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Thể thao

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lập kỷ lục 130 đội tham dự

Trọng Đạt

Ngày 25/10, gần 5.000 thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh từ 130 trường THPT trên địa bàn Hà Nội dự lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active. Mùa giải năm nay đánh dấu 25 năm giải đấu và có số đội tham dự đông nhất từ trước đến nay.

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Lễ khai mạc diễn ra trên sân vận động Xuân Đỉnh, mở màn cho mùa giải thứ 25 của sân chơi bóng đá học đường giàu truyền thống tại Thủ đô. Giải đấu được Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.

Tham dự buổi lễ có đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, trong đó có ông Nguyễn Gia Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

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Phát biểu khai mạc, nhà báo Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải, gửi lời chào mừng tới các đại biểu, thầy cô giáo, nhà tài trợ, cầu thủ và cổ động viên.

Ông Chu Quốc Dũng cho biết giải đấu ra đời năm 2001, trải qua 25 năm phát triển để trở thành một trong những sân chơi thể thao học đường có uy tín và sức lan tỏa tại Hà Nội. Qua từng mùa giải, hàng nghìn trận đấu đã diễn ra, góp phần phát hiện nhiều tài năng bóng đá và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của các thế hệ học sinh.

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“25 năm là một chặng đường đủ dài để giải đấu khẳng định bản sắc, tạo dựng uy tín và trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ học sinh Hà Nội. Với nhiều học sinh, đây không chỉ là cuộc tranh tài bóng đá mà còn là kỷ niệm thanh xuân, nơi tình bạn được vun đắp, tinh thần đồng đội được tôi luyện và những giá trị đẹp của thể thao được lan tỏa”, nhà báo Chu Quốc Dũng chia sẻ.

Thay mặt Ban tổ chức mùa giải 2026, ông bày tỏ sự tri ân với các nhà sáng lập, cùng những thế hệ lãnh đạo và cán bộ Báo An ninh Thủ đô đã góp sức duy trì giải đấu suốt một phần tư thế kỷ.

Mùa giải năm nay diễn ra trong dịp Báo An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên (1976–2026). Theo Ban tổ chức, hai dấu mốc cùng hội tụ thể hiện sự gắn bó của tờ báo với đời sống xã hội, giáo dục, văn hóa và thể thao của Thủ đô.

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#bóng đá học sinh #THPT Hà Nội #130 đội bóng #Báo An ninh Thủ đô #Cúp Number 1 Active #giải bóng đá 2026

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