Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

CĐV MU đồng thanh ủng hộ Carrick, đòi ban lãnh đạo MU rời ghế

Đặng Lai

TPO - Trong nỗi thất vọng tràn trề sau trận thua bạc nhược 0-3 trên sân nhà dưới tay Bournemouth, các CĐV MU thay vì chỉ trích Michael Carrick đã hướng mũi dùi sang ban lãnh đạo. Họ kêu gọi ban lãnh đạo rời ghế để vực dậy MU.

mu.jpg

Nhà Glazer và Sir Jim Ratcliffe, cổ đông lớn của MU, là tâm điểm hứng chịu phần lớn cơn cuồng nộ trong thất bại muối mặt 0-3 trước Bournemouth. Người hâm mộ Quỷ đỏ liên tục gào thét đòi họ “bán CLB rồi xéo về nhà đi”, hay thậm chí mỉa mai kế hoạch xây sân vận động mới bằng những lời lẽ tục tĩu nhất.

Thế nhưng, mục tiêu không chỉ dừng lại ở giới chủ sở hữu. Các giám đốc thể thao - những người đã loay hoay trượt dài từ cuộc khủng hoảng này sang thảm họa khác kể từ khi Ratcliffe nắm quyền điều hành thường nhật vào tháng 2/2024 và thiết lập bộ máy lãnh đạo mới - cũng bị lôi vào tầm ngắm.

Lần đầu tiên trước công chúng, các tín đồ tại Old Trafford công khai quay lưng lại với Jason Wilcox, vị giám đốc bóng đá vừa bị Lisandro Martínez chỉ trích thẳng mặt tuần trước. Khán đài Stretford End đã hai lần đồng thanh cất lên những lời thóa mạ nhắm vào Wilcox.

mu-8018.jpg
CĐV MU 'bảo vệ' Carrick, chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng

Giám đốc điều hành Omar Berrada cũng bị đưa vào tầm ngắm. “Đẳng cấp hàng đầu à? Đúng là trò hề!”, đây là nội dung một băng rôn nhắm vào ông. Thậm chí, một vài CĐV còn nhận ra ngọn lửa tưởng niệm thảm họa Munich ở đường hầm khán đài phía nam không cháy như thường lệ và nói đùa rằng dường như ngay cả ngọn lửa ấy cũng đã “buông xuôi”.

Sau trận thua, HLV Carrick đi một vòng quanh sân vỗ tay tri ân người hâm mộ - những người suốt trận vẫn không ngừng hát vang tên ông. Khi ông bước tới trước khu vực khán đài Stretford End, bài ca quen thuộc “It’s Carrick, you know” lại vang dội. Vị HLV này cảm thấy xúc động rõ rệt, đặt tay lên ngực áo đáp lại những tràng pháo tay rồi tiến vào đường hầm, mang lại cảm giác không khác gì một lời từ biệt. Xem ra Carrick hiểu rõ số phận của mình đã an bài.

Cảnh tượng ở Old Trafford tạo nên sự bất ngờ. Nếu như trong những cơn khủng hoảng khác, HLV sẽ bị réo tên thì ở trường hợp của MU, HLV lại tạo nên cảm giác cảm thông nơi NHM. Thay vì chỉ trích người cầm quân, họ chĩa mũi dùi vào ban lãnh đạo đội bóng.

“Nếu các cầu thủ từng nghĩ việc bị la ó trong trận thua Brighton 2-3 tháng trước đã là tồi tệ, thì màn trút giận hôm nay đã ở một cảnh giới hoàn toàn khác”, tờ Telegraph bình luận. “Giới chủ, ban điều hành thể thao, rồi mới đến cầu thủ. Đó là thứ tự trách nhiệm mà người hâm mộ vạch ra cho mớ hỗn độn khổng lồ này. Việc họ ủng hộ Carrick không có nghĩa là họ phủ nhận hoàn toàn lỗi lầm của ông, mà bởi họ đủ tỉnh táo để hiểu rằng căn bệnh trầm kha này ăn sâu và vượt xa tầm kiểm soát của một người ngồi ghế nóng”.

Xem thêm

#CĐV MU #Michael Carrick #nhà Glazer #Sir Jim Ratcliffe #Bournemouth #Old Trafford #ban lãnh đạo MU

Cùng chuyên mục

Mbappe gieo sầu cho Barca, Real Madrid thắng Siêu kinh điển

Mbappe gieo sầu cho Barca, Real Madrid thắng Siêu kinh điển

TPO - Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 ngay tại Nou Camp ở vòng 10 La Liga 2026/27, với cú đúp của Kylian Mbappe. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thu hẹp khoảng cách với đối thủ, mà còn chặn đứng cơ hội lập kỷ lục của đại kình địch.

Gần 7.000 người tham gia ngày hội thể thao lớn nhất TP. Huế

Gần 7.000 người tham gia ngày hội thể thao lớn nhất TP. Huế

TPO - Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần thứ X năm 2026 quy tụ gần 7.000 người tham gia phục vụ, diễu hành, biểu diễn võ thuật, nghệ thuật... lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể và tuyển chọn vận động viên cho đấu trường toàn quốc.

MU thua sốc Bournemouth ngay tại Old Trafford

MU thua sốc Bournemouth ngay tại Old Trafford

TPO - MU gây thất vọng khi bất ngờ để thua 0-3 trước Bournemouth ngay tại sân nhà Old Trafford trong cuộc đối đầu ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh. Kết quả khiến MU rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 7 điểm.

Olaha Mạnh Đức tỏa sáng, Công an TPHCM thêm một lần đánh bại Ninh Bình FC

TPO - Ninh Bình FC đã đầu hàng trước khả năng phòng ngự khu vực triệt để của Công an TPHCM. Người đóng góp vào lối chơi ấy là Olaha Mạnh Đức khi anh pressing mạnh mẽ, kiềm tỏa các chân sút chủ nhà. Không những thế, Olaha Mạnh Đức còn kiến tạo nên bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Flick đấu trí Mourinho: Khởi đầu cho những duyên nợ mới

Flick đấu trí Mourinho: Khởi đầu cho những duyên nợ mới

TPO - Cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid tại vòng 10 La Liga đánh dấu lần đầu tiên Hansi Flick và Jose Mourinho chạm trán nhau trong trận Siêu kinh điển. Một mối “duyên nợ” mới trên băng ghế huấn luyện, vì thế, đang manh nha thành hình.

Nhận định Liverpool vs Brighton, 21h00 ngày 25/10: 'The Kop' thị uy sức mạnh

Nhận định Liverpool vs Brighton, 21h00 ngày 25/10: 'The Kop' thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton & Hove Albion, Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Anfield dưới thời HLV Andoni Iraola tại Premier League, đồng thời cắt đứt chuỗi phong độ thăng hoa của hiện tượng Brighton để áp sát cuộc đua vô địch.

Nhận định Barcelona vs Real Madrid, 03h00 ngày 26/10: Rực lửa Siêu kinh điển

Nhận định Barcelona vs Real Madrid, 03h00 ngày 26/10: Rực lửa Siêu kinh điển

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Real Madrid, 03h00 ngày 26/10, vòng 10 La Liga 2026/27 – thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Camp Nou sẽ chứng kiến trận El Clasico đầu tiên của mùa giải, nơi Barcelona muốn nối dài mạch toàn thắng để bỏ xa đại kình địch, còn Real Madrid quyết tâm thu hẹp khoảng cách và khẳng định tham vọng vô địch.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe