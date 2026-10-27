Những người cha đứng phía sau golfer trẻ

Golf đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và học hỏi không ngừng, đôi khi là hành trình kéo dài cả đời. Trên chặng đường ấy, điều quý giá không chỉ là điểm số hay danh hiệu, mà còn là những tháng ngày cha mẹ và con bên nhau.

Nguyễn Đặng Sơn và con trai Nguyễn Anh Minh - golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam.

Có một golfer single handicap từng nói với tôi (ông Nguyễn Đặng Sơn - bố golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh): “Năm 2018, tôi thấy con trai anh đánh golf rất hay. Tôi thấy anh luôn đứng bên cạnh, theo sát và kèm cặp con, nên nghĩ chắc anh phải là một cao thủ. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến anh đánh golf và swing, tôi thực sự choáng!” Không chỉ riêng anh golfer ấy, nhiều người cũng từng có suy nghĩ tương tự.

Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ dạy con swing. Tôi chỉ là người đứng phía sau, theo dõi và hỗ trợ con hoàn thành những bài tập mà thầy golf giao về nhà. Đó là cách tôi lựa chọn để đồng hành cùng con: không phải với vai trò một người thầy, mà là người hỗ trợ, người làm hậu cần và trên hết, một người bạn đồng hành.

Tôi thường nói với con rằng: “Sân golf và những điều kiện thực tế trên sân là một trong những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng trên scorecard của con". Có lẽ, đó cũng là cách rất nhiều ông bố, bà mẹ trong cộng đồng golf Việt Nam đang lựa chọn để đồng hành cùng con mình.

Những người cha đứng phía sau các golfer trẻ

Tại các giải đấu golf trẻ, chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh những người cha, người mẹ lặng lẽ đứng phía sau con, dõi theo từng cú đánh và chia sẻ cùng con những vui buồn trên sân.

Ông Lê Văn Lân không chỉ là người thầy, người caddie của golfer Lê Khánh Hưng. Chúng tôi còn thường gặp nhau tại những siêu thị gần các địa điểm thi đấu trong và ngoài nước, cùng nhau lo từng bữa ăn, chuẩn bị từng vật dụng và chăm chút cho những điều nhỏ bé nhất để các con có thể yên tâm thi đấu.

Tương tự, hình ảnh ông Bạch, bố của golfer Nguyễn Văn Hòa, cũng đã trở nên quen thuộc tại nhiều giải đấu ở khu vực phía Bắc.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, bố của golfer Nguyễn Tuấn Anh, từng chia sẻ một điều rất chân thật: “Tâm trạng của em gần như tập trung hoàn toàn vào việc theo dõi con thi đấu. Khi con gặp khó khăn, em gần như không còn tâm trí để làm bất cứ công việc gì khác.”

Ông Lê Văn Lân và con trai Lê Khánh Hưng.

Đó có lẽ chính là tình yêu của một người cha dành cho con: một tình yêu không nhất thiết phải thể hiện bằng những lời nói lớn lao, mà được gửi gắm trong từng khoảnh khắc dõi theo, chờ đợi và sẻ chia. Ngày nay, hình ảnh bố mẹ làm caddie cho con đã trở nên quen thuộc trong cộng đồng golf Việt Nam, đặc biệt tại các giải đấu junior. Thậm chí, cộng đồng còn có một cách gọi vui mà đầy trìu mến: “caddie thửa chuyên nghiệp”.

Đó là ông Nguyễn Viết Thành đồng hành cùng golfer Nguyễn Viết Gia Hân; ông Đỗ Hoàng Tú cùng golfer Đỗ Dương Gia Minh; ông Nguyễn Bảo Toàn cùng golfer Nguyễn Bảo Minh; ông Đoàn Hùng cùng golfer Đoàn Đan Thanh; ông Thân Đức Tiết cùng golfer Thân Bảo Nghi… Và còn biết bao ông bố, bà mẹ khác vẫn ngày ngày âm thầm sát cánh cùng con trên hành trình chinh phục golf.

Họ có thể không phải là những người trực tiếp thực hiện cú đánh, nhưng lại là những người góp phần tạo nên điều kiện để con tự tin bước ra sân, học cách đối diện với thử thách và trưởng thành qua từng vòng đấu.

Có những người cha đồng hành cùng cả một thế hệ

Trong cộng đồng golf Việt Nam, có hai người cha đặc biệt khi mỗi người đã đồng hành cùng cả bốn người con trai trên hành trình đến với golf.

Đó là ông Nguyễn Tuấn Anh. Từ những ngày sát cánh cùng Đức Anh, Quốc Anh, hôm nay ông tiếp tục đồng hành cùng Phúc Anh và Phú Anh trên chặng đường phía trước.

Và ông Nguyễn Đức Hạnh, người từng đồng hành cùng hai thành viên đội tuyển quốc gia là Quang Trí và Đặng Minh, nay lại tiếp tục sát cánh cùng Quang Đại và Quang Bích.

Bốn anh em Quang Trí, Đặng Minh, Quang Đại và Quang Bích đều cùng chơi golf.

Mỗi gia đình có một cách đồng hành riêng. Có người trực tiếp làm caddie cho con. Có người cùng con tập luyện mỗi ngày. Có người lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Có người đứng bên ngoài đường bóng, lặng lẽ quan sát từng cú đánh.

Nhưng dù lựa chọn cách nào, tất cả đều có chung một mong muốn: giúp con vươn xa. Và vươn xa trước hết không phải là vượt qua người khác, mà là vượt qua chính mình của ngày hôm qua.

Golf - môn thể thao của cả một đời

Golf là môn thể thao không dễ chinh phục. Với nhiều thế hệ golfer đi trước, golf chưa bao giờ là hành trình có thể hoàn thành chỉ trong một vài năm. Đó là hành trình của sự kiên trì, kỷ luật và học hỏi không ngừng, có thể kéo dài suốt cả cuộc đời.

Và trên hành trình ấy, điều quý giá nhất đôi khi không nằm ở một cú swing đẹp, một bảng điểm ấn tượng hay một chiếc cúp danh giá. Mà nằm ở khoảng thời gian chúng ta có bên nhau.

Tại Vinpearl Golf Hải Phòng, trong khuôn khổ Vietnam Parent & Child Championship – A. O. Smith Cup 2026, bố mẹ sẽ cùng con hoàn thành một vòng golf theo thể thức Foursome.

Đó sẽ là một vòng golf đặc biệt, bởi mỗi cú đánh không còn là thành quả của riêng bố, riêng mẹ hay riêng con, mà là kết quả của sự phối hợp, tin tưởng và nỗ lực chung của cả hai thế hệ.

Trên sân golf ấy, có thể chúng ta sẽ hiểu con hơn sau 18 hố. Hiểu vì sao con vui sướng khi thực hiện thành công một cú đánh. Hiểu vì sao con thất vọng sau một tình huống không như mong đợi. Hiểu những áp lực mà con đang trải qua khi phải tự mình đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho từng cú đánh.