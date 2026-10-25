Trực tiếp Ninh Bình FC 0-0 Công an TPHCM (Hiệp 1): Trận đấu bắt đầu

TPO - Trận cầu tâm điểm giữa Ninh Bình FC và CLB Công an TPHCM trên sân vận động Ninh Bình đang thu hút sự chú ý lớn khi cả hai đội đều đặt tham vọng bứt phá trong nhóm dẫn đầu. Đặc biệt, Công an TPHCM mang tham vọng "đòi nợ" đội chủ nhà.

foul Trận đấu bắt đầu report Ninh Bình FC đang khởi động cho trận đấu report Tài Lộc bình phục chấn thương, trở lại danh sách đăng ký của Ninh Bình FC Ninh Bình FC vừa công bố 11 cái tên đá chính trước Công an TPHCM. Họ không sử dụng Gia Hưng, Quang Nho, Thanh Thịnh và Ngọc Bảo ở đội hình chính. Ngoài ra Tài Lộc cũng được điền tên ở danh sách dự bị. Nhiều khả năng tiền đạo 32 tuổi sẽ tái xuất sau 1 tháng chấn thương. report Đội hình ra sân của Công an TPHCM

Hiện tại, sau 4 vòng đấu, đội chủ nhà Ninh Bình FC đang có 10 điểm (3 thắng, 1 hòa). Tuy nhiên, với việc SLNA vừa đánh bại HAGL 2-0 để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng (11 điểm), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải giành chiến thắng trước đại diện đến từ TPHCM để đạt mốc 13 điểm và đòi lại vị trí số một.

Phong độ hiện tại mang đến sự tự tin lớn cho đội bóng cố đô, đặc biệt là ở mặt trận tấn công. Họ đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 11 bàn thắng (trung bình 2,75 bàn/trận). Minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh và bản lĩnh của Ninh Bình FC chính là chiến thắng kịch tính 4-3 trước HAGL ở vòng đấu trước, nơi Nguyễn Lê Phát ghi bàn quyết định ở phút 90 dù đội nhà phải chơi thiếu người.

Với những nhân tố có khả năng tạo đột biến cao như Quốc Việt, Lucao và đặc biệt là nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của Hoàng Đức, đội chủ nhà có trong tay nhiều phương án để xuyên phá hàng thủ đối phương cũng như làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến.

Dù vậy, Ninh Bình FC không thể chủ quan trước một CLB Công an TPHCM đang có phong độ ổn định. Đội khách đã bỏ túi 7 điểm và vừa có chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel. Vũ khí phản công và khả năng dứt điểm sắc bén của những chân sút như Nguyễn Tiến Linh hay Olaha Mạnh Đức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sóng gió. Hơn nữa, lịch sử đối đầu đang tiếp thêm sự tự tin cho đội khách khi họ từng đánh bại chính Ninh Bình FC 2-1 trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều chịu tổn thất đáng kể về lực lượng. Nếu như CLB Công an TPHCM mất tiền vệ Đức Phú vì án treo giò, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tranh chấp tuyến giữa, thì Ninh Bình FC cũng vắng trung vệ Lucas Turci. Sự thiếu hụt này là một thử thách lớn cho hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà vốn đã phải nhận tới 6 bàn thua kể từ đầu mùa.

Xét trên tương quan lực lượng và phong độ, Ninh Bình FC vẫn nắm giữ lợi thế nhờ sức mạnh tấn công vượt trội cùng điểm tựa sân nhà. Nếu Hoàng Đức và các đồng đội kiểm soát tốt khu trung tuyến, duy trì áp lực liên tục đồng thời hạn chế tối đa sai lầm nơi hàng thủ, họ hoàn toàn có thể giữ lại 3 điểm trọn vẹn.