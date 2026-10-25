Nhận định Ninh Bình FC vs Công an TPHCM, 18h00 ngày 25/10: Giáo sắc đấu khiên chắc

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình FC vs Công an TPHCM, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ninh Bình FC sở hữu hàng công hay nhất giải trong khi Công an TPHCM mang tới hàng thủ chắc chắn nhất. Cặp đấu này hứa hẹn sẽ rất khó lường.

Đây là màn phô diễn sức mạnh của hai thế lực đang vươn mình mạnh mẽ nhất trên bản đồ bóng đá Việt Nam đương đại. Từ vị thế của những cái tên khiêm tốn, cả hai đã vụt sáng trở thành những ông lớn thực thụ nhờ chiến lược đầu tư bài bản, sẵn sàng tạo nên những thương vụ "bom tấn" để đưa về hàng loạt tuyển thủ quốc gia và các ngoại binh chất lượng cao.

Đối với Ninh Bình FC, họ đã sớm định hình cho mình lối chơi kiểm soát bóng, áp đặt thế trận được xây dựng dựa trên sự cơ động và nhãn quan chiến thuật xuất chúng của Hoàng Đức ở khu trung tuyến. Đội hình của họ được ví như một "dải ngân hà" thu nhỏ của bóng đá quốc nội. Sự hiện diện của thủ thành Đặng Văn Lâm trong khung gỗ mang đến bệ phóng an toàn để bộ khung dạn dày kinh nghiệm như Đức Chiến, Thanh Thịnh, Ngọc Bảo hay dàn hỏa lực tấn công Quốc Việt, Bảo Toàn, Lucao tự tin đẩy cao đội hình.

Cách vận hành của Ninh Bình FC mang đậm hơi hướng tấn công cống hiến, tận dụng tối đa khả năng cầm nhịp, luân chuyển bóng nhịp nhàng của hàng tiền vệ để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương và tìm kiếm khoảng trống ở khu vực 1/3 cuối sân. Cách vận hành ấy đang thu về thành quả với hàng loạt trận đấu thăng hoa để giúp Ninh Bình FC chắc chân trong nhóm đua vô địch ngay từ những vòng đầu tiên.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an TPHCM dưới sa bàn của HLV Diles lại chứng minh họ là những bậc thầy thực dụng của nghệ thuật phòng ngự phản công. Không sở hữu dàn sao nội binh hào nhoáng như đội chủ nhà, đại diện thành phố mang tên Bác lại cho thấy tính kỷ luật chiến thuật, sự lỳ lợm và khả năng chuyển trạng thái sắc bén đến đáng sợ. Từ đầu mùa, đội bóng này mới thủng lưới 3 lần, ít nhất giải.

Bức tường phòng ngự của họ luôn được tổ chức chặt chẽ dưới sự chỉ huy của "người nhện" Patrik Lê Giang. Khi cướp được bóng, sức mạnh thể chất, tốc độ xé gió của Lee Williams cùng sự nhạy bén của Olaha Mạnh Đức trên hàng công lập tức trở thành những mũi giáo hiểm hóc, chực chờ trừng phạt mọi sai lầm hay những khoảnh khắc dâng cao bỏ quên khoảng trống của hàng thủ đối phương.

Bất cứ khi nào hai đội bóng này chạm trán, giới mộ điệu không thể không nhắc lại trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 đầy duyên nợ diễn ra hồi giữa tháng 6. Khi ấy, dù nắm trong tay mọi lợi thế từ điểm tựa sân nhà Ninh Bình Arena cho đến sự vượt trội về chất lượng nhân sự trên lý thuyết, Ninh Bình FC bất ngờ phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Công an TPHCM nâng cao chiếc cúp vô địch lịch sử.

Trong 90 phút kịch tính hôm đó, đội khách đã dạy cho chủ nhà một bài học sâu sắc về sự chắt chiu. Chỉ trong vòng 34 phút đầu tiên, cú đánh đầu dũng mãnh của Utzig và pha phá bẫy việt vị tinh quái của Lee Williams (Williams Minh Hoàng) đã đánh sập ý chí của đội chủ nhà. Dù những nỗ lực sau đó giúp Ninh Bình có được bàn gỡ từ chấm phạt đền của Geovane (Tài Lộc), chừng đó là không đủ để thay đổi lịch sử.

Thất bại ấy chắc chắn vẫn là vết gợn khó phai và là động lực to lớn nhất để dàn sao Ninh Bình bước vào cuộc tái đấu lần này với ngọn lửa rực cháy. Xét về mặt phong độ lẫn lực lượng, họ có đủ tự tin để “đòi nợ”. Từ đầu chiến dịch, họ bất bại với 3 thắng, 1 hòa, sở hữu hàng công xuất sắc nhất giải đấu với 11 bàn, ghi trung bình 2,75 bàn/trận.

Ninh Bình FC tiếp tục biến mặt cỏ quen thuộc thành pháo đài bất khả xâm phạm. 5 trận sân nhà vừa qua trên mọi đấu trường, họ thắng tới 4 và cả 4 trận thắng này đều ghi tối thiểu 2 bàn.

Trong khi đó, Công an TPHCM cũng cho thấy họ không hề ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Đội khách duy trì chuỗi thành tích ổn định nhờ sự vững chãi của hàng thủ. 3 lần ra sân vừa qua, Công an TPHCM hòa 2, thắng 1. Lối chơi đang được Công an TPHCM vận dụng thành công là triển khai khối đội hình lùi sâu, chờ đợi thời cơ tung đòn "hồi mã thương". Với chỉ 3 bàn thua (ít nhất từ đầu giải), đội khách cũng tự tin cản bước tiến của chủ nhà.

Cuộc thư hùng sắp tới, Ninh Bình FC dường như là đội sung mãn hơn về lực lượng. Họ có nhiều hơn đối thủ 1 ngày nghỉ, lại có đội hình dồi dào. Vắng mặt duy nhất của đội bóng này có lẽ là Tài Lộc sau khi anh chấn thương tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Về phần Công an TPHCM, đội bóng này tiếp tục mất Khoa Ngô, người cũng gặp vấn đề thể lực từ FIFA ASEAN Cup 2026. Ngoài ra, tiền vệ Đức Phú sẽ bị treo giò vì thẻ đỏ vừa nhận ở trận thắng Thể Công Viettel.