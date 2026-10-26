Mbappe gieo sầu cho Barca, Real Madrid thắng Siêu kinh điển

TPO - Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 ngay tại Nou Camp ở vòng 10 La Liga 2026/27, với cú đúp của Kylian Mbappe. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thu hẹp khoảng cách với đối thủ, mà còn chặn đứng cơ hội lập kỷ lục của đại kình địch.

Real Madrid khởi đầu ấn tượng

Barcelona bước vào trận Siêu kinh điển thứ 265 với mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử La Liga toàn thắng cả 10 vòng đấu mở màn một mùa giải. Tuy nhiên, thầy trò HLV Jose Mourinho đã không để điều đó xảy ra. Real Madrid chơi bản lĩnh, tận dụng tốt những sai lầm của đối phương và rời Nou Camp với ba điểm nhờ màn trình diễn xuất sắc của Mbappe.

Các cầu thủ Real Madrid ăn mừng sau bàn mở tỷ số của Mbappe.

Đội khách nhập cuộc chủ động và sớm có cơ hội mở tỷ số. Phút thứ 10, Arda Guler cắt được đường chuyền hỏng của Pedri, đột phá vào vòng cấm nhưng lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà. Real Madrid không áp đảo hoàn toàn, nhưng cách bố trí đội hình chặt chẽ của Mourinho giúp họ hạn chế đáng kể khả năng kiểm soát bóng và triển khai tấn công sở trường của Barcelona.

Ở tuyến giữa, sự xuất hiện của Guler bên cạnh Aurelien Tchouameni và Bernardo Silva giúp đội khách tạo được thế cân bằng. Thay vì lùi sâu phòng ngự, Real Madrid chủ động tranh chấp, gây sức ép và chờ đợi những tình huống mất bóng của đối thủ để tổ chức phản công. Barcelona vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thiếu sự chính xác và nhịp độ thường thấy.

Trận này, Yamal (trái) bị Cucurella khóa chặt. Anh chỉ có một cơ hội hiếm hoi ngay trước khung thành nhưng lại sút ra ngoài.

Khó khăn đến với đội chủ nhà ở phút 30, khi hậu vệ phải Xavi Espart dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Alejandro Balde. Real Madrid lập tức gia tăng sức ép và đã suýt thành công khi Mbappe có pha bắt volley ngay trong vòng 16m50 nhưng bóng lại đi vọt xà.

Phút 41, thế bế tắc được khai thông theo cách khá may mắn. Từ tình huống tấn công bên cánh trái, đường bóng được đưa vào khu vực cấm địa Barcelona nhưng Gerard Martin phá bóng thiếu dứt khoát. Bóng tìm đến vị trí của Mbappe ở cự ly gần, chạm người tiền đạo Pháp rồi đi thẳng vào lưới. Đây là bàn thắng thứ 10 của Mbappe tại La Liga mùa này, giúp Real Madrid bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Mbappe phá hỏng nỗ lực của Barcelona

Barcelona đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ và cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 61. Nhận đường chuyền của Pedri trong vòng cấm, Raphinha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, không cho Lunin cơ hội cản phá. Đây là bàn thắng thứ 15 của tiền đạo người Brazil trên mọi đấu trường mùa này và là bàn thứ 13 sau 9 trận tại La Liga 2026/27, cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất sau 9 trận đầu mùa của huyền thoại Lionel Messi.

Raphinha chia vui với đồng đội sau khi gỡ hòa 1-1 cho Barcelona.

Bàn gỡ giúp Barcelona chơi hưng phấn hơn. Lunin trở thành điểm tựa quan trọng của Real Madrid khi phản xạ xuất sắc để cản phá cú đánh đầu của Gerard Martin. Lamine Yamal cũng có cơ hội nhưng dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc, còn Frenkie de Jong không thể tận dụng một tình huống khác ở những phút cuối.

Khi Barcelona đang dồn lực tìm bàn thắng quyết định, Real Madrid tung ra đòn kết liễu. Phút 87, từ đường chuyền của Jude Bellingham, Camavinga phối hợp với Arda Guler trước khi nhận lại bóng, vượt qua Pau Cubarsi rồi căng ngang để Mbappe dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Cú đúp của tiền đạo người Pháp khép lại trận đấu với tỷ số 2-1, khi những nỗ lực của đội chủ nhà trong thời gian ít ỏi còn lại không đủ để ngược dòng.

Với Mbappe, đây tiếp tục là một trận đấu đáng nhớ trước Barcelona. Theo thống kê Opta, anh đã ghi 4 bàn trong hai lần làm khách tại sân của đội bóng xứ Catalonia khi khoác áo Real Madrid. Kể từ mùa giải 2013/14, không cầu thủ Real Madrid nào ghi nhiều bàn trên sân Barcelona hơn con số này, ngang bằng thành tích của Karim Benzema và Cristiano Ronaldo.

Mbappe (trái) ăn mừng cùng Diomande sau khi ấn định thắng lợi 2-1 cho Real Madrid.

Chiến thắng cũng mang ý nghĩa quan trọng với Real Madrid trong cuộc đua vô địch. Đội bóng Hoàng gia chấm dứt chuỗi 23 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại La Liga của Barcelona, đồng thời có chiến thắng đầu tiên tại Nou Camp kể từ tháng 10/2023. Đây mới là lần thứ hai Real Madrid đánh bại đại kình địch trong tám lần đối đầu gần nhất, sau sáu thất bại liên tiếp.

Trên bảng xếp hạng, Real Madrid vẫn đứng thứ 3 nhưng đã rút ngắn khoảng cách với Barcelona xuống còn 3 điểm. HLV Mourinho cũng tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước đội bóng xứ Catalonia trên cương vị HLV Real Madrid, với 6 trận liên tiếp không thua, gồm 4 chiến thắng và 2 trận hòa.