Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Thể Công vs FC Seoul, 19h15 ngày 28/10: Điểm tựa Hàng Đẫy

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công vs FC Seoul, lượt trận thứ ba AFC Champions League Two 2026/27, lúc 19h15 ngày 28/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel cần điểm để nuôi hy vọng ở bảng E, nhưng thử thách tại Hàng Đẫy sẽ nặng hơn khi FC Seoul vừa đăng quang K League 1 và tuyên bố dồn sức cho đấu trường châu lục.

2.jpg

Nhận định trước trận đấu

Sau hai lượt trận, Thể Công Viettel có một điểm: hòa Melbourne Victory 1-1 rồi thua Persib Bandung 0-1. FC Seoul chưa có điểm nào, lần lượt thua Persib 0-1 và Melbourne Victory 0-3. Vì thế, đây là trận quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua ở bảng đấu.

Dù cùng khởi đầu không như ý tại AFC Champions League Two, hai đội bước vào trận với nền tảng khác nhau. FC Seoul vừa vô địch K League 1 sau trận hòa Gangwon FC hôm 24/10. Sau 33 trận, họ có 67 điểm, ghi 61 bàn và thủng lưới 29 lần, thành tích tốt nhất giải ở cả hai chỉ số bàn thắng và bàn thua. Trong khi đó, Thể Công Viettel đứng thứ 12 với bốn điểm sau năm vòng V.League 2026/27.

Điểm đáng chú ý là lực lượng FC Seoul ở Hàng Đẫy có thể mạnh hơn đáng kể so với hai trận đầu. HLV Kim Gi-dong cho biết đội bóng sẽ tập trung cho AFC Champions League Two sau khi hoàn thành mục tiêu quốc nội. 8 trong 11 cầu thủ đá chính ở trận đăng quang K League có tên trong danh sách sang Việt Nam. Bởi vậy, không nên xem hai thất bại trước đó là thước đo đầy đủ cho sức mạnh của đại diện Hàn Quốc.

1-8118.jpg

Với Thể Công Viettel, ưu tiên trước hết là giữ được cự ly đội hình và hạn chế để Seoul khai thác khoảng trống ở trung lộ. HLV Velizar Popov đánh giá đối thủ mạnh về thể chất, có lối chơi hiện đại. Nhà cầm quân này cũng thừa nhận một số cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương chưa đủ thể trạng để đá chính. Paulinho, người bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Persib, là tổn thất đáng lưu ý ở tuyến giữa.

Hàng Đẫy là điểm tựa, nhưng phong độ và tương quan lực lượng khiến Thể Công Viettel khó được xem là cửa trên. Nếu bảo toàn được mảnh lưới và tận dụng được cơ hội phản công, đội chủ nhà có thể kéo trận đấu vào thế giằng co.

Các học trò của HLV Velizar Popov cần kiên nhẫn phòng ngự, rồi đưa bóng nhanh ra hai biên hoặc tìm cách kết nối với Lucas Ribamar - người ghi bàn gỡ hòa trước Melbourne Victory. Nếu FC Seoul dâng cao, những pha chuyển trạng thái có thể mở ra cơ hội. Nhưng muốn tận dụng được, các tiền vệ Thể Công Viettel phải hỗ trợ tuyến trên tốt hơn so với trận thua Persib.

Trong quá khứ, hai đội chưa từng chạm trán ở đấu trường châu lục. Đây cũng là lần đầu Thể Công Viettel góp mặt tại AFC Champions League Two. Vì thế, cuộc so tài giữa á quân V.League và nhà vô địch K.League 1 hứa hẹn nhiều điểm đáng chú ý.

Thông tin lực lượng

FC Seoul có đầy đủ lực lượng ở trận đấu này. Trong khi đó, Thể Công thiếu Paulinho do án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Persib. HLV Velizar Popov cũng cho biết một số cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương chưa đủ thể trạng để đá chính.

Đội hình dự kiến

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar, Rimario.

FC Seoul: Gu Sung Yun, Choi Jun, Lee Sang Min, Al Arab Yazan, Kim Jin Su, Bebec, Jeong Seung Won, Son Jeongbeom, Ruiz Leonardo, Anderson Oliveira, Klimala.

Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 1- 1 FC Seoul

Xem thêm

#Thể Công vs FC Seoul #AFC Champions League Two #Thể Công Viettel #FC Seoul #Hàng Đẫy #Velizar Popov #dự đoán bóng đá

Cùng chuyên mục

Nhận định Man City vs Brighton, 02h30 ngày 29/10: ‘Ván đấu thứ nhất’, Man City có thắng?

Nhận định Man City vs Brighton, 02h30 ngày 29/10: ‘Ván đấu thứ nhất’, Man City có thắng?

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Brighton, 02h30 ngày 29/10, vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong vòng 1 tuần, Man City và Brighton sẽ hai lần liên tiếp phải gặp nhau. Lần đầu ở Cúp Liên đoàn đêm nay và sau đó là tại Premier League tối thứ Bảy. Vậy ở “ván đấu thứ nhất” này, đội nào sẽ thắng?

Bournemouth vs Aston Villa

Nhận định Bournemouth vs Aston Villa, 02h45 ngày 29/10: Ngang tài ngang sức

TPO - Nhận định bóng đá Bournemouth vs Aston Villa, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh 2026/27- thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa đang chiếm ưu thế trong những lần đối đầu gần đây, nhưng Bournemouth có lợi thế sân nhà để nuôi hy vọng tạo bất ngờ. Liệu đội bóng nào sẽ giành chiến thắng và ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo?

Đọc địa hình để chinh phục Rose và Canyon tại Tiền Phong Golf Championship 2026

Đọc địa hình để chinh phục Rose và Canyon tại Tiền Phong Golf Championship 2026

TPO - Giữa những dãy núi đá vôi và thung lũng xanh của Ninh Bình, Legend Valley Country Club mở ra hai hành trình golf khác biệt. Rose Course giàu lựa chọn chiến thuật trên địa hình thoáng, còn Canyon Course đưa người chơi tới những hố đấu nép giữa vách núi và hồ nước. Tại Tiền Phong Golf Championship 2026, cả hai sân sẽ cùng tạo nên dấu ấn mới cho mùa giải kỷ niệm 10 năm.

Những người cha đứng phía sau golfer trẻ

Những người cha đứng phía sau golfer trẻ

Golf đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và học hỏi không ngừng, đôi khi là hành trình kéo dài cả đời. Trên chặng đường ấy, điều quý giá không chỉ là điểm số hay danh hiệu, mà còn là những tháng ngày cha mẹ và con bên nhau.

La Liga điều tra vụ Camavinga bị fan Barca vung cột cờ tấn công

La Liga điều tra vụ Camavinga bị fan Barca vung cột cờ tấn công

TPO - Ban tổ chức La Liga sẽ chuyển vụ việc một số cổ động viên Barcelona vung cột cờ nhằm vào Eduardo Camavinga trong lúc tiền vệ này cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng của Real Madrid lên Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), sau trận El Clasico tại Camp Nou.

Nhận định Fleetwood Town vs Arsenal, 03h00 ngày 28/10: Mồi ngon cho 'Pháo thủ'

Nhận định Fleetwood Town vs Arsenal, 03h00 ngày 28/10: Mồi ngon cho 'Pháo thủ'

TPO - Nhận định bóng đá Fleetwood Town vs Arsenal, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ. Arsenal hành quân đến sân Highbury của đối thủ hạng dưới Fleetwood Town với mục tiêu xoay tua đội hình bảo toàn lực lượng nhưng vẫn nhắm trọn tấm vé đi tiếp.

Nhận định Shanghai Port vs Công an Hà Nội, 17h00 ngày 27/10: Đi tìm điểm số đầu tiên

Nhận định Shanghai Port vs Công an Hà Nội, 17h00 ngày 27/10: Đi tìm điểm số đầu tiên

TPO - Nhận định bóng đá Shanghai Port vs Công an Hà Nội, AFC Champions League Elite - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuyến làm khách đến sân vận động Phú Đông tại Thượng Hải được dự báo là một thử thách khắc nghiệt đối với CAHN. Nhưng đây cũng là thời cơ để đội giành điểm số đầu tiên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe