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Thể thao

Sôi nổi hoạt động trao giải thưởng Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2026 tại các sân

PV

Ngày 23/10, Ban Tổ chức Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tổ chức trao các giải thưởng tập thể và cá nhân tại các sân Cửa Ông (Quảng Ninh), Thành Long và Ngãi Giao (TP Hồ Chí Minh) sau lượt trận cuối cùng.

Tham dự các buổi lễ có đại diện lãnh đạo LĐBĐVN, Ban Tổ chức giải, Ban Trọng tài, ban huấn luyện đội tuyển nữ quốc gia cùng đại diện các đơn vị đăng cai.

Tại sân Cửa Ông, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Ban Trọng tài LĐBĐVN và ông Hoàng Văn Phúc – HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tham dự lễ trao giải.

Tại sân Thành Long, ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐVN tham dự lễ trao giải. Trong khi đó, tại sân Ngãi Giao, ông Đào Huy Hùng – Ủy viên Ban Bóng đá nữ LĐBĐVN và ông Phạm Anh Dũng – Ủy viên Ban Trọng tài LĐBĐVN tham dự buổi lễ.

Sau khi CLB TP.HCM I đăng quang ngôi vô địch, CLB Thái Nguyên T&T giành ngôi Á quân và CLB Hà Nội I xếp thứ Ba, khép lại mùa giải 2026 với nhiều dấu ấn đáng nhớ với kết quả chung cuộc:

Chùm ảnh trao giải:

vff.org.vn

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#bóng đá nữ VĐQG #Cúp Thái Sơn Bắc #trao giải 2026 #TP.HCM I #Thái Nguyên T&T #Hà Nội I #LĐBĐVN

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