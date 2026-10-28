Ba golfer Việt Nam lần đầu tranh tài tại giải nghiệp dư hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương

TPO - Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy và Nguyễn Văn Hòa sẽ lần đầu góp mặt tại Asia-Pacific Amateur Championship (AAC) 2026, diễn ra từ ngày 29/10 đến 1/11 tại New Zealand.

Được thành lập năm 2009 bởi Hiệp hội Golf châu Á - Thái Bình Dương (APGC), The R&A và Ban tổ chức The Masters, AAC hướng đến thúc đẩy golf nghiệp dư trong khu vực. Nhà vô địch năm nay sẽ nhận lời mời dự The Masters 2027 và suất đặc cách đấu The Open lần thứ 155.

Giải năm nay diễn ra trên sân Te Arai Links, một sân links tuyệt đẹp thường xuyên góp mặt trong top 100 sân golf hàng đầu thế giới. Trong số 18 hố, có 16 hố hướng thẳng ra Thái Bình Dương.

Nguyễn Tuấn Anh, golfer Việt Nam có thứ hạng cao nhất giải năm nay, đang đứng thứ 115 trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR). Golfer 17 tuổi từng đại diện đội Quốc tế tại Junior Presidents Cup tháng trước. Anh xem sự kiên nhẫn là yếu tố then chốt khi thi đấu tại Te Arai Links.

“Đây là sân golf khó vì green khá cứng. Tôi sẽ cố gắng chơi theo cách của mình và chờ đợi một chút may mắn”, Tuấn Anh chia sẻ trước khi bước vào tranh tài.

“Golfer nào trên thế giới cũng mơ ước được thi đấu tại một giải major như The Masters hay The Open. Nhưng nếu muốn chơi tốt trong tuần này, đừng nghĩ quá nhiều về điều đó. Hãy tập trung vào lối chơi của mình, kiên nhẫn và tận hưởng cuộc chơi”.

Hồ Anh Huy, 16 tuổi, háo hức trước cơ hội lần đầu tham dự AAC. “Những gì AAC đã làm cho golf nghiệp dư trong khu vực thật tuyệt vời. Cơ hội để những golfer trẻ như chúng tôi trải nghiệm một giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho tương lai”, Anh Huy nói.

Thành tích tốt nhất của golf Việt Nam tại giải là vị trí đồng hạng 5 của Lê Khánh Hưng ở Dubai năm ngoái. Trước đó, Anh Minh xếp đồng hạng 7 tại Melbourne năm 2023.

“Trong nhiều năm qua, tôi đã theo dõi AAC. Luôn rất thú vị khi chứng kiến những golfer xuất sắc nhất khu vực cạnh tranh, và thật vui khi thấy các đồng đội Việt Nam thi đấu tốt, nhiều lần nằm trong nhóm cạnh tranh" Anh Huy nói. "Suất dự The Masters, The Open và chức vô địch chắc chắn là những mục tiêu hàng đầu, nhưng tôi sẽ đi từng bước một”.

Ở tuổi 15, Nguyễn Văn Hòa là thành viên trẻ nhất đội tuyển Việt Nam. Golfer này muốn tích lũy kinh nghiệm khi cạnh tranh với những tay golf nghiệp dư hàng đầu khu vực, đồng thời nuôi hy vọng một ngày nào đó tranh chức vô địch AAC.

"Tham dự AAC là một trong những ước mơ của tôi. Tôi rất vui và hào hứng khi có cơ hội góp mặt tại một giải đấu danh giá như vậy. Tôi có nhiều hy vọng và mục tiêu. Nhưng quan trọng nhất, tôi muốn thi đấu hết khả năng và hy vọng mang lại niềm tự hào, vinh quang cho đất nước", Văn Hòa nói.

Văn Hòa đã giành 3 danh hiệu ở các giải trẻ trong nước năm nay. Anh cũng là thành viên đội tuyển Việt Nam dự Nomura Cup 2026 tại Bắc Kinh cùng Tuấn Anh và Anh Huy. Golfer này tin rằng AAC có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ, khuyến khích những golfer trẻ nỗ lực hơn, hoàn thiện bản thân và hướng tới những cấp độ cao hơn của môn golf.

“AAC trao cho nhà vô địch cơ hội tuyệt vời để giành suất dự Masters Tournament và The Open. Chiến thắng chắc chắn là mục tiêu và ước mơ của tôi, nhưng tôi sẽ tiếp cận giải đấu quan trọng này bằng cách tập trung vào việc tập luyện mỗi ngày, nỗ lực hết mình và tin tưởng vào bản thân”, Văn Hòa cho biết.