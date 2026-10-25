Dàn sao thể thao góp mặt tại Sports Show FW2026

Sports Show FW2026 diễn ra ngày 24/10 tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), với sự tham gia của các VĐV nổi tiếng của điền kinh, bóng đá, pickleball, cầu lông và golf.

Đội trưởng CLB Thể Công Viettel Bùi Tiến Dũng (thứ 2 từ trái qua) và các VĐV tham gia giao lưu tại sự kiện.

Sự kiện mang chủ đề “Speed Up Momentum - Tiếp Đà Bứt Tốc”, giới thiệu hơn 100 thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 của hai thương hiệu thể thao quốc tế Li-Ning và le coq sportif.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của các ngôi sao thể thao gồm Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Phạm Văn Nghĩa, Hà Thị Thúy Hằng (Liên đoàn Điền kinh Việt Nam); Bùi Tiến Dũng, Phí Minh Long, Nguyễn Thành Đạt (CLB Thể Công - Viettel); Nguyễn Tiến Quân (pickleball), Nguyễn Bảo Ngọc (đội tuyển cầu lông Bắc Ninh) và Nguyễn Viết Gia Hân (golf).

Các VĐV cùng dàn người mẫu trình diễn trang phục trong tinh thần thể thao mạnh mẽ, làm nổi bật khả năng ứng dụng của sản phẩm trong các hoạt động vận động.

Ca sĩ Isaac chụp ảnh cùng dàn sao điền kinh.

Đặc biệt, ca sĩ Isaac xuất hiện trong phần trình diễn hai bộ sưu tập Li-Ning Sport Club và Li-Ning Spirit. Ở phần trình diễn của le coq sportif, diễn viên Hà Việt Dũng và Á hậu Dương Tú Anh góp mặt với các thiết kế mang phong cách Pháp.

Các thiết kế Li-Ning giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm, gồm chạy bộ, pickleball, cầu lông, tập luyện, bóng rổ, bóng đá và golf. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, chất liệu cải tiến và phom dáng hiện đại không chỉ tối ưu hiệu suất vận động mà còn đáp ứng nhu cầu về tính thẩm mỹ và sự linh hoạt trong phong cách sống.

Golfer trẻ Nguyễn Viết Gia Hân là Đại sứ thương hiệu le coq sportif.

Trong khi đó, thương hiệu le coq sportif giới thiệu trang phục golf, pickleball, công sở và sportlife, mang đến những lựa chọn linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian và nhịp sống, từ sân tập đến phố thị, từ công việc đến những khoảnh khắc thường ngày.

Ngoài sàn diễn, khách tham quan có thể trải nghiệm các khu vực pickleball và golf, tham gia hoạt động tương tác và tìm hiểu một số dòng sản phẩm mới. Chương trình cũng có các tiết mục âm nhạc và phần giao lưu với khách mời.

Sports Show FW2026 kết hợp trình diễn thời trang với hoạt động trải nghiệm thể thao tại trung tâm thương mại. Sự góp mặt của các VĐV ở nhiều bộ môn giúp chương trình giới thiệu trang phục trong những bối cảnh vận động khác nhau.