Nhận định Liverpool vs Brighton, 21h00 ngày 25/10: 'The Kop' thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton & Hove Albion, Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Anfield dưới thời HLV Andoni Iraola tại Premier League, đồng thời cắt đứt chuỗi phong độ thăng hoa của hiện tượng Brighton để áp sát cuộc đua vô địch.

Nhận định trước trận Liverpool vs Brighton

Liverpool hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League với 12 điểm. Một chiến thắng trước Brighton sẽ giúp đại diện vùng Merseyside tạo ra sức ép lớn lên các đội xếp trên. Đó là động lực để HLV Andoni Iraola và các học trò tìm chiến thắng đầu tay tại Anfield trong khuôn khổ Premier League mùa này, sau khi trải qua 2 trận hòa và một thất bại kể từ đầu mùa.

Tâm lý của các cầu thủ Liverpool đang lên rất cao. Hồi giữa tuần, họ tạo nên màn lội ngược dòng điên rồ 4-3 trước Villarreal tại Champions League dù bị dẫn trước 2 bàn. Ở mặt trận quốc nội, Lữ đoàn đỏ cũng vừa đánh bại Brentford 2-1 trong thế thi đấu hơn người.

Dù để thủng lưới 10 bàn trong 4 trận gần nhất, hệ thống phòng ngự của Liverpool thực tế vẫn duy trì tính tổ chức tốt. Thống kê chỉ ra họ chỉ phải chịu chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền (non-penalty xG) ở mức 7,50 - thấp thứ hai toàn giải. Trên mặt trận tấn công, Alexander Isak đang đạt phong độ chói sáng với 5 bàn sau 6 trận, trong khi tài năng trẻ Rio Ngumoha liên tục khuấy đảo hành lang phải.

Phía bên kia chiến tuyến, Brighton đang thăng hoa dưới bàn tay của HLV Fabian Hurzeler. "Chim mòng biển" chễm chệ ở vị trí thứ 3 với 16 điểm. Đội bóng miền Nam nước Anh giành 8 chiến thắng sau 12 trận trên mọi đấu trường và mới chỉ nếm mùi thất bại đúng một lần.

Đáng chú ý, Brighton đang sở hữu chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp tại Premier League với hiệu số kinh ngạc: ghi 15 bàn và không để lọt lưới bất kỳ bàn nào. Dưới sự dẫn dắt của Hurzeler, Brighton đã gieo sầu cho hàng loạt ông lớn như Arsenal, Manchester United hay Aston Villa. Lối chơi pressing tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng biến đội khách thành một đối thủ vô cùng nguy hiểm mà Liverpool phải dè chừng đêm nay.

Liverpool vẫn chơi thất thường ở mùa này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Brighton

Brighton thể hiện bản lĩnh vững vàng trong các chuyến hành quân xa nhà. Thất bại duy nhất trên sân khách của họ tính đến thời điểm này diễn ra trước Chelsea vào cuối tháng 8. Kể từ đó, đoàn quân của HLV Hurzeler giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa trên sân đối phương.

Lịch sử đối đầu gần đây chứng kiến sự lấn lướt của Brighton khi họ đánh bại Liverpool ở 2 trong 3 lần chạm trán mới nhất tại Premier League. Tuy nhiên, cả hai chiến thắng đó đều diễn ra trên sân Amex. Khi phải làm khách tại Anfield, "Chim mòng biển" lại bộc lộ sự yếu bóng vía. Brighton toàn thua trong cả 4 lần gần nhất hành quân đến sào huyệt của Lữ đoàn đỏ.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Liverpool vs Brighton

Liverpool bước vào trận đại chiến với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. HLV Andoni Iraola tiếp tục mất các bệnh binh dài hạn gồm Conor Bradley, Giovanni Leoni và Hugo Ekitike. Dominik Szoboszlai và Jeremie Frimpong cũng chắc chắn vắng mặt, trong khi khả năng ra sân của Victor Munoz còn bỏ ngỏ.

Để giải bài toán tuyến giữa, HLV Iraola nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho tài năng trẻ Trey Nyoni đá chính thay Szoboszlai. Hai hành lang cánh sẽ do Bradley Barcola và Rio Ngumoha đảm nhận. Nơi hàng thủ, Ronald Araujo tiếp tục án ngữ cánh phải, dù Ryan Gravenberch cũng là một phương án dự phòng chiến thuật được tính đến.

Bên phía Brighton, cơn bão chấn thương cũng tàn phá đội hình của HLV Fabian Hurzeler. Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez và Zadok Yohanna chắc chắn ngồi ngoài. Khả năng thi đấu của Jason Steele, Pascal Struijk, Yankuba Minteh và Mats Wieffer vẫn cần được kiểm tra vào phút chót.

Hy vọng trên hàng công của đội khách sẽ đặt trọn vào trung phong Charalampos Kostoulas, người đã đóng góp 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo từ đầu mùa. Hỗ trợ cho chân sút này là bộ đôi tiền vệ trung tâm Pascal Gross và Chema Andres, cùng cặp tiền đạo cánh Diego Gomez và Maxim De Cuyper.