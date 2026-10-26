LPBank V.League 1 đảo chiều trật tự: Bất ngờ từ miền Trung và sự trầy trật của các ông lớn

TPO - LPBank V.League 1 mùa giải năm nay đang mang đến một kịch bản khởi đầu vượt ra ngoài mọi dự đoán của giới mộ điệu, vẽ nên bức tranh đầy tính cạnh tranh và khó lường ngay sau chặng đường 5 vòng đấu đầu tiên.

Nhìn vào bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu, sự xáo trộn trật tự đã tạo nên nét chấm phá đầy thú vị cho giải đấu số một quốc nội. Nổi bật nhất trên đỉnh bảng chính là Sông Lam Nghệ An (SLNA). CLB xứ Nghệ vốn bị xem là một trong những ứng viên phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng do hạn chế về tiềm lực tài chính, nhưng họ lại thi đấu đầy kiên cường để chễm chệ ở vị trí số một với 11 điểm.

Đáng nể hơn, SLNA là tập thể duy nhất vẫn duy trì thành tích bất bại (3 thắng, 2 hòa), ghi 10 bàn và sở hữu hiệu số ấn tượng (+6). Họ đang làm tốt ở cả 2 đầu. Với 10 lần phá lưới đối thủ, SLNA sở hữu hàng công mạnh thứ 2 giải đấu. Thành tích ghi bàn của họ là trung bình 2 bàn/trận, gấp đôi thông số mùa trước (1 bàn/trận). CLB này chỉ nhận 4 bàn thua từ đầu giải (hàng thủ mạnh thứ nhì giải đấu trong khi mùa trước nằm trong nhóm 3 đội thua nhiều bàn nhất).

Không chịu kém cạnh người láng giềng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng mang đến một diện mạo hoàn toàn lột xác. Nếu như ở mùa giải trước, người ta quen với một Hà Tĩnh xù xì, bế tắc khi chỉ ghi vẻn vẹn 15 bàn sau suốt 26 vòng đấu thì chỉ qua 5 trận đầu mùa này, họ đã sút tung lưới đối phương tới 8 lần. Hiệu suất gấp gần 4 lần phản ánh sự bứt phá của CLB này ở mặt trận tấn công.

Với 10 điểm trong tay (thắng 3, hòa 1, thua 1), đoàn quân núi Hồng vững vàng ở nhóm đầu, phả hơi nóng trực tiếp vào các đối thủ đua tranh. Sự vươn lên mạnh mẽ của hai đại diện miền Trung đã tạo nên một làn gió mới đầy hứng khởi.

SLNA và Hà Tĩnh đang mang tới bất ngờ

Ngược lại, người hâm mộ lại chứng kiến sự chệch choạc bất ngờ từ hàng loạt "tai to mặt lớn". Thép Xanh Nam Định tuy vẫn bám đuổi với 10 điểm nhưng đã phải nếm mùi thất bại và bộc lộ không ít bất ổn. Công an Hà Nội cũng chung cảnh ngộ với 1 trận thua sau 5 lượt trận.

Thất vọng hơn cả là Hà Nội FC và Thể Công Viettel. Đội bóng giàu truyền thống Thủ đô đã thua tới 3 trận, lặn ngụp ở vị trí thứ 10 với chỉ 6 điểm cùng hiệu số âm (-4). Và đáng lo nhất chính là Thể Công Viettel: sau 5 vòng, CLB này chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng, hòa 1 và nhận tới 3 thất bại, rơi xuống vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 4 điểm. Họ chỉ thắng duy nhất CLB yếu nhất giải ở thời điểm này là Đồng Nai.

Hiện tượng "kẻ yếu vươn lên, đại gia hụt hơi" sau 5 vòng đầu không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên. Nó bắt nguồn từ những chuyển động cụ thể về lực lượng, tinh thần chiến đấu và lịch thi đấu của từng đội.

