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Công an Hà Nội thắng khó tin ngay trên sân của 'đại gia' Trung Quốc

Đặng Lai

TPO - Trong ngày cặp đôi "Koko" Perea và Leo Artur bừng sáng, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng ấn tượng 3-2 ngay trên sân Shanghai Port, đội bóng hàng đầu Trung Quốc. Kết quả này giúp đại diện LPBank V.League 1 bứt phá trên BXH AFC Champions League Elite.

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Công an Hà Nội bước vào trận gặp Shanghai Port với nhiều khó khăn. Phong độ không tốt, lực lượng khiêm tốn hơn và phải làm khách. Vậy nhưng họ vẫn tự tin thi triển mảng miếng tấn công.

Đoàn quân của HLV Alexandre Polking chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 8, sau chuỗi phối hợp bóng ngắn đẹp mắt, Văn Hậu có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn đội bạn. Chưa đầy 10 phút sau, Leo Artur tiếp tục thử vận may với cú sút từ đường chuyền dọn cỗ của Steven Mauk, song bàn mở tỷ số vẫn chưa đến.

Sự lấn lướt của đại diện Việt Nam rốt cuộc cũng được cụ thể hóa ở phút 35. Đón quả tạt chuẩn xác từ cánh của Leo Artur, "Koko" Perea đệm bóng cận thành tung nóc lưới Shanghai Port. Dù sau đó Công an Hà Nội suýt nhân đôi cách biệt với cú sút xa trúng cột dọc ở phút 43 nhưng họ lại bất ngờ chịu bàn thua đúng vào phút cuối hiệp một. Phút 45, cú nã đại bác ngoài vòng cấm của Prince Ampem chạm chân một hậu vệ đổi hướng, gỡ hòa cho chủ nhà.

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Bước sang hiệp hai, thế đôi công càng trở nên sôi động. Phút 49, bộ đôi "sát thủ" của Công an Hà Nội lập tức hoán đổi vai trò cho nhau: "Koko" Perea kiến tạo thuận lợi để Leo Artur băng vào dứt điểm lạnh lùng, tái lập thế dẫn bàn 2-1. Dẫu vậy, Shanghai Port không dễ dàng buông xuôi. Sau pha cứu thua bằng đầu dũng cảm của Văn Hậu ở phút 56, đội bóng Trung Quốc đã đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 60 bằng cú sút phạt hàng rào đẳng cấp của Campos.

Để làm mới thế trận, ban huấn luyện tung Quang Hải và Lê Phạm Thành Long vào sân ở phút 66. Chỉ 3 phút sau sự thay đổi này, Leo Artur lại một lần nữa tỏa sáng với pha căng ngang dọn cỗ cho Perea dứt điểm một chạm cận thành nâng tỷ số lên 3-2 cho Công an Hà Nội.

Đỉnh điểm kịch tính diễn ra ở những phút cuối. Phút 73, trọng tài thổi phạt đền khi xác định Adou Minh kéo áo đối phương trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Nguyễn Filip xuất sắc phán đoán đúng hướng, ôm gọn trái bóng. Tuy nhiên, kịch tính bị đẩy lên cao trào khi VAR can thiệp, xác định thủ thành CAHN đã di chuyển trước vạch vôi. Shanghai Port thực hiện lại quả đá. Nhưng số 10 của đội khách, Vitai, lại sút bóng dội trúng cột dọc bật ra ngoài.

Pha thoát hiểm hú vía này bảo toàn thắng lợi nghẹt thở 3-2 cho Công an Hà Nội trong một trận đấu đỉnh cao về cả chiến thuật lẫn cảm xúc. Họ giành 3 điểm đầu tiên tại AFC Champions League Elite, qua đó tạm bứt phá khỏi nhóm cuối.

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#Công an Hà Nội #Shanghai Port #Koko Perea #Leo Artur #Nguyễn Filip #AFC Champions League Elite #kết quả bóng đá

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