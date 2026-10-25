Nguyễn Anh Minh khát vọng chinh phục major, truyền cảm hứng cho golf trẻ Việt Nam

TPO - Golfer 19 tuổi sẽ tranh tài tại Giải Vô địch Golf Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (AAC) ở New Zealand từ ngày 29/10 đến 1/11. Với Nguyễn Anh Minh, chức vô địch không chỉ mở ra cơ hội góp mặt ở The Masters và The Open, mà còn có thể tiếp thêm niềm tin cho thế hệ golfer trẻ Việt Nam.

Golfer nghiệp dư số một Việt Nam Nguyễn Anh Minh sẽ thi đấu Giải Vô địch Golf Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (AAC) ở New Zealand từ ngày 29/10 đến 1/11 ở Te Arai Links với mục tiêu bước lên ngôi vị cao nhất. Nhà vô địch ACC được đặc cách tham dự The Masters 2027 và The Open lần thứ 155 ở St Andrews.

Với Anh Minh, cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài trên những sân khấu lớn nhất của golf còn mang ý nghĩa vượt ra ngoài tham vọng cá nhân.

“Chiến thắng AAC sẽ có ý nghĩa rất lớn, không chỉ với tôi hay các đồng đội, mà còn với golf Việt Nam”, Anh Minh nói. “Việc có một golfer Việt Nam thi đấu ở The Masters và The Open sẽ là dấu mốc lớn của đất nước. Tôi hy vọng điều đó có thể truyền cảm hứng để nhiều golfer trẻ ở quê nhà tin rằng họ cũng có thể vươn tới đẳng cấp ấy”.

Anh Minh là một trong những golfer hàng đầu Việt Nam. Năm 2025, anh trở thành golfer Việt Nam đầu tiên vào chung kết một giải đấu thuộc Hiệp hội Golf Mỹ (USGA), sau khi về nhì tại Giải Vô địch Golf trẻ Mỹ (US Amateur) ở Texas.

Ở mùa giải đầu tiên thi đấu golf đại học Mỹ trong màu áo Oregon State, Anh Minh tạo dấu ấn với chức vô địch cá nhân tại Bandon Dunes Collegiate hồi tháng 3. Thành tích này giúp anh được Hiệp hội Huấn luyện viên Golf Đại học Mỹ (GCAA) vinh danh trong đội hình tân binh tiêu biểu toàn quốc và nhận danh hiệu Tân binh xuất sắc nhất năm của West Coast Conference. Năm 2026, anh đồng hạng năm tại Amer Ari Invitational và về nhì ở Giải vô địch West Coast Conference.

Anh Minh từng hai lần cùng đội tuyển APGC vô địch Bonallack Trophy, giải đấu đồng đội theo thể thức Ryder Cup giữa đội tuyển châu Á - Thái Bình Dương (APGC) và châu Âu, vào các năm 2023 và 2025.

“Những kết quả đó rất có ý nghĩa với tôi và giúp tôi tự tin rằng mình có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Giải Vô địch Golf trẻ Mỹ là trải nghiệm học hỏi tuyệt vời, còn chiến thắng tại Bandon Dunes cho tôi thấy mình đã tiến bộ nhiều như thế nào. Cả hai đều tạo động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện và chinh phục những mục tiêu lớn hơn”, Anh Minh chia sẻ.

Hiện bước vào năm thứ hai tại Đại học bang Arizona (ASU), Anh Minh cho rằng việc thường xuyên cạnh tranh với các golfer đại học hàng đầu ở Mỹ giúp anh chuẩn bị tốt hơn cho thử thách tại New Zealand.

“Golf đại học Mỹ giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Việc mỗi tuần đều cạnh tranh với những golfer hàng đầu đã cải thiện sự ổn định, khả năng quản lý sân và tâm lý thi đấu của tôi. Môi trường này cũng giúp tôi kỷ luật và tự lập hơn, cả trong lẫn ngoài sân golf”, Anh Minh nói.

Nguyễn Anh Minh thực hiện cú gạt bóng trên hành trình cùng đội tuyển Việt Nam vô địch Nomura Cup 2024.

Hành trình phát triển của Anh Minh còn được đánh dấu bằng những thành tích nổi bật ở châu Á. Năm 2024, anh vô địch cá nhân tại Nomura Cup, góp công giúp Việt Nam lần đầu đăng quang giải đồng đội châu Á - Thái Bình Dương này. Cùng năm, anh lần lượt vô địch Malaysian Amateur Open, Taiwan Amateur Championship và Vietnam Amateur Open. Một năm trước đó, Anh Minh đăng quang Faldo Series Asia Grand Final và đồng hạng bảy tại AAC ở Australia.

Anh Minh bỏ lỡ kỳ AAC năm 2025 tại Dubai, nhưng được truyền cảm hứng từ người đồng đội mới ở ASU, Pongsapak “Fifa” Laopakdee. Golfer người Thái Lan trở thành người Thái đầu tiên vô địch AAC sau khi thắng Taisei Nagasaki (Nhật Bản) ở loạt play-off.

Tại New Zealand, Anh Minh hy vọng có thể noi gương Fifa và trở thành golfer Việt Nam đầu tiên đăng quang AAC.

“Chứng kiến Fifa chiến thắng và giành quyền tham dự các giải major thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Tôi rất vui cho cậu ấy. Fifa là một người tuyệt vời", anh Minh nói. "Fifa là người đầu tiên của đất nước mình vô địch AAC đã tiếp thêm động lực để tôi hy vọng tạo được dấu ấn cho riêng mình".

“AAC chắc chắn là một trong những sự kiện lớn nhất của golf nghiệp dư, đặc biệt với các golfer ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều khiến giải đấu trở nên đặc biệt không chỉ là trình độ cạnh tranh, mà còn là những cơ hội đang chờ đợi. Có cơ hội giành suất dự The Masters và The Open là điều mà mọi golfer nghiệp dư đều mơ ước.

“Tôi rất mong chờ AAC năm nay. Tôi luôn muốn đến New Zealand và háo hức được khám phá nền văn hóa mới cũng như một sân golf mới. Sau khi bỏ lỡ giải đấu ở Dubai năm ngoái, tôi đã đếm từng ngày để trở lại AAC”.

Ra đời vào năm 2009 do Liên đoàn Golf Châu Á - Thái Bình Dương, The R&A và The Masters Tournament phối hợp thành lập, Giải vô địch Nghiệp dư Châu Á - Thái Bình Dương tạo ra con đường dẫn đến hai trong số những giải Major danh giá nhất của làng golf, đồng thời góp phần phát triển phong trào golf trong toàn khu vực.