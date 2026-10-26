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Nhận định PSG vs Lyon, 02h30 ngày 27/10: Mở tiệc tại Paris

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Lyon, vòng 8 Ligue 1 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG và Lyon cùng hướng đến ngôi đầu trong cuộc đại chiến tại Parc des Princes. Liệu đội bóng thủ đô có tận dụng lợi thế sân nhà để chiếm ngôi đầu, hay Lyon sẽ tạo bất ngờ ngay tại Paris?

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Nhận định PSG vs Lyon

PSG đang cho thấy dấu hiệu trở lại với sức mạnh vốn có sau giai đoạn đầu mùa có phần chệch choạc. Trước cuộc tiếp đón Lyon, nhà đương kim vô địch đã có chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, những thắng lợi trước Manchester City và Barcelona đều diễn ra theo cùng một kịch bản: Đoàn quân của HLV Enrique áp đảo đối thủ trong thời gian dài bằng lối chơi chủ động.

Khả năng kiểm soát bóng, gây sức ép ngay từ phần sân đối phương và chuyển đổi trạng thái nhanh tiếp tục là những điểm mạnh của đội bóng thủ đô nước Pháp. Khi tìm được nhịp vận hành quen thuộc, PSG có thể tạo ra sức ép lớn trong thời gian ngắn và khiến hàng thủ đối phương liên tục phải chống đỡ.

Ở Ligue 1, chiến thắng trước Strasbourg ở vòng đấu gần nhất giúp PSG vươn lên đứng thứ hai, chỉ xếp sau Lyon do kém về hiệu số bàn thắng bại. Điều đó khiến cuộc chạm trán sắp tới mang ý nghĩa đặc biệt, bởi một chiến thắng sẽ giúp PSG dẫn đầu bảng xếp hạng. Sân Parc des Princes cũng đang là điểm tựa quan trọng với thầy trò Luis Enrique. Sau thất bại 1-2 trước Monaco hồi đầu tháng 9, PSG đã thắng cả 3 trận sân nhà tiếp theo trên mọi đấu trường, ghi tổng cộng 13 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua.

Tuy nhiên, niềm vui của PSG không hoàn toàn trọn vẹn. Chiến thắng trước Barcelona khiến đội bóng phải trả giá bằng hàng loạt ca chấn thương của những trụ cột. Kvaratskhelia nghỉ thi đấu hết mùa giải sau chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối phải, trong khi Dembele, Marquinhos và Nuno Mendes cũng gặp chấn thương. Dù vậy, chiều sâu đội hình vẫn là điểm tựa để PSG giải quyết khó khăn.

Lyon đang có khởi đầu tích cực tại Ligue 1 mùa này. Sau 7 vòng đấu, đội bóng của HLV Paulo Fonseca giành 14 điểm, bằng PSG nhưng tạm đứng đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tuy nhiên, hành trình của Lyon không chỉ có những gam màu tích cực. Đội bóng vừa nhận thất bại 0-3 trước Hoffenheim tại Europa League. Trận thua này có thể tác động đến tâm lý cầu thủ trước chuyến hành quân đến Paris.

Dẫu vậy, cần phân biệt giữa phong độ của Lyon tại giải quốc nội và màn trình diễn ở đấu trường châu Âu. Tại Ligue 1, đội bóng của Paulo Fonseca vẫn cho thấy sự chắc chắn tương đối tốt. Họ giữ sạch lưới ở 2 trong 3 chuyến làm khách từ đầu mùa, cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự trên sân đối phương không hề tệ. Nếu duy trì được cấu trúc đội hình chặt chẽ, Lyon có thể khiến PSG gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành.

Trước đối thủ sở hữu khả năng tấn công mạnh mẽ, Lyon nhiều khả năng sẽ không lựa chọn cách chơi đôi công. Thay vào đó, đội khách có thể ưu tiên giữ cự ly giữa các tuyến, hạn chế không gian hoạt động của những cầu thủ sáng tạo bên phía PSG rồi chờ thời cơ phản công.

Lyon có lý do để tin vào cơ hội tạo bất ngờ. PSG đang thiếu một số nhân tố quan trọng, đặc biệt ở hàng thủ và hai hành lang cánh. Dẫu vậy, bài toán của Lyon nằm ở việc duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Thất bại trước Hoffenheim cho thấy hàng thủ của họ vẫn có thể bị tổn thương khi đối phương tạo sức ép liên tục. Trước một PSG đang ghi bàn đều đặn, chỉ một vài khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến Lyon gặp bất lợi.

Phong độ, Lịch sử đối đầu PSG vs Lyon

Phong độ của PSG trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của PSG trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Lyon trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Lyon trong 5 trận đấu gần nhất.

Xét về thành tích đối đầu, PSG đang nhỉnh hơn Lyon. Theo thống kê, trong 63 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng thủ đô giành 31 chiến thắng, Lyon có 17 lần đánh bại đối thủ, còn lại là 15 trận hòa. Riêng tại Parc des Princes, PSG cũng sở hữu thành tích tốt hơn với 19 chiến thắng, 5 trận hòa và 6 thất bại trong 30 lần tiếp Lyon gần nhất.

Thông tin lực lượng PSG vs Lyon

PSG không có sự phục vụ của Marquinhos, Nuno Mendes, Kvaratskhelia do chấn thương. Riêng Kvaratskhelia nghỉ hết mùa vì chấn thương dây chằng chéo. Ousmane Dembele bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Lyon thiếu Openda, Tagliafico và Mohamed Ouedraogo vì chấn thương. Keito Nakamura dính án treo giò.

Đội hình dự kiến PSG vs Lyon

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Digne; Fernandez, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Torres, Doue.

Lyon: Descamps; Athekame, Mata, Niakhate, Abner; Tessmann, Bidstrup; Boudache, Nartey, Duranville; Sulc.

Dự đoán tỷ số PSG 2-1 Lyon

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