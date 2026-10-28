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Nhận định Man City vs Brighton, 02h30 ngày 29/10: ‘Ván đấu thứ nhất’, Man City có thắng?

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Brighton, 02h30 ngày 29/10, vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong vòng 1 tuần, Man City và Brighton sẽ hai lần liên tiếp phải gặp nhau. Lần đầu ở Cúp Liên đoàn đêm nay và sau đó là tại Premier League tối thứ Bảy. Vậy ở “ván đấu thứ nhất” này, đội nào sẽ thắng?

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Nhận định trước trận Man City vs Brighton

Man City và Brighton đều đang bước vào trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh đêm nay với một tâm trạng kém vui như nhau. Cả hai vừa nếm trải thất bại ở Premier League cuối tuần qua và cùng muốn lấy cúp quốc nội làm bàn đạp lấy lại hưng phấn.

Với Man City, chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời tân HLV Enzo Maresca đã chính thức dừng lại sau thất bại 1-2 trước Aston Villa tại Villa Park vào thứ Bảy tuần qua.

Trận thua này khiến Man City lỡ cơ hội phá kỷ lục lịch sử CLB về chuỗi trận thắng liên tiếp ở đầu mùa giải vốn tồn tại từ mùa 1897/98. Nghiêm trọng hơn, Man Xanh đã bị nhà đương kim vô địch Arsenal cân bằng điểm số ngay trên đỉnh bảng xếp hạng.

Vấn đề của Man City hiện nằm ở hàng phòng ngự khi họ đã để thủng lưới 9 lần trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường và không thể giữ sạch lưới một lần nào trong chuỗi trận này. Để so sánh, trong 9 trận đầu mùa, đội bóng này chỉ nhận 8 bàn thua.

Vì thế, dù vừa thắng Norwich City 5-0 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn, Man City cũng cần hết sức thận trọng với cái dớp từng bị loại trước vòng tứ kết của sân chơi này ở 3 trong 5 mùa giải gần đây.

Về phía Brighton, đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler vừa trải qua hai trận đấu liên tiếp tịt ngòi, hòa 0-0 trước Jablonec tại Conference League và thua 0-2 trước Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, trận thua này cũng không để lại hậu quả quá nặng nề, khi Brighton vẫn đang bay cao ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau 8 vòng.

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Brighton (giữa) đã trải qua 2 trận liền không thắng.

Trận đấu tại Etihad đêm nay là màn chạm trán đầu tiên trong cú đúp đối đầu liên tiếp với Brighton, bởi hai đội sẽ lại đụng độ nhau tại Ngoại hạng Anh chỉ sau đó 3 ngày. Thử thách với Brighton là họ phải thi đấu trận sân khách thứ 3 trong chuỗi 5 trận đi xa nhà liên tiếp trong vòng 16 ngày.

Dù chưa từng thắng Man City trên sân Etihad trong 17 lần ghé thăm trước đây (hòa 3, thua 14), Brighton đã hòa trong cả 2 lần làm khách gần nhất tại đây. Hơn nữa, đội bóng miền nam nước Anh vừa có cú ngược dòng ấn tượng 3-2 trước MU ngay tại Old Trafford ở vòng 3 Cúp Liên đoàn hồi tháng trước, một minh chứng cho thấy sự nguy hiểm của họ mỗi khi phải đá cúp trên sân khách.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Brighton

Man City vẫn đang thể hiện phong độ hủy diệt trên sân nhà Etihad mùa này khi toàn thắng cả 4 trận tại Ngoại hạng Anh, ghi tới 11 bàn thắng. Đội bóng của HLV Maresca dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hiệu số +11 sau 8 vòng đấu (21 điểm). Thành tích tuyệt đối tại sào huyệt Etihad sẽ là tựa điểm vững chắc để Man City bước vào cuộc tiếp đón Brighton.

