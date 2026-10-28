Thể Công Viettel thua trắng 5 bàn trước đội bóng Hàn Quốc ở giải châu Á

TPO - Bốn bàn thua chỉ trong 35 phút đầu khiến Thể Công Viettel vỡ trận trước FC Seoul. Dù đội khách mất người từ phút 66, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn không thể ghi bàn danh dự, nhận thất bại nặng nề ở lượt trận thứ ba bảng E AFC Champions League Two 2026/27.

Ảnh: M.D

Ngay khi nhập cuộc, đội khách FC Seoul sớm cho thấy tốc độ trong những pha chuyển trạng thái. Phút thứ 8, Anderson Oliveira bứt tốc sau đường chuyền vượt tuyến rồi căng ngang để Moon Seon-min dứt điểm trong vòng cấm, mở tỷ số cho FC Seoul.

Thể Công Viettel có lúc tìm được khoảng trống để lên bóng, song không tận dụng được. Romario ngã trong vòng cấm ở phút 16 nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Ba phút sau, Nguyễn Văn Tú sút chệch khung thành đội khách.

Trong khi đó, FC Seoul tiếp tục gây sức ép và nhân đôi cách biệt. Phút 21, Anderson Oliveira khống chế bóng bằng ngực trong khu vực 16m50 rồi dứt điểm nhanh vào góc cao, khiến thủ môn Nguyễn Văn Việt không kịp cản phá.

Thế trận nhanh chóng tuột khỏi tay đội chủ nhà. Phút 29, Leonardo Ruiz đánh đầu chuyền bóng ở cột xa để Hwang Do-yun băng vào đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-0. Ít phút sau, Moon Seon-min xuống biên phải rồi căng ngang cho Cho Young-wook dứt điểm thoải mái, đưa FC Seoul dẫn 4-0 trước khi hiệp một khép lại.

Ảnh: M.D

Ảnh: M.D

Dẫn trước 4 bàn, FC Seoul vẫn có thêm cơ hội nới rộng cách biệt. Leonardo Ruiz sút trúng xà ngang ở phút 37, còn Cho Young-wook bị Văn Việt cản phá khi dứt điểm cận thành. Ở chiều ngược lại, cơ hội đáng tiếc nhất của Thể Công Viettel đến trong thời gian bù giờ hiệp 1, khi Phạm Trung Hiếu lốp bóng qua thủ môn nhưng đưa bóng đi vọt xà.

Ngay đầu hiệp hai, Nguyễn Văn Tú có cú sút vọt xà sau đường chuyền của Triệu Việt Hưng. Tuy nhiên, FC Seoul sớm dập tắt hy vọng lội ngược dòng. Phút 54, Hrvoje Babec căng ngang để Leonardo Ruiz xử lý khéo léo rồi xoay người dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 5-0.

Phút 66, Yazan Al Arab nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Khuất Văn Khang. Chơi hơn người trong phần còn lại, Thể Công Viettel đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Với kết quả này, Thể Công Viettel có một điểm sau ba lượt trận, còn FC Seoul giành chiến thắng đầu tiên sau hai thất bại liên tiếp.