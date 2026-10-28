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HLV Carrick đứng trước nguy cơ mất ghế: Ai có thể thay thế tại MU?

Trọng Đạt

TPO - Thất bại 0-3 trước Bournemouth khiến tương lai của HLV Michael Carrick thêm bất ổn. Nếu MU quyết định thay HLV, Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte, Unai Emery và Fabian Hürzeler sẽ là những cái tên đáng chú ý.

HLV Eddie Howe

HLV Howe có thể không phải cái tên hào nhoáng nhất trong danh sách ứng viên, nhưng ông sở hữu nhiều kinh nghiệm và am hiểu Premier League. HLV Howe tạo nên bước chuyển mình lớn tại Bournemouth, đưa đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử lên chơi ở hạng đấu cao nhất nước Anh.

Tại Newcastle, ông chấm dứt 56 năm chờ đợi danh hiệu, dẫn dắt đội bóng trong những năm đầu dưới quyền sở hữu mới và giúp CLB hai lần cán đích trong top 5.

Trong gần 5 mùa giải dẫn dắt Newcastle, chỉ Liverpool có nhiều cú sút hơn hoặc tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn từ các pha phản công nhanh. HLV Howe xây dựng lối chơi giàu năng lượng, tấn công tốc độ và tận dụng tốt sân nhà có sự cổ vũ của khán giả.

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HLV Eddie Howe.

Đội bóng của HLV Howe vẫn có những điểm yếu để đối thủ khai thác. Mùa trước, nền tảng thể lực của các cầu thủ thường suy giảm trong hiệp hai. Brentford và Sunderland đã tận dụng điều đó để giành chiến thắng tại St James’ Park.

Dù vậy, Newcastle dưới thời Howe có bản sắc rõ ràng. Ông cũng cho thấy khả năng cải thiện phong độ của những đội bóng thiếu ổn định, nếu được trao thời gian và quyền xây dựng đội hình.

HLV Julian Nagelsmann

Danh tiếng của HLV Nagelsmann phần nào giảm sút kể từ khi ông gây tiếng vang trên cương vị HLV ở tuổi 28. Tại Hoffenheim, ông giúp đội bóng thoát khỏi nguy cơ xuống hạng, rồi hai mùa liên tiếp cán đích trong top 4. Ở RB Leipzig, Nagelsmann lần lượt đưa CLB xếp thứ ba và thứ hai, đồng thời góp mặt ở bán kết Champions League.

Hai vị trí gần đây của ông được chú ý nhiều hơn. HLV Nagelsmann giành chức vô địch Bundesliga ngay mùa đầu tiên tại Bayern Munich, nhưng mối quan hệ với các cầu thủ dần căng thẳng khi họ phàn nàn về cách quản lý áp đặt và những đấu pháp gây mất phương hướng.

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HLV Julian Nagelsmann.

Khởi đầu của ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức khá hứa hẹn. Tuy nhiên, Đức bị Tây Ban Nha - đội sau đó lên ngôi vô địch - loại khỏi EURO 2024. Thất bại bất ngờ trước Paraguay tại World Cup mùa hè năm nay khiến HLV Nagelsmann quyết định từ chức.

HLV Nagelsmann có tiềm năng, nhưng MU sẽ đối mặt với rủi ro nếu kỳ vọng ông lập tức tạo ra kết quả, trong tình trạng hiện tại của CLB.

HLV Antonio Conte

HLV Conte sở hữu thành tích huấn luyện đáng nể. Trong sự nghiệp kéo dài 20 năm, ông liên tục giành danh hiệu. Nhà cầm quân người Italy có cá tính gai góc, thẳng thắn - điều thể hiện rõ nhất trong thời gian dẫn dắt Tottenham - và luôn đem lại cho các đội bóng sự nhất quán về chiến thuật và nền tảng vững chắc trong ngắn hạn.

HLV Conte vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Chelsea cách đây một thập kỷ, đồng thời đưa biến thể sáng tạo của sơ đồ 3-4-3 đến nước Anh. Ông sử dụng Marcos Alonso và Victor Moses ở hai vị trí hậu vệ biên dâng cao, bố trí cầu thủ chạy cánh giàu đột biến Eden Hazard chơi gần trung phong Diego Costa.

