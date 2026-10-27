Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Đọc địa hình để chinh phục Rose và Canyon tại Tiền Phong Golf Championship 2026

Trọng Đạt
Như Ý

TPO - Giữa những dãy núi đá vôi và thung lũng xanh của Ninh Bình, Legend Valley Country Club mở ra hai hành trình golf khác biệt. Rose Course giàu lựa chọn chiến thuật trên địa hình thoáng, còn Canyon Course đưa người chơi tới những hố đấu nép giữa vách núi và hồ nước. Tại Tiền Phong Golf Championship 2026, cả hai sân sẽ cùng tạo nên dấu ấn mới cho mùa giải kỷ niệm 10 năm.

0-6658.jpg

Tổ hợp 36 hố giữa vùng núi đá vôi

Cách Hà Nội khoảng 60km về phía nam, Legend Valley Country Club nằm giữa khung cảnh đặc trưng của vùng núi đá vôi Ninh Bình. Những triền núi, hồ nước và thung lũng tự nhiên tạo nên phông nền đặc trưng cho sân golf. Các hố đấu được thiết kế hài hòa với địa hình sẵn có, đồng thời khai thác chính những yếu tố ấy để tạo nên thử thách cho người chơi.

Tổ hợp hiện gồm hai sân 18 hố là Rose Course và Canyon Course, cùng do Nicklaus Design thiết kế. Sân golf là một phần trong điểm đến tích hợp của Legend Valley, bên cạnh khách sạn và khu vui chơi giải trí, mở ra lựa chọn kết hợp thi đấu, nghỉ dưỡng và khám phá địa phương.

Rose Course đi vào hoạt động vào tháng 5/2023, tạo nền móng cho tên tuổi của Legend Valley trên bản đồ golf Việt Nam. Theo BRG Golf, sau ba năm vận hành, sân đã tổ chức gần 120 giải đấu và ghi nhận hơn 121.000 vòng golf.

Trong khi đó, Canyon Course đánh dấu cột mốc sân golf 18 hố thứ 10 của BRG. Chính thức đi vào vận hành ngày 10/10, sân hoàn thiện tổ hợp 36 hố tại Legend Valley Country Club, đồng thời mở ra trải nghiệm golf mới giữa vùng di sản.

Mùa giải thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship sẽ diễn ra ngày 14/11/2026 tại Legend Valley Country Club. Sau lần đầu tổ chức năm 2025 trên sân Rose Course, giải trở lại Ninh Bình với số lượng người chơi kỷ lục và mở rộng không gian thi đấu ra sang Canyon Course. Đây là cơ hội để các golfer thử sức trên hai thiết kế có cá tính riêng, đồng thời là dấu mốc đặc biệt với một giải đấu gắn bó cùng Legend Valley trong hai mùa liên tiếp.

Rose Course: Rộng mở nhưng giàu lựa chọn chiến thuật

Rose Course uốn quanh 9 ngọn núi nhỏ, xen giữa những dòng nước và các mảng địa hình tự nhiên. Bẫy nước xuất hiện tại 14 trong số 18 hố, nhưng các đường bóng được thiết kế tương đối rộng, giúp golfer có nhiều phương án lựa chọn thay vì phải liên tục thực hiện những cú đánh vượt chướng ngại. Thử thách nằm ở việc chọn đúng hướng đi và xác định thời điểm chấp nhận rủi ro.

