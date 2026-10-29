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Thua trận đại chiến thứ 2 liên tiếp, Chelsea bật bãi khỏi Cúp Liên đoàn

Đặng Lai

TPO - Chelsea vừa hòa Liverpool 1-1 trong 90 phút trước khi thua 5-6 ở loạt luân lưu, qua đó bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Họ nhận thất bại thứ hai liên tiếp và cả 2 trận đều trước các kình địch.

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Cuộc chạm trán giữa Liverpool và Chelsea tại Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng nay mang đến những diễn biến vô cùng kịch tính từ những phút đầu tiên. Cả hai đội đều mang theo những toan tính chiến thuật riêng biệt nhằm đối phó với lịch thi đấu khắc nghiệt. Phía Liverpool, họ quyết định thay đổi tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát.

Động thái này nhằm mục đích bảo toàn thể lực cho các trụ cột trước thềm cuộc đọ sức vô cùng quan trọng với Arsenal tại sân chơi Premier League vào cuối tuần. Ở phần sân đối diện, Chelsea cũng có sự chuẩn bị tương tự vì trước mắt họ là trận đại chiến gặp Man United. Vậy nên HLV Xabi Alonso quyết định xoay vòng đội hình với 4 sự thay đổi.

Dù không tung ra sân đội hình tối ưu, song Liverpool vẫn nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ và duy trì một lối chơi đầy mạch lạc. Đội chủ sân Anfield liên tục dồn ép đối thủ, tạo ra nhiều tình huống tấn công biên cực kỳ nguy hiểm. Thế trận ấy khiến Chelsea phải chủ động lùi sâu kiên nhẫn phòng ngự và rình rập chờ đợi cơ hội phản công.

Sự lỳ lợm của đội khách đã được đền đáp xứng đáng ở phút 38. Tiền vệ Ryan Gravenberch bên phía Liverpool có pha xoạc bóng thiếu tỉnh táo với Moises Caicedo trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Chelsea.

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Rogers giúp The Blues dẫn bàn

Khi đối mặt với Mamardashvili, Morgan Rogers xuất sắc đánh lừa thủ môn Liverpool, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của họ chỉ tồn tại đúng 3 phút. Phút 41, đến lượt Liverpool được hưởng phạt đền sau tình huống Fofana lóng ngóng để bóng chạm đầu ngón tay. Trên chấm 11m, Cody Gakpo lạnh lùng đánh bại Penders, đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.

Hai bàn thắng từ chấm 11 mét đã định đoạt cuộc chơi này. Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao trào khi hai đội liên tục thi đấu ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, hai đội đều không thể tận dụng cơ hội.

Phút 62, thủ thành Penders có pha cứu thua xuất thần khi bay người từ chối cú đánh đầu cận thành của Araujo. Chỉ 3 phút sau, người gác đền của Chelsea tiếp tục cản phá thành công cú sút đổi hướng vô cùng khó chịu của Barcola. Trong khi đó, thủ thành Mamardashvili cũng chứng minh giá trị của mình khi ngăn chặn xuất sắc pha dứt điểm hiểm hóc của Palestra vào phút 78.

2 đội khép lại 90 phút thi đấu chính thức với kết quả hòa 1-1 và bước vào loạt sút luân lưu cân não. Sự kịch tính kéo dài tới tận lượt thứ 8. Joe Gomez bản lĩnh tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao để mang lợi thế về cho Liverpool, trong khi Fofana lại gục ngã trước áp lực và sút hỏng. Chung cuộc, Liverpool vượt qua Chelsea 6-5 để hiên ngang ghi tên mình vào vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh năm nay. Trong khi đó, The Blues thua trận đại chiến thứ 2 liên tiếp sau khi gục ngã 0-2 trước Tottenham vào cuối tuần qua.

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#Chelsea #Liverpool #Cúp Liên đoàn #loạt luân lưu #Morgan Rogers #Cody Gakpo

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