Ở chiều ngược lại, Brighton được coi là một trong những đội bóng cống hiến nhất giải đấu khi đã ghi tới 23 bàn sau 8 trận Ngoại hạng Anh, nổi bật là chiến thắng 5-0 trước Crystal Palace và Coventry City.

Tính trên mọi đấu trường, Brighton đã ghi tới 34 bàn thắng, đứng thứ 3 trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu mùa này về số bàn thắng ghi được. Mặc dù thi đấu thất thường trên sân khách với 2 thắng và 2 thua, sức tấn công đa dạng của Brighton luôn khiến mọi hàng thủ phải dè chừng.

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội ghi nhận sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 6 cuộc đụng độ gần nhất, mỗi bên thắng 2 trận và hòa 2 trận. Hai lần gần nhất làm khách tại Etihad, Brighton đều ra về với 1 điểm sau các trận hòa 2-2 (tháng 3/2025) và 1-1 (tháng 1/2026).

Thông tin lực lượng Man City vs Brighton

Man City tiếp tục không có sự phục vụ của Antoine Semenyo do chấn thương đầu gối. Để chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc, HLV Enzo Maresca quyết định cho 5 trụ cột gồm Erling Haaland, Josko Gvardiol, Elliot Anderson, Ruben Dias và Gianluigi Donnarumma nghỉ ngơi 3 ngày và sẽ không tham dự trận đấu này.

Sự vắng mặt của các trụ cột mở ra cơ hội cho những nhân tố khác. Tân binh Geronimo Rulli sẽ bắt chính trong khung gỗ. Ở hàng thủ, Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis và Nico O'Reilly nhiều khả năng xuất phát ngay từ đầu. Hàng tiền vệ sẽ do Mateo Kovacic và Ayoub Bouaddi đảm nhận, hỗ trợ cho bộ ba Allan, Phil Foden và Jeremy Doku.

Tín hiệu tích cực là Matheus Nunes đã sẵn sàng sau khi bình phục chấn thương nhẹ. Trên hàng công, tiền đạo 17 tuổi Floyd Samba - người từng lập cú đúp vào lưới Norwich ở vòng 3 - hoặc tài năng trẻ Ryan McAidoo sẽ là phương án thay thế Haaland.

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Foden sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay.

Bên phía Brighton, HLV Fabian Hurzeler đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng. Ferdi Kadioglu và Chema Andres dính chấn thương ở trận thua Liverpool và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Danh sách thương binh của đội khách còn kéo dài với Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Pascal Struijk, Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Mats Wieffer, Yankuba Minteh và Zadok Yohanna.

Những sự vắng mặt này buộc HLV Hurzeler phải xoay tua đội hình. Costinha và Jaouen Hadjam nhiều khả năng đá chính ở vị trí hậu vệ biên. Ở tuyến giữa, Jack Hinshelwood, Malick Yalcouye và Pascal Gross sẽ quán xuyến khu vực trung tuyến. Trên hàng công, tiền đạo Georginio Rutter có thể đá chính thay Charalampos Kostoulas để sát cánh cùng Diego Gomez và Yasin Ayari.

Trong bối cảnh đôi bên cùng không có được đội hình mạnh nhất, nhiều khả năng ưu thế sân nhà sẽ quyết định “ván đấu thứ nhất” này giữa đôi bên. Và vì thế, có thể đặt niềm tin vào Man City, nhất là khi đội chủ nhà đang rất cần một thắng lợi để xua đi cú ngã điếng người trước Aston Villa mới đây.

Đội hình dự kiến Man City vs Brighton

Man City: Rulli; Lewis, Reis, Khusanov, O'Reilly; Kovacic, Bouaddi; Allan, Foden, Doku; Samba

Brighton: Steele; Costinha, Vuskovic, Dunk, Hadjam; Gross, Yalcouye; Gomez, Hinshelwood, Osman; Rutter

Dự đoán tỷ số: Man City 3 - 2 Brighton

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