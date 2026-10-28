Nhận định Thể Công vs FC Seoul, 19h15 ngày 28/10: Điểm tựa Hàng Đẫy

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công vs FC Seoul, lượt trận thứ ba AFC Champions League Two 2026/27, lúc 19h15 ngày 28/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel cần điểm để nuôi hy vọng ở bảng E, nhưng thử thách tại Hàng Đẫy sẽ nặng hơn khi FC Seoul vừa đăng quang K League 1 và tuyên bố dồn sức cho đấu trường châu lục.

Nhận định trước trận đấu

Sau hai lượt trận, Thể Công Viettel có một điểm: hòa Melbourne Victory 1-1 rồi thua Persib Bandung 0-1. FC Seoul chưa có điểm nào, lần lượt thua Persib 0-1 và Melbourne Victory 0-3. Vì thế, đây là trận quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua ở bảng đấu.

Dù cùng khởi đầu không như ý tại AFC Champions League Two, hai đội bước vào trận với nền tảng khác nhau. FC Seoul vừa vô địch K League 1 sau trận hòa Gangwon FC hôm 24/10. Sau 33 trận, họ có 67 điểm, ghi 61 bàn và thủng lưới 29 lần, thành tích tốt nhất giải ở cả hai chỉ số bàn thắng và bàn thua. Trong khi đó, Thể Công Viettel đứng thứ 12 với bốn điểm sau năm vòng V.League 2026/27.

Điểm đáng chú ý là lực lượng FC Seoul ở Hàng Đẫy có thể mạnh hơn đáng kể so với hai trận đầu. HLV Kim Gi-dong cho biết đội bóng sẽ tập trung cho AFC Champions League Two sau khi hoàn thành mục tiêu quốc nội. 8 trong 11 cầu thủ đá chính ở trận đăng quang K League có tên trong danh sách sang Việt Nam. Bởi vậy, không nên xem hai thất bại trước đó là thước đo đầy đủ cho sức mạnh của đại diện Hàn Quốc.

Với Thể Công Viettel, ưu tiên trước hết là giữ được cự ly đội hình và hạn chế để Seoul khai thác khoảng trống ở trung lộ. HLV Velizar Popov đánh giá đối thủ mạnh về thể chất, có lối chơi hiện đại. Nhà cầm quân này cũng thừa nhận một số cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương chưa đủ thể trạng để đá chính. Paulinho, người bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Persib, là tổn thất đáng lưu ý ở tuyến giữa.

Hàng Đẫy là điểm tựa, nhưng phong độ và tương quan lực lượng khiến Thể Công Viettel khó được xem là cửa trên. Nếu bảo toàn được mảnh lưới và tận dụng được cơ hội phản công, đội chủ nhà có thể kéo trận đấu vào thế giằng co.

Các học trò của HLV Velizar Popov cần kiên nhẫn phòng ngự, rồi đưa bóng nhanh ra hai biên hoặc tìm cách kết nối với Lucas Ribamar - người ghi bàn gỡ hòa trước Melbourne Victory. Nếu FC Seoul dâng cao, những pha chuyển trạng thái có thể mở ra cơ hội. Nhưng muốn tận dụng được, các tiền vệ Thể Công Viettel phải hỗ trợ tuyến trên tốt hơn so với trận thua Persib.

Trong quá khứ, hai đội chưa từng chạm trán ở đấu trường châu lục. Đây cũng là lần đầu Thể Công Viettel góp mặt tại AFC Champions League Two. Vì thế, cuộc so tài giữa á quân V.League và nhà vô địch K.League 1 hứa hẹn nhiều điểm đáng chú ý.

Thông tin lực lượng

FC Seoul có đầy đủ lực lượng ở trận đấu này. Trong khi đó, Thể Công thiếu Paulinho do án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Persib. HLV Velizar Popov cũng cho biết một số cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương chưa đủ thể trạng để đá chính.