HLV Conte áp dụng hệ thống tương tự tại Tottenham. Dù rời CLB trong nhiều tranh cãi, Spurs chưa thể tái lập vị trí thứ tư tại Premier League mà họ giành được dưới thời ông.

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HLV Antonio Conte.

Gần đây hơn, HLV Conte đưa Napoli đến chức vô địch Serie A 2024/2025 ngoài dự đoán. Scott McTominay nổi lên như một tiền vệ thường xuyên xâm nhập vòng cấm, khó bị ngăn chặn, trong hệ thống gần với sơ đồ 4-3-3.

Tuy nhiên, điểm nổi bật của Napoli nằm ở cấu trúc phòng ngự. Đội bóng không ngần ngại lùi về với hàng thủ 5 người để bảo vệ khu vực cấm địa. Napoli chỉ thủng lưới 27 bàn trong cả mùa giải.

HLV Conte có thể là giải pháp giúp MU cải thiện nhanh, nhưng ông cũng sẵn sàng nói thẳng suy nghĩ của mình, kể cả với ban lãnh đạo.

HLV Unai Emery

Bước vào mùa giải thứ năm trên cương vị HLV trưởng Aston Villa, HLV Emery đã xây dựng danh tiếng là một trong những nhà cầm quân có tư duy chiến thuật sắc sảo nhất Premier League.

Ông đặc biệt thành công ở các giải đấu châu Âu, từng 5 lần vô địch Europa League cùng ba CLB khác nhau. Khả năng chuẩn bị kỹ lưỡng trước những đối thủ mạnh cũng thường xuyên giúp HLV Emery đạt kết quả tốt.

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HLV Unai Emery.

Mùa này, HLV Emery đối mặt nhiệm vụ tái thiết đầy thách thức sau khi Aston Villa chia tay Ollie Watkins, Morgan Rogers, Youri Tielemans, Emiliano Martínez và Ezri Konsa trong mùa hè.

Tuy nhiên, công tác tuyển mộ hiệu quả cùng những điều chỉnh chiến thuật- tận dụng khả năng chuyền bóng chính xác của Zion Suzuki và các pha di chuyển không bóng mạnh mẽ của Nicolas Jackson - đang giúp ông một lần nữa vượt kỳ vọng.

Khả năng HLV Emery rời dự án tại Villa vào thời điểm này không cao, nhất là khi ông có quyền lớn trong việc xây dựng đội hình theo ý mình. Nhưng nếu MU sẵn sàng trao cho HLV Emery quyền kiểm soát tương tự và thuyết phục được ông ra đi, sự thực dụng cùng tư duy chiến thuật của nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

HLV Fabian Hürzeler

Mới 33 tuổi, HLV Hürzeler đã là một trong những HLV trẻ đáng chú ý nhất. Ông đang tạo ra thay đổi rõ rệt về phong cách tại Brighton.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Đức, Brighton trở thành đội pressing tầm cao hiệu quả nhất giải đấu. Trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia, họ khiến Arsenal - đương kim vô địch - choáng váng bằng cường độ thi đấu mạnh mẽ.

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HLV Fabian Hürzeler.

HLV Hürzeler cũng phải linh hoạt ứng phó với chấn thương, trong đó có việc đưa Diego Gomez và Maxim De Cuyper vào những vai trò tiền đạo cánh bất đắc dĩ. Ông kiên nhẫn làm việc với đội hình trẻ, ít kinh nghiệm và giúp những cầu thủ như Charalampos Kostoulas hay Luka Vuskovic đảm nhận các vai trò quan trọng.

HLV Hürzeler từng chủ động tránh xa khả năng tiếp quản MU và sẽ tiếp tục xây dựng danh tiếng tại Brighton. Dù vậy, đây vẫn là cái tên đội chủ sân Old Trafford nên theo dõi nếu vượt qua được giai đoạn sa sút hiện tại.

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#Michael Carrick #MU #Eddie Howe #Julian Nagelsmann #Antonio Conte #Unai Emery #Fabian Hürzeler

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