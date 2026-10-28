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Arsenal thua sốc đội hạng Tư, lập hàng loạt cột mốc đáng quên

Đặng Lai

TPO - Một cơn địa chấn thực sự đã làm rung chuyển vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) khi Fleetwood Town - đội đang thi đấu ở League Two - tạo nên kỳ tích lịch sử bằng chiến thắng 5-3 trước Arsenal trên chấm luân lưu. Kết quả chấn động này biến Pháo thủ trở thành kẻ làm nền cho những kỷ lục đáng quên.

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Arsenal trở thành nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên bị một đối thủ hạng Tư (Fleetwood chơi bóng ở hạng đấu cấp bậc thứ 4 nước Anh sau Ngoại hạng Anh, Championship, League One) loại khỏi đấu trường Cúp Liên đoàn. Đáng chú ý, đây cũng mới chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử đại diện Bắc London chịu cú sốc tương tự trước một CLB hạng Tư, gợi lại ký ức cay đắng trước Bradford ở mùa giải 2012/13.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Arsenal nhanh chóng áp đặt thế trận với sức ép liên hồi. Tuy nhiên, đội chủ nhà Fleetwood Town mới là những người tạo nên bất ngờ lớn khi bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 21.

Loupalo-Bi có pha đi bóng đầy dũng mãnh, vượt qua trung vệ trẻ Marli Salmon trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá. Dù nỗ lực dâng cao đội hình để đáp trả, song Arsenal vấp phải khối bê tông phòng ngự vô cùng kỷ luật và kiên cường từ phía đội bóng chiếu dưới.

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Arsenal đã nhận kết quả khó tin

Bước sang hiệp hai, sức ép của Arsenal cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 50. Xuất phát từ đường treo bóng khó chịu của Ceedach O'Neill vào vòng cấm, Viktor Gyokeres chớp thời cơ dứt điểm cận thành trong một pha bóng lộn xộn để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Pháo thủ hừng hực khí thế dồn ép nhằm hoàn tất màn lội ngược dòng. Dẫu vậy, đây lại là ngày thi đấu đáng quên của Kai Havertz. Tiền đạo người Đức liên tiếp phung phí những cơ hội mười mươi: cú sút cận chân đầu tiên bị trung vệ Rhys Bennett lăn xả chặn đứng, và chỉ ít phút sau, anh lại sút bóng đi trúng mép lưới bên ngoài ở một vị trí vô cùng thuận lợi.

Kịch tính trận đấu bị đẩy lên cao trào khi thời gian chính thức chỉ còn lại 5 phút. Max Dowman nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi phi thể thao, trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên bị truất quyền thi đấu tại giải đấu này sau nửa thập kỷ. Dù phải thi đấu thiếu người, đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn miệt mài tấn công và tạo ra một số cơ hội định đoạt trận đấu trong những phút bù giờ. Song, sự vô duyên ở khâu dứt điểm buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu.

Trên chấm 11m, Arsenal thực hiện thành công cả 3 lượt sút đầu tiên, nhưng bước ngoặt xảy ra khi cú đá của Bruno Guimaeres bị thủ thành Jay Lynch xuất sắc cản phá. Bản lĩnh kiên cường giúp Fleetwood Town chuyển hóa trọn vẹn cả 5 lượt sút thành bàn thắng, ấn định thắng lợi nghẹt thở 5-3 để hiên ngang giành vé vào vòng tứ kết EFL Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

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#Arsenal #Fleetwood Town #EFL Cup #đội hạng Tư #luân lưu #Mikel Arteta

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