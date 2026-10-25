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U15 Việt Nam toàn thắng 2 trận trong một ngày, ghi 10 bàn

Đặng Lai

TPO - Sau trận thua 3-6 trước U15 Bosnia, U15 Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ. Bất kể phải thi đấu 2 trận trong ngày 25/10 nhưng đội vẫn giành chiến thắng cả 2, ghi 10 bàn để thắp lên hy vọng đi tiếp.

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Nếu như trong trận đầu (thi đấu vào buổi sáng) là màn đi dạo dễ dàng trước Brunei với thắng lợi 6-0 thì trong buổi chiều, U15 Việt Nam đã gặp đối thủ cứng cựa hơn là U15 Mauritius. Đây là đại diện châu Phi, sở hữu thể hình và thể lực lý tưởng.

Dù phải chạm trán một đối thủ vượt trội về thể hình lẫn thể lực, đội tuyển U15 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin, chủ động áp đặt lối chơi và sớm tạo ra sóng gió về phía khung thành U15 Mauritius. Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở phút 11, khi Khắc Hiếu tung cú sút phạt hiểm hóc đưa bóng dội xà ngang khung thành đối phương. Ngay lập tức, Phước An chớp thời cơ băng vào đá bồi chuẩn xác mở tỷ số.

Sau khi có lợi thế dẫn bàn mong manh, U15 Việt Nam thi đấu tập trung và bảo toàn thành công lợi thế cho đến khi hiệp một khép lại. Bước sang hiệp hai, U15 Mauritius vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực đẩy cao đội hình của họ được đền đáp khi Ethan Hitie phô diễn kỹ thuật cá nhân khéo léo để loại bỏ hậu vệ Việt Nam rồi dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

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Dẫu vậy, bàn thua không làm lung lay tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Từ một đường phá bóng dài vượt tuyến của đồng đội nơi hàng thủ, Vận Tài bứt tốc ấn tượng rồi tung cú sút đầy quyết đoán, tái lập thế dẫn trước cho đội nhà.

Càng về cuối trận, đoàn quân dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn càng cho thấy sự lạnh lùng và sắc sảo trong các đợt phản công nhanh. Thời gian cuối, đội ghi thêm 2 bàn nữa. Đầu tiên, Vận Tài một lần nữa tỏa sáng bằng pha dứt điểm uy lực, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và đến phút bù giờ (mỗi hiệp chỉ kéo dài 40 phút), Xuân Vinh tận dụng triệt để tình huống đối mặt thủ môn đối phương để ghi bàn, ấn định thắng lợi đậm đà 4-1.

Trận thắng thuyết phục này đánh dấu màn trở lại ấn tượng của U15 Việt Nam. Sau cú vấp ngã 3-6 trước U15 Bosnia & Herzegovina ở ngày ra quân, hai chiến thắng liên tiếp trước Brunei và Mauritius đã giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tích lũy trọn vẹn 6 điểm qua 3 lượt trận, qua đó vững vàng vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Trong ngày hôm nay, U15 Iran cũng ra sân và họ đã dễ dàng vùi dập U15 Brunei 6-0. Qua những diễn biến trên, có thể khẳng định rằng tại bảng R, U15 Việt Nam và U15 Iran sẽ là đối thủ chính của nhau để cạnh tranh vị trí thứ nhì, giành vé vào vòng trong.

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#U15 Việt Nam #U15 Mauritius #U15 Brunei #Hoàng Anh Tuấn #bóng đá trẻ #World Cup U15

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