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Thể thao

Việt Nam nhất toàn đoàn giải Pickleball tổ chức tại Trung Quốc

Trọng Đạt

Đoàn Việt Nam giành 6 chức vô địch, 3 vị trí Á quân và 2 giải ba tại Giải Pickleball Bắc Hải Mở rộng “Dream Come True · Boyang Cup” 2026, diễn ra ở Trung Quốc.

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Các vận động viên từ Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ma Cao (Trung Quốc) tranh tài tại Nhà thi đấu Pickleball Boyang Bắc Hải trong hai ngày 24 - 25/10.

Sáu chức vô địch của đoàn Việt Nam thuộc về các cặp Nguyễn Phú Phúc/Phạm Việt Hưng (đôi nam 50 - 65 tuổi), Hà Trần Quang/Nguyễn Trọng Vĩnh (đôi nam 36 - 49 tuổi), Nguyễn Quốc Anh/Ngô Thành Đạt (đôi nam 18 - 35 tuổi), Nguyễn Quang Hưng/Lê Ngọc Bích (đôi nam nữ 36 - 49 tuổi), Nguyễn Đức Tuân/Vũ Thu Hằng (đôi nam nữ 18 - 35 tuổi) và Trần Thị Trang/Vũ Thu Hằng (đôi nữ).

Ở các trận chung kết còn lại, Phạm Việt Hưng/Đinh Mỹ Lệ giành Á quân đôi nam nữ 50 - 65 tuổi; Nguyễn Phú Đức/Nguyễn Đức Tuân xếp nhì đôi nam 18 - 35 tuổi; Nguyễn Trọng Vĩnh/Lê Ngọc Bích đứng thứ hai ở đôi nam nữ 18 - 35 tuổi.

Hai giải Ba thuộc về Nguyễn Quang Hưng/Nguyễn Phú Phúc ở đôi nam 36 - 49 tuổi và Phạm Quỳnh Mai/Đinh Mỹ Lệ ở đôi nữ.

Vũ Thu Hằng là gương mặt nổi bật với hai chức vô địch ở nội dung đôi nữ và đôi nam nữ 18 - 35 tuổi. Phạm Việt Hưng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Đức Tuân và Lê Ngọc Bích mỗi người giành một chức vô địch cùng một vị trí Á quân. Nguyễn Quang Hưng và Nguyễn Phú Phúc mỗi người có một chức vô địch, một giải Ba. Đinh Mỹ Lệ giành một vị trí Á quân và một giải Ba.

Kết quả tại Bắc Hải cho thấy vận động viên Việt Nam có khả năng thi đấu khá đồng đều ở nhiều nhóm tuổi và nội dung. Việc nhiều vận động viên đạt thành tích ở hơn một nội dung cũng là tín hiệu tích cực về bản lĩnh, khả năng thích ứng và kinh nghiệm thi đấu của các VĐV Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Ban truyền thông Liên đoàn Pickleball Việt Nam (VPF) cho biết, thành tích Nhất toàn đoàn tại Giải Bắc Hải mở rộng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên kể từ khi VPF thành lập, đoàn Việt Nam tham dự một giải pickleball phong trào quốc tế.

"Thành công này có được nhờ sự ủng hộ của VPF, sự đồng hành của nhà tài trợ Jogarbola, cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Ban lãnh đạo đoàn và các vận động viên. Đặc biệt, anh chị em tự đóng góp kinh phí visa, đi lại và các chi phí phát sinh, vượt quãng đường dài bằng đường bộ nhưng vẫn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Tôi cũng xin cảm ơn Ban tổ chức Bắc Hải đã đón tiếp đoàn chu đáo, thân tình. Với tôi, đây không chỉ là chiến thắng thể thao, mà còn là dấu mốc đáng tự hào của Pickleball Việt Nam. Là Trưởng đoàn, tôi vô cùng vinh dự và biết ơn tất cả những người đã cùng nhau tạo nên thành công này!", ông Nguyễn Quang Hưng chia sẻ.

Trong bối cảnh Pickleball đang phát triển mạnh tại Việt Nam, các giải đấu và hoạt động giao lưu quốc tế là cơ hội để vận động viên tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng Pickleball trong khu vực.

Thành tích Nhất toàn đoàn tại Bắc Hải không chỉ mang ý nghĩa về kết quả thi đấu, mà còn góp thêm một dấu ấn tích cực cho Pickleball Việt Nam trên hành trình tăng cường giao lưu và hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

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#Pickleball Việt Nam #Bắc Hải 2026 #Dream Come True #Boyang Cup #Vũ Thu Hằng #giải Pickleball #thể thao Việt Nam

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