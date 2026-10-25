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Quần vợt nữ Việt Nam lần đầu thăng hạng Nhóm II Billie Jean King Cup

Hồng Nhung

TPO - Đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam giành quyền thăng hạng lên Nhóm II Billie Jean King Cup khu vực châu Á/châu Đại Dương năm 2027 sau chiến thắng 2-1 trước Nepal, đánh dấu cột mốc lịch sử của quần vợt nước nhà.

Sáng 25/10, lễ bế mạc Billie Jean King Cup by Gainbridge 2026 - Nhóm III khu vực châu Á/Châu Đại Dương diễn ra tại cụm sân NovaWorld Phan Thiet, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng khép lại giải đấu với sự tham gia của 8 đội tuyển từ ngày 21-24/10.

Tâm điểm của giải đấu là thành tích của đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam khi lần đầu tiên giành quyền thăng hạng lên Nhóm II Billie Jean King Cup khu vực châu Á/Châu Đại Dương năm 2027 - giải đấu đồng đội nữ hàng đầu thế giới do Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) tổ chức.

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Đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền thăng hạng lên Nhóm II Billie Jean King Cup khu vực châu Á/châu Đại Dương năm 2027.

Trong trận Promotional Playoff diễn ra ngày 24/10, đội tuyển Việt Nam đối đầu Nepal để cạnh tranh suất thăng hạng. Các tay vợt chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó hoàn thành mục tiêu đề ra và chính thức giành quyền góp mặt tại Nhóm II khu vực châu Á/Châu Đại Dương năm 2027.

Ở trận đơn nữ đầu tiên, Trần Thụy Thanh Trúc vượt qua Shrijana Thapa với tỷ số 2-1. Tay vợt Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi thắng áp đảo 6-0 trong set đầu, để đối thủ cân bằng tỷ số sau loạt tie-break ở set hai với kết quả 6-7, trước khi giành chiến thắng 6-4 trong set quyết định.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không thể duy trì lợi thế trong trận đơn thứ 2. Nguyễn Thị Mai Linh để thua Swastika Bista sau hai set đấu đều phải phân định bằng loạt tie-break, lần lượt với tỷ số 6-7 và 6-7. Kết quả này khiến hai đội hòa nhau 1-1, buộc trận đôi trở thành cuộc đấu mang tính quyết định cho tấm vé thăng hạng.

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Đội tuyển Việt Nam vượt qua Nepal với tỷ số 2-1 trong trận tranh suất thăng hạng, khép lại hành trình thi đấu bằng kết quả ấn tượng.

Ở trận đôi nữ quyết định, cặp Louise Natasha và Trần Thụy Thanh Trúc thi đấu hiệu quả trước bộ đôi Shrijana Thapa và Swastika Bista. Hai tay vợt Việt Nam giành chiến thắng 6-4 trong set đầu và tiếp tục vượt qua đối thủ với tỷ số 7-6 ở set hai.

Chiến thắng 2-0 ở trận đôi giúp đội tuyển Việt Nam khép lại loạt play-off với kết quả chung cuộc 2-1 trước Nepal.

Kết quả này là thành quả của quá trình chuẩn bị và nỗ lực thi đấu của toàn đội trong suốt giải đấu. Việc giành quyền thăng hạng không chỉ tạo dấu mốc mới cho quần vợt nữ Việt Nam mà còn mở ra cơ hội để các vận động viên tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và cải thiện khả năng cạnh tranh tại đấu trường quốc tế.

Theo thông tin từ ban tổ chức, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận tổng tiền thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng sau khi hoàn thành mục tiêu thăng hạng.

Đánh giá về giải đấu, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) - cho biết lợi thế sân nhà cùng sự đồng hành của Wilson trong việc cung cấp bóng phục vụ tập luyện và thi đấu đã tạo điều kiện thuận lợi để các tay vợt Việt Nam phát huy phong độ, hướng tới kết quả tích cực.

Việc thăng hạng lên Nhóm II được xem là bước tiến quan trọng đối với quần vợt nữ Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển. Ở cấp độ mới, đội tuyển sẽ có cơ hội đối đầu với những đối thủ có trình độ cao hơn, qua đó nâng cao bản lĩnh thi đấu và tích lũy kinh nghiệm ở các giải đấu đồng đội quốc tế.

Sau giải đấu, Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng và giành suất thăng hạng. Nepal xếp thứ hai, tiếp theo là Quần đảo Bắc Mariana ở vị trí thứ ba và Turkmenistan ở vị trí thứ tư. Ả Rập đứng thứ năm, Tajikistan xếp thứ sáu, Brunei đứng thứ bảy và Iraq xếp cuối cùng.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, việc đăng cai Billie Jean King Cup 2026 tiếp tục cho thấy nỗ lực của VTF trong tổ chức các sự kiện quần vợt quốc tế tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để vận động viên trong nước cọ xát với các đối thủ quốc tế ngay trên sân nhà, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam và điểm đến Phan Thiết tới bạn bè quốc tế.

Với cột mốc lịch sử này, đội tuyển quần vợt nữ Việt Nam hướng tới Nhóm II năm 2027 với mục tiêu tiếp tục nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ quần vợt quốc tế.

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