Vingroup và Legends Global công bố quan hệ đối tác chiến lược về sân vận động VinFast - Trống Đồng

Vingroup - tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam và Legends Global, thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý, vận hành sân vận động - nhà thi đấu và địa điểm tổ chức sự kiện - công bố quan hệ đối tác chiến lược về việc quản lý, vận hành sân vận động VinFast - Trống Đồng. Đây là bước khởi đầu quan trọng trước thời điểm công trình biểu tượng này chính thức khai trương vào 31/7/2027.

Theo thỏa thuận, Vingroup và Legends Global sẽ hợp tác chiến lược nhằm đưa Sân vận động VinFast - Trống Đồng trở thành điểm đến hàng đầu thế giới của các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí tầm cỡ quốc tế. Cùng với việc góp phần đưa các sự kiện đỉnh cao về Sân vận động VinFast - Trống Đồng, Legends Global sẽ phối hợp với Vingroup đảm nhiệm việc quản lý địa điểm, cơ sở vật chất, nhà cung cấp và vận hành các dịch vụ diễn ra trên sân theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp và đẳng cấp cao toàn cầu.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm quý giá được đúc kết từ việc quản lý hơn 450 địa điểm khắp thế giới, tổ chức hơn 20.000 sự kiện lớn và đón hơn 165 triệu khách mỗi năm - Legends Global còn có trọng trách phát triển chuyên môn cho đội ngũ chuyên gia quản lý địa điểm tổ chức sự kiện của Vingroup tại Việt Nam.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vingroup và Legends Global đánh dấu quan hệ đối tác chiến lược về việc tổ chức và vận hành sân vận động VinFast - Trống Đồng

Phát biểu về quan hệ đối tác chiến lược, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vingroup cho biết: “Sân vận động VinFast - Trống Đồng không chỉ là một công trình thể thao đơn thuần. Với quy mô hàng đầu thế giới, kiến trúc đương đại mang biểu tượng Việt Nam, hệ thống mái che đóng – mở tự động và mặt sân đáp ứng các sự kiện theo tiêu chuẩn FIFA, chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng Legends Global đưa nơi đây trở thành điểm hội tụ của thể thao, các sự kiện văn hóa, giải trí đỉnh cao thế giới”.

Ông Dan Levy, Tổng Giám đốc Điều hành của Legends Global bày tỏ: “Sân vận động VinFast - Trống Đồng là dự án đầy ấn tượng của Việt Nam, góp phần đưa Hà Nội trở thành tâm điểm của ngành sự kiện trực tiếp toàn cầu. Legends Global vinh dự được hợp tác với Vingroup trong dự án mang tính biểu tượng này, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành các sự kiện nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn của Vingroup tại sân vận động lớn nhất thế giới”.

Ông Peter Loxton, Giám đốc Vận hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông của Legends Global cam kết: “Chúng tôi tin là ngay từ sự kiện lớn đầu tiên, trải nghiệm của người hâm mộ, vận động viên, nghệ sĩ, đơn vị tổ chức và đối tác sẽ tương xứng với chính quy mô của sân vận động. Quan hệ hợp tác độc quyền dài hạn với Vingroup cho phép Legends Global kết hợp kinh nghiệm toàn cầu với nhân tài địa phương để phát triển năng lực quản lý địa điểm tổ chức sự kiện của Việt Nam”.

Dự kiến khai trương vào 31/7/2027, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới

Sân vận động VinFast - Trống Đồng được thiết kế độc bản, mang tính biểu tượng đặc trưng của những “kiến trúc điểm đến” hàng đầu thế giới với hình ảnh trống đồng Đông Sơn, chim Lạc - đại diện cho di sản văn hóa ngàn năm của người Việt được thể hiện khéo léo qua ngôn ngữ kiến trúc đương đại vừa mạnh mẽ, vừa kiêu hãnh. Đây cũng là công trình kỷ lục về sức chứa và độ hiện đại với quy mô 135.000 chỗ ngồi - lớn nhất thế giới, tích hợp hệ thống quản trị an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực, vận hành bền vững.

Đặc biệt, bao quanh sân là hệ sinh thái các sân tập, sân thể thao quy mô lớn… thuộc Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) và hệ thống tiện ích phong phú gồm khách sạn, trung tâm mua sắm, bệnh viện, công viên, làng văn hóa - ẩm thực, nhà hát… mang tới những trải nghiệm thoải mái và thuận tiện cho các vận động viên, người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Với quan hệ đối tác chiến lược của Vingroup và Legends Global, dự kiến Sân vận động VinFast - Trống Đồng nói riêng và Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương sẽ trở thành “điểm đến quốc tế” mới trên bản đồ các sự kiện đỉnh cao toàn cầu, góp phần thu hút khách du lịch, thúc đẩy kinh tế thể thao và nâng cao tầm ảnh hưởng của Thủ đô Hà Nội trên trường quốc tế. Quan hệ hợp tác này cũng mở ra định hướng đồng hành dài hạn giữa hai bên, với việc Legends Global dành riêng các dịch vụ trong lĩnh vực sân vận động, nhà thi đấu và sự kiện trực tiếp cho Vingroup tại Việt Nam. Ông Paul Sergeant OBE, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực địa điểm tổ chức sự kiện và chuyên gia về sân vận động của Legends Global, đã có mặt tại Hà Nội để trực tiếp triển khai công tác chuẩn bị về kỹ thuật và tiền khai trương. Song song với đó, công tác tuyển dụng đội ngũ nhân sự vận hành đang được tích cực triển khai, đặt nền móng cho quá trình đưa sân vận động vào hoạt động theo các tiêu chuẩn quốc tế./.