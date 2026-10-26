Vì sao Man United vẫn thất bại triền miên sau thời Sir Alex?

TPO - Trận thua 0-3 trước Bournemouth có thể là giọt nước tràn ly với Michael Carrick. Nhưng thay thêm HLV khó cứu được Man United nếu vấn đề từ thượng tầng đến phòng thay đồ không được giải quyết.

Man United vừa thua 0-3 trước Bournemouth, với những sai lầm ngớ ngẩn của hàng phòng ngự. Đội bóng chỉ giành 7 điểm sau 8 trận. Theo dự kiến, Carrick sẽ nhận quyết định sa thải trong tuần tới. Nếu xảy ra, ông là HLV thứ 10 ra đi kể từ thời hậu Sir Alex Ferguson.

Sau trận, CĐV nhà ủng hộ Carrick, song la ó cầu thủ lẫn ban lãnh đạo. Man United đã thử đủ kiểu HLV nhưng vẫn không thể trở lại đỉnh cao, với ba nguyên nhân chính.

Thất bại của MU chưa hẳn đến từ vấn đề chuyên môn.

Ban lãnh đạo thiếu nhất quán

Nhà Glazer bị chỉ trích là không quan tâm bóng đá, chỉ chăm chăm khai thác CLB và để lại khoản nợ khổng lồ. Trước khi Sir Jim Ratcliffe đến, CLB thậm chí không có giám đốc thể thao, khi Ed Woodward vừa quản lý tài chính vừa phụ trách chuyển nhượng.

Woodward làm tốt mảng tài chính: dù thành tích bết bát, Man United vẫn thuộc nhóm CLB có doanh thu cao. Nhưng chuyển nhượng lại là thảm họa. Nhiều hợp đồng bị mua giá quá cao so với năng lực, một phần vì CLB thường bị ép giá. Man United đã chi khoảng 1,1 tỷ bảng cho các “bom tấn” như Di Maria (59,7 triệu bảng), Pogba (89 triệu bảng), Maguire (80 triệu bảng), nhưng không ai đáp ứng kỳ vọng. Đỉnh điểm là mức lương 500.000 bảng mỗi tuần dành cho Alexis Sanchez, khiến phòng thay đồ rối loạn.

Đầu năm 2022, John Murtough thay Woodward. Dù được đánh giá cao hơn về chuyên môn, ông cũng thất bại với hai bản hợp đồng hớ là Jadon Sancho (85 triệu euro) và Antony (100 triệu euro).

Cơ sở vật chất cũng bị phản ánh là thiếu đầu tư. Chính Ronaldo khẳng định hạ tầng tại Carrington gần như không phát triển kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu năm 2013, khi bể bơi, phòng gym, nhà bếp hay chế độ dinh dưỡng vẫn như thời anh 21-23 tuổi. Sân Old Trafford xuống cấp, nhiều lần bị dột là minh chứng.

Khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản mảng thể thao, người ta tưởng CLB sẽ chuyên nghiệp hơn với Omar Berrada (từng thành công ở Man City), Dan Ashworth (từng thành công ở Newcastle) và Jason Wilcox lần lượt làm giám đốc điều hành, giám đốc thể thao, giám đốc kỹ thuật. Tuy vậy, việc vận hành vẫn chưa trơn tru: Sir Jim bị cho là can thiệp quá sâu vào chuyên môn, còn mâu thuẫn nội bộ khiến Ashworth phải ra đi.

Hệ quả là những quyết định sai lầm: giữ chân Ten Hag sau chức vô địch FA Cup và chi mạnh tay cho ông, rồi vội vã sa thải để bổ nhiệm Amorim, sau đó lại sa thải Amorim giữa mùa giải. Đó là biểu hiện của sự thiếu định hướng.

Carrick đáng thương hơn đáng trách.

Thay HLV liên tục

Từ sau thời Sir Alex, Man United liên tục đổi triết lý: từ lối tạt cánh đánh đầu của David Moyes, tấn công tổng lực kiểu Hà Lan của Van Gaal, quay về phòng ngự của Mourinho, đến Solskjaer rồi lối tấn công áp đặt của Ten Hag. Sơ đồ cũng đổi từ 4 hậu vệ sang 3 hậu vệ của Amorim.

Việc thay đổi liên tục khiến đội bóng khó đạt sự nhuần nhuyễn. Từ phòng ngự, tấn công, kiểm soát bóng đến pressing, Man United hiện chỉ ở mức trung bình vì chưa kịp thích nghi đã phải đổi phong cách.

Các HLV cũng không được hỗ trợ hết mình để mua cầu thủ theo triết lý. Vị trí tiền vệ trụ thiếu hụt từ sau Matic thời Solskjaer, đến khi Baleba được mua mùa trước. Bộ tứ hậu vệ gần như không đổi từ năm 2021, và những cầu thủ như Dalot vẫn nghiễm nhiên đá chính bất kể phong độ.

Quá nhiều cầu thủ MU đang chơi dưới phong độ.

Cầu thủ cái tôi lớn, thiếu kỷ luật

Man United hậu Sir Alex sở hữu quá nhiều cầu thủ có cái tôi khó kiểm soát. Đó là mâu thuẫn giữa Di Maria với Van Gaal, Pogba với Mourinho, hay các cầu thủ lò Carrington như Rashford, Lingard, Garnacho với HLV. Họ thường được nuông chiều, bảo vệ quá mức nên khi gặp vấn đề lại lên mạng xã hội bày tỏ thay vì cố gắng. Ban lãnh đạo cũng hay bảo vệ cầu thủ và sa thải HLV, khiến đội bóng thiếu kỷ luật.

Ronaldo công khai chỉ trích Ten Hag, Lisandro Martinez chỉ trích trực tiếp Wilcox, còn Bruno Fernandes chỉ trích chiến thuật của Carrick, càng chứng tỏ sự vô kỷ luật ấy.

Văn hóa này khiến cầu thủ ảo tưởng về quyền lực. Điển hình là Cunha: sau mùa đầu chăm chỉ lùi về phòng ngự, đến mùa này, khi đội bóng thủng lưới nhiều, anh lại lững thững đi bộ, bỏ vị trí kèm người.

Vì vậy, nếu chỉ sa thải Carrick rồi bổ nhiệm HLV mới mà ban lãnh đạo không vận hành nhất quán để hỗ trợ tối đa, vòng luẩn quẩn thất bại sau thời Sir Alex khó có thể chấm dứt.