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Thanh Hóa FC công bố mã QR, kêu gọi người hâm mộ chung tay hỗ trợ tài chính

Tiểu Yến

TPO - CLB Thanh Hóa phát động chương trình tiếp nhận đóng góp từ người hâm mộ, doanh nghiệp thông qua mã QR trong bối cảnh nguồn kinh phí duy trì hoạt động gặp nhiều khó khăn.

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Thanh Hoá đang chơi đầy quả cảm ở V.League (ảnh Anh Tú)

Ngày 27/10, Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Thanh Hóa kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và người hâm mộ đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động của đội bóng. Theo đó, câu lạc bộ đưa ra hình thức ủng hộ thông qua mã QR, với thông điệp “Quét mã QR để cùng đồng hành, tiếp sức cho Thanh Hóa FC”.

Theo đội bóng xứ Thanh, mọi khoản đóng góp dù lớn hay nhỏ đều có ý nghĩa trong giai đoạn nguồn tài chính tài trợ đang gặp khó khăn. Đơn vị này cam kết ghi nhận, quản lý và công khai các nguồn lực tiếp nhận, bảo đảm sử dụng đúng mục đích phục vụ hoạt động cũng như sự phát triển của đội bóng.

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Động thái trên diễn ra trong bối cảnh vấn đề về kinh phí và cơ sở vật chất của bóng đá Thanh Hóa đã được đưa ra bàn thảo tại địa phương. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, câu lạc bộ vẫn thiếu nguồn kinh phí ổn định để duy trì đội bóng chuyên nghiệp, trong khi việc tìm kiếm hợp đồng tài trợ lớn chưa đạt kết quả.

Cơ sở vật chất cũng còn những hạn chế, đáng chú ý là hệ thống chiếu sáng sân vận động tỉnh chưa đáp ứng tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp và yêu cầu cấp phép của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Trong cuộc họp hôm 8/10, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá việc đội bóng duy trì hoạt động đến nay có sự đóng góp đáng kể của ngành văn hóa, thể thao và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, các điều kiện hiện tại mới đáp ứng nhu cầu trước mắt của mùa giải 2026-2027, chưa bảo đảm khả năng hoạt động lâu dài. Do vậy, tỉnh đặt yêu cầu xây dựng mô hình phát triển ổn định, bền vững, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý khó khăn.

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Trở lại với công tác chuyên môn, dù gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị nhưng câu lạc bộ Thanh Hóa có khởi đầu khá tốt tại LPBank V.League. Sau 5 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đang có 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Ở lượt trận tiếp theo, đội bóng xứ Thanh sẽ trở về sân nhà tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 30/10.

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#CLB Thanh Hoá #V.League #mã QR #AFC #HLV Mai Xuân Hợp

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