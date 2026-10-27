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Thể thao

MU chưa sa thải Carrick, trao thêm cơ hội ở trận gặp Chelsea

Nguyễn Khánh

TPO - Michael Carrick tiếp tục được giữ lại trên ghế HLV trưởng MU sau cuộc họp khẩn của ban lãnh đạo. Tuy nhiên, trận làm khách trước Chelsea cuối tuần này có thể quyết định tương lai của nhà cầm quân người Anh.

Ban lãnh đạo MU đã quyết định chưa sa thải Michael Carrick, bất chấp thành tích nghèo nàn của đội bóng trong thời gian qua. Theo truyền thông Anh, nhà cầm quân 45 tuổi sẽ tiếp tục dẫn dắt Quỷ đỏ ở chuyến làm khách trước Chelsea tại vòng đấu cuối tuần này, qua đó có thêm cơ hội cứu vãn chiếc ghế đang lung lay dữ dội.

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Dù ban lãnh đạo MU đang cân nhắc sa thải Carrick, HLV này vẫn rất được các fan ủng hộ.

Tương lai của Carrick trở thành chủ đề nóng sau thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford hôm 25/10. Trận thua này nối dài chuỗi không thắng của MU lên 8 trận trên mọi đấu trường, đồng thời đẩy đội bóng xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Trước tình hình đó, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã có cuộc họp với ban lãnh đạo để xem xét tương lai của HLV trưởng. Những phương án thay thế Carrick, trong đó có Eddie Howe và Julian Nagelsmann, cũng được truyền thông Anh nhắc đến. Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận, MU quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào cựu tiền vệ của đội bóng, ít nhất trong trận đấu với Chelsea.

Theo báo The Guardian, Carrick đã trở lại trung tâm huấn luyện Carrington hôm 27/10 và trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ tập luyện bình thường. Ban lãnh đạo MU muốn trao cho HLV này cùng các học trò cơ hội xoay chuyển tình thế, thay vì lập tức tiến hành một cuộc thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. BBC và Sky Sports cũng đưa tin Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong chuyến làm khách tại Stamford Bridge.

Quyết định giữ Carrick nhận được sự đồng tình từ một bộ phận người hâm mộ MU. Sau trận thua Bournemouth, nhiều cổ động viên tại Old Trafford vẫn hát vang tên nhà cầm quân người Anh và dành cho ông những tràng pháo tay. Trái lại, các cầu thủ phải nhận những tiếng la ó khi rời sân.

Dù vậy, Carrick vẫn phải đối mặt với không ít vấn đề trong phòng thay đồ. Quyết định để đội trưởng Bruno Fernandes ngồi dự bị ở trận gặp Bournemouth gây ra nhiều tranh luận, nhất là sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích cách vận hành chiến thuật của MU trong thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Carrick khẳng định việc loại Fernandes xuất phát thuần túy từ chuyên môn, nhưng tiền vệ này không được tung vào sân một phút nào.

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Bruno Fernandes đã công khai chỉ trích chiến thuật của HLV Carrick sau trận thua Como.

Việc có đưa Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát ở trận gặp Chelsea hay không sẽ là một trong những quyết định đáng chú ý của Carrick. Quỷ đỏ đang rất cần điểm số để thoát khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi áp lực dành cho nhà cầm quân 45 tuổi ngày càng lớn.

Sau chuyến làm khách trước Chelsea, MU còn phải đối mặt với lịch thi đấu không dễ dàng khi lần lượt chạm trán Roma, Aston Villa và Liverpool. Vì vậy, cơ hội được trao thêm lần này có ý nghĩa đặc biệt với Carrick. Nếu không thể giúp đội bóng tạo ra chuyển biến tại Stamford Bridge, tương lai của ông nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị đe dọa nghiêm trọng.

Sky Sports

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#Michael Carrick #MU #Chelsea #Premier League #Bruno Fernandes #Omar Berrada #Jason Wilcox

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