Sự đa dạng về hướng đánh, những hố dogleg và cách bố trí green khiến Rose Course không dễ bị chinh phục bằng một công thức duy nhất. Nhiều khu vực gạt bóng có độ nhấp nhô rõ, với các vị trí cắm cờ từ dễ đến khó. Golfer có thể tìm được đường chơi an toàn, nhưng muốn ghi điểm tốt vẫn cần kiểm soát khoảng cách và chọn điểm rơi hợp lý.

screenshot-2026-10-27-at-174555.png
screenshot-2026-10-27-at-174541.png
screenshot-2026-10-27-at-174526.png
screenshot-2026-10-27-at-174512.png

Những tee phát bóng được đặt ở các khu vực độc đáo như các hẻm núi, trên đỉnh các chỏm đá, hoặc nằm lơ lửng bên cạnh sườn núi, giúp mở rộng tầm nhìn, đồng thời làm nổi bật đường nét của núi đá và hồ nước. Sân có khả năng điều chỉnh chiều dài hố bằng cách thay đổi vị trí tee, tạo điều kiện để thiết lập độ khó phù hợp với từng giải đấu và nhóm người chơi. Các yếu tố này giúp Rose Course cân bằng giữa tính thử thách và khả năng tiếp cận.

Theo ông Mark Reeves, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn BRG, Rose Course sẽ "thoáng" hơn Canyon Course và có chiều dài từ tee đến green nhỉnh hơn. Hố số 3 là một trong những điểm giàu kịch tính, nơi golfer cần cân nhắc kỹ giữa phương án tấn công và cách giữ vị trí thuận lợi cho cú đánh tiếp theo.

Rose Course tạo ra cuộc đấu của sự kiên nhẫn. Mặt sân rộng có thể đem lại cảm giác dễ thở ở cú phát bóng, nhưng đường bóng tiếp cận green và những vị trí cắm cờ nhiều độ dốc vẫn đòi hỏi sự chính xác. Người chơi biết đọc địa hình, kiểm soát lực và giữ được nhịp độ ổn định sẽ có nhiều cơ hội tận dụng các khoảng trống trên sân.

Canyon Course: Thử thách giữa những vách đá

Canyon Course mang đến sắc thái mạnh mẽ hơn với những hố golf chạy dọc vách đá, qua thung lũng sâu và hồ nước tự nhiên. Sự thay đổi độ cao cùng các luồng gió đặc trưng trong địa hình hẻm núi khiến golfer phải tính toán lại khoảng cách và quỹ đạo bóng ở từng cú đánh. Bunker nằm tại những điểm rơi quan trọng và quanh green, làm tăng áp lực cho các cú tiếp cận.

Hố số 10 là một trong những điểm gây ấn tượng nhất với địa hình hẻm núi và những vách đá dựng đứng. Ông Mark Reeves cho biết đây là hố golf đầu tiên được phát hiện tại khu đất, đồng thời gợi mở nguồn gốc tên gọi Canyon. Các hố số 8 và 11 cũng tạo dấu ấn bằng độ chênh cao rõ nét.

screenshot-2026-10-27-at-154602.png
screenshot-2026-10-27-at-154636.png
screenshot-2026-10-27-at-154724.png
screenshot-2026-10-27-at-154616.png

Địa hình sân khá dốc buộc golfer phải tính cả độ cao lẫn hướng gió khi chọn gậy. Một cú đánh đi xa chưa chắc đem lại lợi thế, nếu bóng dừng ở vị trí khó cho lượt tiếp theo. Những đoạn nước và bunker quanh khu vực tiếp cận green cũng khiến khả năng kiểm soát lực trở nên quan trọng, đặc biệt khi mặt green có độ dốc đa dạng. Đây là sân mà một lựa chọn thận trọng ở đầu hố có thể tạo cơ hội tấn công tốt hơn ở cuối hố.

Hố 18 khép lại vòng đấu bằng thử thách chiến thuật đáng chú ý. Đây là hố par 5 với tee đặt trên cao. Golfer cần đưa bóng xuống khu vực tiếp đất, tính toán đường bóng qua một dải gờ địa hình, rồi lựa chọn cách vượt con suối để tiếp cận green. Cú đánh thứ ba vì thế có thể trở thành thời khắc quyết định: tấn công để tìm cơ hội ghi điểm hay chọn phương án an toàn nhằm tránh sai lầm ở những mét cuối.

