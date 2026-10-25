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Trực tiếp Ninh Bình FC 0-0 Công an TPHCM (Hiệp 2): Hai bên đang tất tay

Đặng Lai
Vĩnh Xuân

TPO - Ninh Bình FC và Công an TPHCM đưa hàng loạt nhân tố tấn công chất lượng vào sân. Sự xuất hiện của Ngọc Mỹ, Văn Thuận và Tài Lộc bên phía Ninh Bình FC cùng Khoa Ngô bên phía Công an TPHCM sẽ tạo nên bàn thắng?

report Hai bên chơi 'tất tay'

70': Ninh Bình FC đưa Tài Lộc và Văn Thuận vào sân nhằm tăng cường hàng công. Trong khi đó, Công an TPHCM cũng đặt niềm tin vào Khoa Ngô.

report Ninh Bình FC đã tăng cường hàng công nhưng chưa hiệu quả

64': Ngọc Mỹ kể từ khi vào sân đang hoạt động tích cực. Nhưng như hiệp 1, khả năng kết nối của hàng công Ninh Bình FC chưa tốt khiến họ chưa tạo ra những cơ hội rõ nét.

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report Vẫn chưa thể tạo ra cơ hội rõ nét

59': Hàng loạt pha pressing quyết liệt giúp Ninh Bình FC có bóng. Lucao quyết định dứt điểm từ xa. Bóng đập chân cầu thủ áo trắng đi ra ngoài. Ninh Bình FC vẫn chưa thể tạo ra cơ hội rõ nét.

report Williams Minh Hoàng vẫn vô duyên

55': Williams Minh Hoàng giật lại, đón đường tạt từ Minh Trọng. Pha chọn vị trí của anh là rất tốt nhưng tiếc rằng, tiền đạo này lại đánh đầu đưa bóng đi thiếu chuẩn xác.

report Ninh Bình FC đang tăng tốc

51': Lê Phát xộc thẳng vào trung lộ để tạo ra nhiều khoảng trống, nhưng Friday chưa thể tận dụng. Tình huống này cho thấy HLV Chu Đình Nghiêm đang khuyến khích các học trò xử lý cá nhân và tốc độ hơn.

report Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1

Một hiệp đấu cân bằng của cả 2 đội. Ninh Bình FC dồn ép thời gian đầu nhưng Công an TPHCM đã đứng vững và tạo ra sức ép đáng kể trong nửa sau hiệp 1.

report Williams Minh Hoàng không thể tận dụng cơ hội

44': Công an TPHCM đã tổ chức một pha tấn công bài bản. Quang Hùng tạt bóng chuẩn xác cho Williams Minh Hoàng. Tuy nhiên tiền đạo trẻ này có pha chạm bóng thiếu tinh thế, khiến bóng đi lên trời.

report Hàng loạt cơ hội xuất hiện

37': Cuối hiệp 1, hai bên đang đẩy cao tốc độ tấn công. Thế trận khá thoáng tạo nên nhiều cơ hội. Sau tình huống Lucao dứt điểm hiền trong vòng cấm, Công an TPHCM đáp lễ với pha đi bóng và sút của Cummings. Bóng đập chân hậu vệ Ninh Bình FC đi ra ngoài đáng tiếc.

report Ninh Bình FC đáp lễ

32': Quốc Việt đón bóng từ góc trái. Anh sút rất căng. Bóng đi chính xác nhưng vẫn là chưa đủ hiểm để đánh bại Lê Giang.

report Văn Lâm trổ tài

30': Cummings có bóng ngoài vòng cấm. Anh mạnh dạn tung ra cú sút xa. Bóng hướng vào góc hiểm nhưng Văn Lâm đã xuất sắc.

report Lucao bị kèm quá chặt

27': Lucao vừa đón bóng trong tư thế với và đánh đầu. Cú dứt điểm của anh đi lên trời. Tình huống này phản ánh sự bế tắc của Lucao nói riêng và Ninh Bình FC nói chung trước hàng thủ số đông của Công an TPHCM.

report Nguy hiểm

22': Cummings băng lên bên cánh phải, đón đường chuyền dài của đồng đội. Anh đã vượt qua Thành Trung rồi tung cú sút. Tiếc rằng bóng đập chân hậu vệ áo đen đi ra ngoài.

report Ninh Bình FC đang gặp khó khăn

15': Đội chủ nhà đang cầm bóng nhiều, di chuyển liên tục nhưng họ vấp phải sức kháng cự đáng nể từ phía Công an TPHCM. Những pha càn lướt của Aldair, Olaha Mạnh Đức đã làm nản lòng hàng công Ninh Bình FC.

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report Khá bất ngờ

12': Sau tình huống phản công không thành, Công an TPHCM tìm cơ hội thông qua tình huống sút xa. Đào Quốc Gia là người thực hiện cú đá. Trái bóng đi khá nguy hiểm, chệch cột dọc trong gang tấc.

report Không được!

5': Từ chấm đá phạt cách khung thành 25 mét, trung vệ Romeu tung ra cú sút căng. Bóng đi chính xác nhưng không gây ra khó khăn cho Lê Giang.

foul Trận đấu bắt đầu
report Ninh Bình FC đang khởi động cho trận đấu
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report Tài Lộc bình phục chấn thương, trở lại danh sách đăng ký của Ninh Bình FC

Ninh Bình FC vừa công bố 11 cái tên đá chính trước Công an TPHCM. Họ không sử dụng Gia Hưng, Quang Nho, Thanh Thịnh và Ngọc Bảo ở đội hình chính. Ngoài ra Tài Lộc cũng được điền tên ở danh sách dự bị. Nhiều khả năng tiền đạo 32 tuổi sẽ tái xuất sau 1 tháng chấn thương.

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report Đội hình ra sân của Công an TPHCM
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Hiện tại, sau 4 vòng đấu, đội chủ nhà Ninh Bình FC đang có 10 điểm (3 thắng, 1 hòa). Tuy nhiên, với việc SLNA vừa đánh bại HAGL 2-0 để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng (11 điểm), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải giành chiến thắng trước đại diện đến từ TPHCM để đạt mốc 13 điểm và đòi lại vị trí số một.

Phong độ hiện tại mang đến sự tự tin lớn cho đội bóng cố đô, đặc biệt là ở mặt trận tấn công. Họ đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 11 bàn thắng (trung bình 2,75 bàn/trận). Minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh và bản lĩnh của Ninh Bình FC chính là chiến thắng kịch tính 4-3 trước HAGL ở vòng đấu trước, nơi Nguyễn Lê Phát ghi bàn quyết định ở phút 90 dù đội nhà phải chơi thiếu người.

Với những nhân tố có khả năng tạo đột biến cao như Quốc Việt, Lucao và đặc biệt là nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của Hoàng Đức, đội chủ nhà có trong tay nhiều phương án để xuyên phá hàng thủ đối phương cũng như làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến.

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Dù vậy, Ninh Bình FC không thể chủ quan trước một CLB Công an TPHCM đang có phong độ ổn định. Đội khách đã bỏ túi 7 điểm và vừa có chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel. Vũ khí phản công và khả năng dứt điểm sắc bén của những chân sút như Nguyễn Tiến Linh hay Olaha Mạnh Đức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sóng gió. Hơn nữa, lịch sử đối đầu đang tiếp thêm sự tự tin cho đội khách khi họ từng đánh bại chính Ninh Bình FC 2-1 trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều chịu tổn thất đáng kể về lực lượng. Nếu như CLB Công an TPHCM mất tiền vệ Đức Phú vì án treo giò, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tranh chấp tuyến giữa, thì Ninh Bình FC cũng vắng trung vệ Lucas Turci. Sự thiếu hụt này là một thử thách lớn cho hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà vốn đã phải nhận tới 6 bàn thua kể từ đầu mùa.

Xét trên tương quan lực lượng và phong độ, Ninh Bình FC vẫn nắm giữ lợi thế nhờ sức mạnh tấn công vượt trội cùng điểm tựa sân nhà. Nếu Hoàng Đức và các đồng đội kiểm soát tốt khu trung tuyến, duy trì áp lực liên tục đồng thời hạn chế tối đa sai lầm nơi hàng thủ, họ hoàn toàn có thể giữ lại 3 điểm trọn vẹn.

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