MU thua sốc Bournemouth ngay tại Old Trafford

TPO - MU gây thất vọng khi bất ngờ để thua 0-3 trước Bournemouth ngay tại sân nhà Old Trafford trong cuộc đối đầu ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh. Kết quả khiến MU rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 7 điểm.

foul Hết giờ! MU 0-3 Bournemouth 90+5': Một trận đấu thảm hoạ của Quỷ đỏ. Nhiều khả năng đây là trận đấu cuối cùng của HLV Michael Carrick trên cương vị thuyền trưởng MU. time Bù giờ hiệp 2 90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. substitution Bournemouth thay 3 người 87': Kroupi trở lại sau chấn thương. Diakite và Adli cũng được tung vào sân. report Không được! 84': Lacey treo bóng vào vòng cấm Bournemouth, Santos băng vào đánh đầu ở cột xa. Bóng chạm hậu vệ đội khách rồi đi hết đường biên ngang. substitution MU thay người 77': Amad rời sân, Lacey vào thay. report Mount bỏ lỡ cơ hội 74': Các cầu thủ Bournemouth phá bóng không dứt khoát từ quả phạt góc, tạo điều kiện để Mount bắt volley cực căng đưa bóng bay vọt xà. goal VÀO! Bournemouth nâng tỷ số lên 3-0 71': Đường chuyền vượt tuyến của đội khách khiến thủ thành Lammens lao ra khỏi vòng cấm. Evanilson lách qua thủ môn MU rồi tung cú dứt điểm tuyệt đẹp chéo góc, đưa bóng vào lưới trống. report Nguy hiểm! 66': Rayan bứt tốc, lần lượt vượt qua Dalot và Lisandro Martínez trước khi đối mặt thủ môn Lammens của MU. Cú dứt điểm chân phải của tiền đạo Bournemouth đi chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. substitution Hai đội thay người 65': Bên phía Bournemouth, Gannon-Doak vào sân thay Kluivert. Bên phía MU, Martinez vào sân thay Heaven. report MU đòi phạt đền 60': Mbeumo ngã trong vòng cấm đội khách sau pha tranh chấp với Adams. Các cầu thủ MU phản ứng nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. report Cunha sút xa 58': Cunha tung cú sút ngoài vòng cấm đưa bóng bay vọt xà khung thành Bournemouth. report Evanilson bỏ lỡ cơ hội 55': Đường chuyền vượt tuyến của các cầu thủ Bournemouth tìm đến Evanilson trong vòng cấm. Cú dứt điểm của anh đưa bóng bay vọt xà khung thành MU. report Lammens cứu thua 49': MU lại chuyền hỏng từ tuyến dưới, để Kluivert cướp bóng rồi chọc khe cho Rayan băng xuống đối mặt với Lammens, nhưng thủ thành MU kịp thời phản xạ cứu thua. report Lưới MU rung lên 47': Tavernier căng ngang để Evanilson băng vào đệm bóng cận thành tung lưới MU. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì Evanilson đã việt vị. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': MU thay người. Cunha vào sân thay cho Tielemans. foul Hết hiệp 1 45+2': Bournemouth tạm dẫn MU 2-0. Ngay trước đó, Maguire nhận thẻ vàng do đẩy ngã Evanilson. Đây là thẻ vàng thứ tư của MU trong hiệp một. Sự thất vọng tỏ rõ trên khuôn mặt của HLV Carrick. time Bù giờ hiệp 1 45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. goal VÀO! MU thủng lưới bàn thứ 2 43': Yoro trượt chân, tạo điều kiện để Truffert cướp bóng. Anh căng ngang cho Tavernier dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Bournemouth. Đây thực sự là cơn ác mộng với HLV Carrick. yellow Tielemans nhận thẻ vàng 40’: Rayan thoát khỏi Tielemans, buộc tiền vệ MU phải kéo người từ phía sau để ngăn anh lại. goal VÀO! Bournemouth mở tỷ số 38': Từ tình huống đá phạt cố định, Kluivert treo bóng từ khoảng cách xa, Rayan thoát xuống phía sau hàng thủ MU rồi dứt điểm chính xác, đánh bại thủ thành Lammens ở góc gần. report Heaven nhận thẻ vàng 37': Heaven của MU nhận thẻ vàng sau pha vào bóng với Evanilson. report Pha bóng đẹp của Tielemans 32': Cú tạt bóng của Tielemans vừa tầm, buộc Hill của Bournemouth phải trượt người phá bóng trước mặt thủ môn đội khách. report Không được! 29': Kluivert treo bóng vào vòng cấm, Evanilson lao vào đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành MU. yellow Adams nhận thẻ vàng 27': Tiền vệ đội khách vào bóng quá quyết liệt ở giữa sân, phạm lỗi với Tielemans. yellow Thẻ vàng đầu tiên 22': Santos của MU nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Truffert. report Dalot sút vọt xà 18': Hậu vệ cánh của MU băng xuống vòng cấm đón bóng. Cú dứt điểm ở góc hẹp của anh đưa bóng bay vọt xà. report Bournemouth lại có cơ hội 13': Tavernier bứt tốc xuống cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm MU. Evanilson có cơ hội dứt điểm nhưng để bóng trôi qua giữa hai chân, bỏ lỡ thời cơ mở tỷ số cho Bournemouth. report MU lộ quá nhiều khoảng trống 9': Rayan lại băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang sệt vào vòng cấm khung thành MU. Evanilson chờ sẵn, nhưng Yoro kịp lùi về phá bóng, cứu thua cho đội chủ nhà. report MU khởi sắc 8': MU tổ chức tấn công bên cánh trái, khiến hàng thủ Bournemouth lúng túng. Dalot dâng cao rồi tạt bóng vào vòng cấm, buộc thủ thành Petrovic phải băng ra đấm bóng giải nguy. report Đội khách khởi đầu tốt 4': Từ quả phạt góc, bóng tìm đến Rayan ở vị trí sát khung thành MU, nhưng cú đánh đầu của anh đưa bóng không đi đúng hướng. foul Trận đấu bắt đầu 1': Đội chủ nhà MU ra sân trong trang phục áo đỏ - quần trắng. Đội khách Bournemouth thi đấu với áo trắng - quần đen và giành quyền giao bóng trước. report Dàn sao hai đội khởi động report Kluivert đá chính cho Bournemouth Bournemouth có một sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Sunderland cuối tuần trước. Justin Kluivert, người ghi bàn mở tỷ số trước Milan hồi giữa tuần, có lần đầu đá chính ở Premier League sau hơn một tháng. Ryan Christie nhường chỗ và ngồi dự bị. report Bruno Fernandes dự bị MU có 4 sự thay đổi, đáng chú ý nhất là Bruno Fernandes phải ngồi dự bị, bên cạnh Lisandro Martinez. Ayden Heaven, Leny Yoro, Amad Diallo và Carlos Baleba trở lại đội hình sau trận đấu giữa tuần. Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Matheus Cunha và đội trưởng là những người phải nhường chỗ. report Đội hình xuất phát Bournemouth report Đội hình xuất phát MU

