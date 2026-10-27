Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026: Đêm hội vinh danh Barcelona và tuyển Tây Ban Nha

Đặng Lai

TPO - Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 vừa diễn ra tại nhà hát London Palladium. Đêm Gala đã trao hàng loạt các hạng mục danh giá cho những cái tên xứng đáng. Phần lớn trong số này thuộc về CLB Barcelona.

barr.jpg
Các giải thưởng đã được trao tại gala Quả bóng Vàng 2026

Cú đúp của những thần đồng La Masia

Sự kiện mở màn bằng hạng mục vinh danh các tài năng trẻ (Kopa Trophy) và Barcelona tiếp tục khẳng định vị thế lò đào tạo số một thế giới. Không nằm ngoài dự đoán, thần đồng 19 tuổi Lamine Yamal đã giành giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm thứ 3 liên tiếp.

Giải thưởng là minh chứng cho một năm chói sáng khi anh giữ băng đội trưởng Barcelona, ghi 16 bàn ở La Liga và góp công lớn đưa tuyển Tây Ban Nha lên đỉnh World Cup 2026. Ở tuổi 19, Yamal không còn gói gọn trong khái niệm “cầu thủ trẻ nữa”. Anh đã trở thành ngôi sao lớn, là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng Vàng. Thực tế là Yamal xếp thứ 3 ở cuộc đua giành Ballon D’or. Có lẽ việc anh nâng cao danh hiệu này chỉ là câu chuyện sớm hay muộn.

Ở hạng mục của nữ, người đồng đội tại Barca là Vicky Lopez cũng xuất sắc bảo vệ thành công danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất, đánh dấu sự thống trị tuyệt đối của bóng đá trẻ xứ Catalan.

yamal-tay-ban-nha-chung-ket.jpg

Tây Ban Nha giữ vị thế số 1

Bóng đá Tây Ban Nha tiếp tục biến đêm Gala thành sân khấu của riêng mình khi càn quét các giải thưởng. Tiền vệ Alexia Putellas giành Quả Bóng Vàng nữ 2026. Đây là lần thứ 3 của tiền vệ người Tây Ban Nha sau hai lần đăng quang năm 2021 và 2022.

Ngôi sao 32 tuổi cân bằng kỷ lục ba lần đoạt giải của đồng hương Aitana Bonmati, người chiến thắng liên tiếp từ năm 2023 đến 2025. Trong khi đó, giải thưởng Lev Yashin vinh danh những thủ môn xuất sắc nhất thế giới cũng gọi tên 2 người Tây Ban Nha: Unai Simon (nam) và Cata Coll (nữ) của Barcelona.

Trên băng ghế chỉ đạo, Luis de la Fuente giành giải HLV nam của năm sau chiến tích đưa Tây Ban Nha lần thứ hai đăng quang World Cup, qua đó đồng thời nắm giữ cả hai danh hiệu lớn là EURO và World Cup.

ceb343359f5b1ca408a75656a80fe052.jpg
HLV Pere Romeu cùng đội nữ Barcelona đang thống trị bóng đá châu Âu

Về phía bóng đá nữ, Pere Romeu của đội nữ Barcelona giành giải HLV nữ xuất sắc nhất sau chuỗi thành tích không tưởng: thắng 29 trên tổng số 30 trận tại La Liga và thâu tóm mọi danh hiệu ở đấu trường châu Âu.

Những giải thưởng khác

Tại hạng mục CLB hay nhất năm, gã khổng PSG đã bảo vệ thành công danh hiệu dành cho bóng đá nam sau khi lập thành tích giành chức vô địch Champions League mùa thứ hai liên tiếp cùng ngôi vương Ligue 1. Đối với đội nữ, đội nữ Barcelona vinh dự bước lên bục cao nhất sau một mùa giải bất khả chiến bại.

Bên cạnh những vinh quang thể thao, đêm Gala còn lắng đọng với Giải thưởng Socrates - hạng mục tôn vinh cầu thủ có cống hiến lớn lao cho xã hội. Tiền đạo cánh Bukayo Saka của Arsenal và tuyển Anh trở thành chủ nhân của giải thưởng năm nay. Anh được tri ân nhờ những nỗ lực không mệt mỏi cùng quỹ Big Shoe để hỗ trợ phẫu thuật và giúp đỡ hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp châu Phi.

Một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất trước khi công bố giải thưởng chính là hạng mục Tiền đạo xuất sắc nhất năm (Gerd Muller Trophy). Harry Kane của Bayern Munich đã chiến thắng thuyết phục với thành tích khổng lồ: 73 bàn thắng trong mùa giải ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Ở hạng mục của nữ, "câu chuyện cổ tích" gọi tên nữ tiền đạo 35 tuổi Charlyn Corral của Pachuca, CLB nhỏ bé đến từ Mexico. Dù có số trận ít hơn nhiều các cầu thủ nam nhưng Charlyn Corral vẫn bền bỉ rực sáng với 55 pha lập công trong năm.

Xem thêm

#Quả bóng Vàng 2026 #Barcelona #Tây Ban Nha #Lamine Yamal #Alexia Putellas #Kopa Trophy #Ballon d'Or

Cùng chuyên mục

Harry Kane vượt mặt Mbappe và Yamal, giành Quả bóng Vàng 2026

Harry Kane vượt mặt Mbappe và Yamal, giành Quả bóng Vàng 2026

TPO - Sau một mùa giải 2025/26 thăng hoa ngoài sức tưởng tượng, Harry Kane đã chính thức khắc tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá thế giới. Tiền đạo đội trưởng tuyển Anh vừa được vinh danh là chủ nhân của Quả bóng Vàng 2026.

Vì sao nói MU kỷ nguyên Mourinho là thành công nhất thời hậu Sir Alex?

Vì sao nói MU kỷ nguyên Mourinho là thành công nhất thời hậu Sir Alex?

TPO - Sau khi Sir Alex Ferguson giã từ vào hè 2013, Man United bước vào một kỷ nguyên đầy biến động. Hàng loạt chiến lược gia danh tiếng đến rồi đi, mang theo những triết lý bóng đá khác biệt, rốt cuộc chỉ để lại sự nuối tiếc. Thế nhưng, giữa bức tranh ảm đạm ấy, triều đại của Mourinho dường như vẫn là rực rỡ nhất.

PSG vs Lyon

Nhận định PSG vs Lyon, 02h30 ngày 27/10: Mở tiệc tại Paris

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Lyon, vòng 8 Ligue 1 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG và Lyon cùng hướng đến ngôi đầu trong cuộc đại chiến tại Parc des Princes. Liệu đội bóng thủ đô có tận dụng lợi thế sân nhà để chiếm ngôi đầu, hay Lyon sẽ tạo bất ngờ ngay tại Paris?

Lionel Messi chính thức góp mặt trong lễ khai mạc Messi Cup

Messi không dự lễ trao Quả bóng vàng 2026

TPO - Lionel Messi lựa chọn theo dõi các trận đấu tại Messi Cup thay vì góp mặt ở lễ trao Quả bóng vàng 2026. Siêu sao Argentina ưu tiên giải đấu dành cho những tài năng trẻ do chính mình tổ chức, qua đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ cầu thủ tương lai.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lập kỷ lục 130 đội tham dự

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lập kỷ lục 130 đội tham dự

Ngày 25/10, gần 5.000 thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh từ 130 trường THPT trên địa bàn Hà Nội dự lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active. Mùa giải năm nay đánh dấu 25 năm giải đấu và có số đội tham dự đông nhất từ trước đến nay.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe