhất tại giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ mùa 1986-1987. Nếu tiếp tục nhận thêm một thất bại nặng nề vào đêm nay, HLV 45 tuổi có thể chịu thêm áp lực trên ghế chỉ đạo tại Old Trafford.

Trước trận gặp Bournemouth, điểm sáng hiếm hoi với MU là cả hai chiến thắng chính thức của họ ở mùa giải 2026-2027 đều diễn ra trên sân nhà. Dù vậy, “Quỷ đỏ” hiện đã trải qua ba trận liên tiếp không thắng tại Old Trafford trên mọi đấu trường, với một trận hòa và hai thất bại.

Trong bối cảnh Bruno Fernandes chưa đạt phong độ tốt đầu mùa, Bryan Mbeumo đang gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Tân binh gia nhập MU năm 2025 đã ghi 4 bàn sau 7 lần ra sân tại Premier League.

HLV Michael Carrick chịu áp lực lớn.

Trong khi đó, Bournemouth mới một lần giành trọn 3 điểm tại Premier League mùa này, nhưng vẫn đem đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ sau khi lần đầu góp mặt ở đấu trường châu Âu.

Đội bóng của HLV Marco Rose đang cùng dẫn đầu bảng xếp hạng Europa League sau ba lượt trận. Tối thứ Năm, Bournemouth thắng 3-0 trước AC Milan, đội phải chơi với 10 người. Trên sân Vitality, đại diện Italy không tung ra được cú sút trúng đích nào.

Bournemouth đã thắng cả ba trận gần nhất, đều trên sân nhà, với tổng tỷ số 8-0. Họ hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp, thành tích chưa đạt được kể từ những ngày đầu Andoni Iraola dẫn dắt đội bóng, vào tháng 12/2023.

Marcus Tavernier, người ghi bàn trong các chiến thắng gần đây trước Sunderland và AC Milan tại Vitality, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Bournemouth. Cựu cầu thủ Middlesbrough đã có năm bàn sau 11 trận trên mọi đấu trường.

Bournemouth cũng không còn e ngại MU. Đội bóng miền Nam nước Anh bất bại trong 6 lần gặp “Quỷ đỏ” gần nhất tại Premier League, với 2 chiến thắng và 4 trận hòa. MU chưa thắng Bournemouth kể từ mùa giải 2022-2023.

Thông tin lực lượng

Danh sách chấn thương kéo dài đang khiến HLV Carrick thêm khó khăn trong nỗ lực giữ ghế tại MU. Dù vậy, Ayden Heaven, Marcus Rashford và Lisandro Martinez có thể kịp trở lại vào đêm nay.

Kobbie Mainoo đang nghỉ thi đấu vì vấn đề cơ bắp. Tiền vệ này đặt mục tiêu tái xuất trong chuyến làm khách của MU trước Chelsea vào cuối tháng.

HLV Carrick không cập nhật tình trạng của Benjamin Sesko trong buổi họp báo trước trận. Tiền đạo người Slovenia gặp vấn đề ở ống chân và vẫn chưa chắc có thể ra sân tại Old Trafford.

Bài toán nhân sự ở vị trí hậu vệ trái của đội chủ nhà vẫn chưa có lời giải. Luke Shaw và Patrick Dorgu dự kiến phải nghỉ đến tháng 11, trong khi tiền vệ Manuel Ugarte khả năng trở lại vào năm 2027.

Bournemouth có thể đón tin vui về lực lượng khi tài năng trẻ Junior Kroupi dự kiến trở lại, sẵn sàng ra sân tại Old Trafford. Cầu thủ 20 tuổi đã bình phục chấn thương bàn chân gặp phải trong mùa hè, giúp đội khách có thêm lựa chọn trên hàng công.

Ở chiều ngược lại, tiền vệ người Hungary Alex Toth bị chấn thương gân kheo trong chiến thắng trước AC Milan. Cầu thủ trẻ này nhiều khả năng cùng Alex Scott vắng mặt. Scott hiện điều trị chấn thương đùi.