Thất bại 1-4 trên sân Como - đội bóng lần đầu góp mặt ở Champions League - tối thứ Tư vừa qua khiến MU nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 7, gồm 3 trận hòa và 4 thất bại. Đây là lần đầu “Quỷ đỏ” rơi vào tình cảnh này kể từ năm 2015.

Từng nhiều lần vô địch Premier League dưới thời Sir Alex Ferguson, HLV Michael Carrick giờ phải chật vật tìm cách giúp MU thoát khỏi khủng hoảng. Chiến thắng gần nhất của đội bóng đến từ đầu tháng 9, trước Sabah FK của Azerbaijan.

MU mới thắng một trong 7 vòng mở màn Premier League, khởi đầu tệ nhất tại giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ mùa 1986-1987. Nếu tiếp tục nhận thêm một thất bại nặng nề vào đêm nay, HLV 45 tuổi có thể chịu thêm áp lực trên ghế chỉ đạo tại Old Trafford.

Trước trận gặp Bournemouth, điểm sáng hiếm hoi với MU là cả hai chiến thắng chính thức của họ ở mùa giải 2026-2027 đều diễn ra trên sân nhà. Dù vậy, “Quỷ đỏ” hiện đã trải qua ba trận liên tiếp không thắng tại Old Trafford trên mọi đấu trường, với một trận hòa và hai thất bại.

Trong bối cảnh Bruno Fernandes chưa đạt phong độ tốt đầu mùa, Bryan Mbeumo đang gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Tân binh gia nhập MU năm 2025 đã ghi 4 bàn sau 7 lần ra sân tại Premier League.

Trong khi đó, Bournemouth mới một lần giành trọn 3 điểm tại Premier League mùa này, nhưng vẫn đem đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ sau khi lần đầu góp mặt ở đấu trường châu Âu.

Đội bóng của HLV Marco Rose đang cùng dẫn đầu bảng xếp hạng Europa League sau ba lượt trận. Tối thứ Năm, Bournemouth thắng 3-0 trước AC Milan, đội phải chơi với 10 người. Trên sân Vitality, đại diện Italy không tung ra được cú sút trúng đích nào.

Bournemouth đã thắng cả ba trận gần nhất, đều trên sân nhà, với tổng tỷ số 8-0. Họ hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp, thành tích chưa đạt được kể từ những ngày đầu Andoni Iraola dẫn dắt đội bóng, vào tháng 12/2023.

Marcus Tavernier, người ghi bàn trong các chiến thắng gần đây trước Sunderland và AC Milan tại Vitality, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Bournemouth. Cựu cầu thủ Middlesbrough đã có năm bàn sau 11 trận trên mọi đấu trường.

Bournemouth cũng không còn e ngại MU. Đội bóng miền Nam nước Anh bất bại trong 6 lần gặp “Quỷ đỏ” gần nhất tại Premier League, với 2 chiến thắng và 4 trận hòa. MU chưa thắng Bournemouth kể từ mùa giải 2022-2023.