Nếu Rose Course mở ra nhiều khoảng trống để người chơi xây dựng chiến thuật, Canyon Course buộc họ đối diện trực tiếp với địa hình. Một bên là cuộc đấu của sự bền bỉ và tính toán trên các đường bóng rộng; bên kia là thử thách về khoảng cách, độ cao và bản lĩnh trước cảnh quan hùng vĩ. Sự tương phản ấy giúp Legend Valley có thêm chiều sâu, đồng thời đem đến cho Tiền Phong Golf Championship 2026 một không gian thi đấu giàu màu sắc ở cột mốc 10 năm.

Xem thêm

#Tiền Phong Golf Championship #Legend Valley #Rose Course #Canyon Course #golf Ninh Bình #BRG Golf #Nicklaus Design

Cùng chuyên mục

Những người cha đứng phía sau golfer trẻ

Những người cha đứng phía sau golfer trẻ

Golf đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và học hỏi không ngừng, đôi khi là hành trình kéo dài cả đời. Trên chặng đường ấy, điều quý giá không chỉ là điểm số hay danh hiệu, mà còn là những tháng ngày cha mẹ và con bên nhau.

La Liga điều tra vụ Camavinga bị fan Barca vung cột cờ tấn công

La Liga điều tra vụ Camavinga bị fan Barca vung cột cờ tấn công

TPO - Ban tổ chức La Liga sẽ chuyển vụ việc một số cổ động viên Barcelona vung cột cờ nhằm vào Eduardo Camavinga trong lúc tiền vệ này cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng của Real Madrid lên Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), sau trận El Clasico tại Camp Nou.

Nhận định Fleetwood Town vs Arsenal, 03h00 ngày 28/10: Mồi ngon cho 'Pháo thủ'

Nhận định Fleetwood Town vs Arsenal, 03h00 ngày 28/10: Mồi ngon cho 'Pháo thủ'

TPO - Nhận định bóng đá Fleetwood Town vs Arsenal, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ. Arsenal hành quân đến sân Highbury của đối thủ hạng dưới Fleetwood Town với mục tiêu xoay tua đội hình bảo toàn lực lượng nhưng vẫn nhắm trọn tấm vé đi tiếp.

Nhận định Shanghai Port vs Công an Hà Nội, 17h00 ngày 27/10: Đi tìm điểm số đầu tiên

Nhận định Shanghai Port vs Công an Hà Nội, 17h00 ngày 27/10: Đi tìm điểm số đầu tiên

TPO - Nhận định bóng đá Shanghai Port vs Công an Hà Nội, AFC Champions League Elite - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuyến làm khách đến sân vận động Phú Đông tại Thượng Hải được dự báo là một thử thách khắc nghiệt đối với CAHN. Nhưng đây cũng là thời cơ để đội giành điểm số đầu tiên.

Harry Kane vượt mặt Mbappe và Yamal, giành Quả bóng Vàng 2026

Harry Kane vượt mặt Mbappe và Yamal, giành Quả bóng Vàng 2026

TPO - Sau một mùa giải 2025/26 thăng hoa ngoài sức tưởng tượng, Harry Kane đã chính thức khắc tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá thế giới. Tiền đạo đội trưởng tuyển Anh vừa được vinh danh là chủ nhân của Quả bóng Vàng 2026.

Vì sao nói MU kỷ nguyên Mourinho là thành công nhất thời hậu Sir Alex?

Vì sao nói MU kỷ nguyên Mourinho là thành công nhất thời hậu Sir Alex?

TPO - Sau khi Sir Alex Ferguson giã từ vào hè 2013, Man United bước vào một kỷ nguyên đầy biến động. Hàng loạt chiến lược gia danh tiếng đến rồi đi, mang theo những triết lý bóng đá khác biệt, rốt cuộc chỉ để lại sự nuối tiếc. Thế nhưng, giữa bức tranh ảm đạm ấy, triều đại của Mourinho dường như vẫn là rực rỡ nhất.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe