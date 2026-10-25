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Thể thao

Courtois vắng mặt đột xuất trước thềm El Clasico, Real gặp tổn thất lớn

Kiều Khanh

TPO - Real Madrid gặp phải tổn thất nặng nề trước thềm cuộc đại chiến với Barcelona khi thủ thành Thibaut Courtois không thể ra sân vì bị cúm.

Theo xác nhận từ Real Madrid, Courtois không đủ điều kiện thi đấu ở cuộc chạm trán Barcelona thuộc vòng 10 La Liga do gặp vấn đề về sức khỏe. Thông tin này được đưa ra khi trận El Clasico đã cận kề, khiến đội bóng Hoàng gia mất đi một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình. Thủ môn Illia Voloshyn được bổ sung vào danh sách đăng ký để thay thế thủ thành người Bỉ.

Courtois vắng mặt trong trận siêu kinh điển vì bị cúm.
Courtois vắng mặt trong trận siêu kinh điển vì bị cúm.

Courtois từ lâu đã trở thành chốt chặn đáng tin cậy của Real Madrid nhờ khả năng phản xạ, làm chủ vòng cấm và kinh nghiệm ở những trận đấu lớn. Vì thế, việc thiếu vắng thủ thành này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phòng ngự của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

Trong bối cảnh đó, Andriy Lunin được xem là lựa chọn hàng đầu để trấn giữ khung thành Real Madrid. Tuy nhiên, thủ môn người Ukraine sẽ phải đối diện thử thách không nhỏ nếu được trao suất bắt chính, bởi Barcelona đang là câu lạc bộ ghi nhiều bàn thắng nhất tại châu Âu. Đội bóng xứ Catalan sở hữu nhiều cầu thủ tấn công có khả năng tạo đột biến. Việc phải thi đấu trong một trận cầu có sức nóng như El Clasico cũng đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh và sự tập trung.

Lunin nhiều khả năng thay thế Courtois.
Lunin nhiều khả năng thay thế Courtois.

Ở chiều ngược lại, Barcelona có thêm cơ sở để gây sức ép lên khung thành đối phương. Được chơi trên sân nhà, đội bóng xứ Catalunya chắc chắn muốn tận dụng mọi lợi thế để hướng đến chiến thắng trước đại kình địch. Đoàn quân của HLV Hansi Flick đang sở hữu thành tích toàn thắng tại La Liga mùa này và hơn Real Madrid tới 6 điểm.

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#El Clasico #Siêu kinh điển #La Liga #Courtois #Lunon #Real Madrid #Barcelona #Barcelona vs Real Madrid #Dự đoán #Phong độ #Lịch sử đối đầu

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