Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026: Đêm hội vinh danh Barcelona và tuyển Tây Ban Nha

TPO - Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 vừa diễn ra tại nhà hát London Palladium. Đêm Gala đã trao hàng loạt các hạng mục danh giá cho những cái tên xứng đáng. Phần lớn trong số này thuộc về CLB Barcelona.

Các giải thưởng đã được trao tại gala Quả bóng Vàng 2026

Sự kiện mở màn bằng hạng mục vinh danh các tài năng trẻ (Kopa Trophy) và Barcelona tiếp tục khẳng định vị thế lò đào tạo số một thế giới. Không nằm ngoài dự đoán, thần đồng 19 tuổi Lamine Yamal đã giành giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm thứ 3 liên tiếp.

Giải thưởng là minh chứng cho một năm chói sáng khi anh giữ băng đội trưởng Barcelona, ghi 16 bàn ở La Liga và góp công lớn đưa tuyển Tây Ban Nha lên đỉnh World Cup 2026. Ở tuổi 19, Yamal không còn gói gọn trong khái niệm “cầu thủ trẻ nữa”. Anh đã trở thành ngôi sao lớn, là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng Vàng. Thực tế là Yamal xếp thứ 3 ở cuộc đua giành Ballon D’or. Có lẽ việc anh nâng cao danh hiệu này chỉ là câu chuyện sớm hay muộn.

Ở hạng mục của nữ, người đồng đội tại Barca là Vicky Lopez cũng xuất sắc bảo vệ thành công danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất, đánh dấu sự thống trị tuyệt đối của bóng đá trẻ xứ Catalan.

Bóng đá Tây Ban Nha tiếp tục biến đêm Gala thành sân khấu của riêng mình khi càn quét các giải thưởng. Tiền vệ Alexia Putellas giành Quả Bóng Vàng nữ 2026. Đây là lần thứ 3 của tiền vệ người Tây Ban Nha sau hai lần đăng quang năm 2021 và 2022.

Ngôi sao 32 tuổi cân bằng kỷ lục ba lần đoạt giải của đồng hương Aitana Bonmati, người chiến thắng liên tiếp từ năm 2023 đến 2025. Trong khi đó, giải thưởng Lev Yashin vinh danh những thủ môn xuất sắc nhất thế giới cũng gọi tên 2 người Tây Ban Nha: Unai Simon (nam) và Cata Coll (nữ) của Barcelona.

Trên băng ghế chỉ đạo, Luis de la Fuente giành giải HLV nam của năm sau chiến tích đưa Tây Ban Nha lần thứ hai đăng quang World Cup, qua đó đồng thời nắm giữ cả hai danh hiệu lớn là EURO và World Cup.

HLV Pere Romeu cùng đội nữ Barcelona đang thống trị bóng đá châu Âu

Về phía bóng đá nữ, Pere Romeu của đội nữ Barcelona giành giải HLV nữ xuất sắc nhất sau chuỗi thành tích không tưởng: thắng 29 trên tổng số 30 trận tại La Liga và thâu tóm mọi danh hiệu ở đấu trường châu Âu.

Những giải thưởng khác

Tại hạng mục CLB hay nhất năm, gã khổng PSG đã bảo vệ thành công danh hiệu dành cho bóng đá nam sau khi lập thành tích giành chức vô địch Champions League mùa thứ hai liên tiếp cùng ngôi vương Ligue 1. Đối với đội nữ, đội nữ Barcelona vinh dự bước lên bục cao nhất sau một mùa giải bất khả chiến bại.

Bên cạnh những vinh quang thể thao, đêm Gala còn lắng đọng với Giải thưởng Socrates - hạng mục tôn vinh cầu thủ có cống hiến lớn lao cho xã hội. Tiền đạo cánh Bukayo Saka của Arsenal và tuyển Anh trở thành chủ nhân của giải thưởng năm nay. Anh được tri ân nhờ những nỗ lực không mệt mỏi cùng quỹ Big Shoe để hỗ trợ phẫu thuật và giúp đỡ hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp châu Phi.

Một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất trước khi công bố giải thưởng chính là hạng mục Tiền đạo xuất sắc nhất năm (Gerd Muller Trophy). Harry Kane của Bayern Munich đã chiến thắng thuyết phục với thành tích khổng lồ: 73 bàn thắng trong mùa giải ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Ở hạng mục của nữ, "câu chuyện cổ tích" gọi tên nữ tiền đạo 35 tuổi Charlyn Corral của Pachuca, CLB nhỏ bé đến từ Mexico. Dù có số trận ít hơn nhiều các cầu thủ nam nhưng Charlyn Corral vẫn bền bỉ rực sáng với 55 pha lập công trong năm.