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Còn một cuộc đua cực nóng ở Đại hội 10 VFF, Bộ VHTTDL sẽ lưu tâm?

Nguyên Phong

TPO - Đại hội nhiệm kỳ 10 Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không chỉ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt, đồng thời còn ra BCH gồm 17 người có vai trò không kém phần quan trọng tác động tới sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

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Kết quả đại hội 10 VFF sẽ tác động tới sự phát triển giai đoạn tới của bóng đá Việt Nam

Trong danh sách đề cử do VFF tổng hợp, ứng viên vào BCH VFF nhiệm kỳ 10 gồm 29 người. Nhiều trong số này là các uỷ viên nhiệm kỳ 9, như ông Nguyễn Quốc Hội (nguyên Chủ tịch CLB Hà Nội), Trần Anh Minh (Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM thiết bị điện Thái Sơn Bắc-đơn vị hơn một thập niên đồng hành với bóng đá nữ Việt Nam), Nguyễn Tấn Anh (Giám đốc CLB bóng đá HAGL), Đỗ Mạnh Dũng (CLV Thể Công Viettel)...

Bên cạnh đó, một loạt gương mặt mới cũng được đề cử như Lâm Văn Thoả (Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao Xuân Thiện/CLB Thép Xanh Nam Định), Phạm Quang Việt (Giám đốc Marketing & Truyền thông LPBank, Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình), Đinh Hồng Vinh (Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam, Chủ tịch CLB bóng đá Quy Nhơn United).

Đáng chú ý ở kỳ đại hội lần này, BCH VFF sẽ có 1 ứng viên nữ được bầu trong số 2 ứng viên gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (Phó TGĐ Trung tâm Trung tâm bóng đá trẻ PVF; Phó TGĐ Công ty Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam) và bà Bùi Thị Hiền Lương (Phụ trách môn bóng đá Phòng Thể thao thành tích cao, Cục TDTT Việt Nam).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đồng thời là luật sư, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tại có chân trong ban chuyên môn tại FIFA.

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Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung là luật sư nữ Việt Nam đang giữ vị trí ở Ban kỷ luật FIFA

Không "nóng" và thu hút sự chú ý như cuộc đua vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch hay các Phó chủ tịch, BCH VFF dù vậy lại đóng vai trò không kém phần quan trọng, tác động tới các quyết sách làm nền tảng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Hoạt động theo nguyên tắc đa số, BCH VFF là nơi thông qua các nghị quyết, bàn thảo những chính sách quan trọng đối với bóng đá Việt Nam. Những điều chỉnh quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng, nền tảng phát triển của V.League và các giải VĐQG như số lượng ngoại binh, cầu thủ nhập tịch, đào tạo trẻ....đều phải thông qua BCH VFF.

Tiếng nói của BCH VFF: Hài hoà các lợi ích

Cũng chính vì vai trò quan trọng trên, BCH VFF được chờ đợi cần đảm bảo hài hoà tiếng nói của các tổ chức thành viên, CLB bóng đá, không bị chi phối bởi 1 nhóm lợi ích co cụm.

Đơn cử quy định về số lượng cầu thủ ngoại có thể đăng ký và thi đấu ở V.League có thể giúp các CLB lớn, giàu tiềm lực tài chính nhưng lại gây áp lực lên những đội bóng nhỏ, giàu truyền thống đào tạo trẻ như Sông Lam Nghệ An. Điều này đi ngược chính sách tập trung cho đào tạo trẻ, xây dựng lực lượng kế thừa.

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Bóng đá Việt Nam gặt hái các thành tích rực rỡ nhất ở nhiệm kỳ 9

Trong lịch sử các ông bầu khi mới vào V.League thường chung kịch bản đẩy mạnh đầu tư mua sắm trên thị trường chuyển nhượng, xây dựng đội hình mạnh, cạnh tranh danh hiệu và tạo tiếng vang. Các đội bóng của Bầu Hiển, bầu Đức hay bầu Thuỵ, bầu Trường...đều là những "tay chơi" lớn trên sàn chuyển nhượng.

Tuy nhiên sự cam kết lâu dài của các ông chủ thường thể hiện qua nguồn lực đầu tư vào bóng đá trẻ. Cho đến nay, HAGL hay Hà Nội, Thể Công Viettel vẫn là những lò đào tạo có cơ bản.

Các vận động hậu trường chuẩn bị cho đại hội 10 VFF đang đặt ra yêu cầu cần sự nắm bắt và điều hoà từ các cơ quan quản lý nhà nước như Cục TDTT Việt Nam, Bộ VHTTDL để đảm bảo vai trò quản lý hoạt động các liên đoàn, hiệp hội thể thao.

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#Đại hội VFF #bầu Đức #BCH VFF #FIFA

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