Đầu tiên là gánh nặng đa mặt trận khiến các ứng viên cạn kiệt năng lượng. Cả Thể Công Viettel lẫn Công an Hà Nội đều bước vào chiến dịch năm nay với áp lực nặng nề khi phải phân phối sức lực cho nhiều đấu trường cùng lúc. Việc di chuyển liên tục, mật độ thi đấu dày đặc và cường độ cao đã sớm khiến nền tảng thể lực của các trụ cột bị bào mòn.

Cả Ninh Bình FC lẫn Thể Công Viettel đều đã thua trận

NHM nhận thấy rõ điều đó ở Công an Hà Nội. Họ phải đá AFC Champions League Elite, Shopee Cup cùng 2 sân chơi quốc nội. Sự mệt mỏi thể chất nhanh chóng chuyển thành sự thiếu chuẩn xác trong các pha xử lý then chốt, dẫn đến những cú ngã khó tin trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. CLB này cũng sở hữu nhiều tuyển thủ, những người vừa trải qua 2 giải đấu khắc nghiệt là ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Với Nam Định, đội bóng này bước vào mùa giải với cuộc thanh lọc lực lượng ngoại binh đáng kể. Việc chia tay nhiều viện binh chất lượng buộc ban huấn luyện phải đặt niềm tin nhiều hơn vào dàn nội binh. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất nằm ở việc cây săn bàn chủ lực Nguyễn Xuân Son dính chấn thương.

Khi mất đi ngòi nổ nguy hiểm nhất - người đóng vai trò điểm đến trong mọi pha bóng cố định lẫn phản công - Nam Định gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai lối chơi tấn công quen thuộc, khiến họ không còn duy trì được sức mạnh áp đảo như mùa giải trước. Dù đã nỗ lực thắng 2 trận gần nhất nhưng Nam Định vẫn để lại nhiều nỗi lo.

Với Hà Nội FC, việc thay đổi nhân sự và thử nghiệm chiến thuật liên tục khiến họ vẫn chưa tìm lại được nhịp điệu thi đấu trơn tru. Những mảng miếng ban bật nhuần nhuyễn từng làm nên thương hiệu của đại diện Thủ đô nay trở nên rời rạc, thiếu đột biến. Sau chiến thắng bất ngờ trước Công an Hà Nội, họ lại “hiện nguyên hình” khi trắng tay trên sân Đà Nẵng. Từ hiệu suất gần 2 bàn/trận, CLB Thủ đô giờ chỉ còn đạt 1 bàn/trận. Và trớ trêu là những chân sút họ từng gạch tên như Fisher rồi Passira giờ lại để lại ấn tượng dưới màu áo mới.

HLV Kewell đang gặp khó ở Hà Nội FC

Trong khi đó, hiện tượng Phù Đổng Ninh Bình sau những trận đầu thăng hoa cũng bất ngờ bị khựng lại. Cú vấp ngã cay đắng trước CLB Công an TP.HCM đã phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự lẫn bản lĩnh ở các thời điểm then chốt, khiến họ mất ngôi đầu vào tay SLNA.

Cuối cùng, không thể bỏ qua yếu tố tinh thần chiến đấu của 2 đại diện miền Trung. Trong khi các đội bóng lớn bị phân tâm và sứt mẻ lực lượng, SLNA và Hà Tĩnh lại hưởng lợi nhờ lịch thi đấu tập trung trọn vẹn cho V.League. Lối chơi kỷ luật, biết mình biết người cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của dàn cầu thủ trẻ xứ Nghệ, kết hợp với sự sắc bén được cải thiện vượt bậc trên hàng công của Hà Tĩnh, đã giúp hai đội bóng miền Trung tối đa hóa từng cơ hội để tích lũy những điểm số quý giá.

Thời gian tới, thách thức sẽ thực sự đến với 2 cái tên này. Sẽ có những cú ngã, sẽ xuất hiện những chuệch choạc, nhưng chắc chắn hành trình vừa qua đang tiếp thêm tự tin để SLNA và Hà Tĩnh tiếp tục gây bất ngờ.