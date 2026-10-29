U15 Việt Nam thắng đối thủ châu Mỹ, U15 Thái Lan đại bại 0-5 tại World Cup

TPO - Vào rạng sáng nay (29/10) tại Azerbaijan, đội tuyển U15 Việt Nam đã chơi trận thứ 2 ở vòng phân hạng. Lần này, đội giành chiến thắng bùng nổ 5-3 trước U15 Nicaragua.

Theo thể thức bóng đá 8 người, các đội tuyển trên thế giới đang trải qua giai đoạn phân hạng căng thẳng với mật độ gần như 2 trận/ngày. Sau trận thua Rwanda vài tiếng, U15 Việt Nam bước vào màn so tài với U15 Nicaragua.

Diễn biến trên sân thực sự là một bữa tiệc bóng đá tấn công hấp dẫn dành cho người hâm mộ. Đội tuyển U15 Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi, thi đấu tự tin và sớm tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương.

Hàng công U15 Việt Nam cực kỳ thăng hoa. Huy Huỳnh trở thành tâm điểm khi xuất sắc lập một cú đúp, cho thấy khả năng chọn vị trí và dứt điểm vô cùng nhạy bén. Cùng với đó, những cái tên như Huy Hiệu, Tài Lộc và Anh Tài cũng lần lượt điền tên mình lên bảng tỷ số bằng hàng loạt pha lập công đẹp mắt, thể hiện sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành.

Ở phía bên kia chiến tuyến, U15 Nicaragua thi đấu đầy nỗ lực, tận dụng tốt một số khoảng hở nơi hàng phòng ngự Việt Nam để ghi được 3 bàn thắng xen kẽ. Dẫu vậy, chừng đó là chưa đủ để ngăn cản thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành trọn vẹn niềm vui chiến thắng.

Trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng phân hạng U15 World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng tưng bừng 5-3 nghiêng về phía các chàng trai áo đỏ. Đây là khúc khải hoàn đầu tiên của U15 Việt Nam tại vòng đấu phân hạng năm nay, đồng thời đánh dấu chiến thắng thứ tư của toàn đội kể từ đầu giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, các cầu thủ trẻ đã chứng minh được bản lĩnh, sự tự tin cũng như tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi trên một đấu trường mang tầm vóc quốc tế.

Bên cạnh điểm sáng mang tên U15 Việt Nam, những đại diện Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia cũng giành thắng lợi. U15 Indonesia cống hiến một trận cầu có tới 8 bàn thắng để hạ gục U15 Panama với tỷ số 5-3. Trong khi đó, U15 Malaysia vượt qua U15 Jamaica với cách biệt 4-2.

Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với tất cả các đại diện khu vực. U15 Singapore và U15 Myanmar đều trải qua những trận hòa nhọc nhằn trong thời gian thi đấu chính thức (Singapore hòa Bangladesh 1-1, Myanmar hòa Mauritius 0-0) trước khi gục ngã trên chấm luân lưu. Ở một diễn biến khác, U15 Philippines để thua trắng 0-3 trước Tajikistan, trong khi U15 Thái Lan bất ngờ thảm bại 0-5 trước U15 Tunisia.

Theo lịch trình, guồng quay của giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra sôi động. Đội tuyển U15 Việt Nam sẽ bước vào thi đấu những trận cuối cùng trong hôm nay và ngày mai để định đoạt thứ hạng chính thức của mình tại giải đấu. Đội sẽ khép lại hành trình tại Azerbaijan và lên đường về nước vào ngày 31/10.